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Враг обстрелял из "Ураганов" Днепропетровщину, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Российские войска обстреляли из "Ураганов" Днепропетровщину, есть разрушения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко в телеграм-канале.

"Беспокойную ночь сменило беспокойное утро. Враг обстрелял из "ураганов" Зеленодольскую громаду. Попали по Великой Костромке. Есть разрушения. Люди не пострадали", - написал он.

Кроме того, Резниченко сообщил, что в Широковской громаде враг попал по полям.

Враг обстрелял из Ураганов Днепропетровщину, - Резниченко 01

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Враг обстрелял из Ураганов Днепропетровщину, - Резниченко 02

Враг обстрелял из Ураганов Днепропетровщину, - Резниченко 03

Позже Резниченко сообщил, что уже есть информация по ночному "прилету".

"Орки "демилитаризировали" поле в Павлоградском районе. Взрыв ракеты образовал воронку глубиной в 4 метра. Никто не пострадал", - написал он.

Враг обстрелял из Ураганов Днепропетровщину, - Резниченко 04

обстрел (27151) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (3948)


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Где разведка? Где контрбатарейный огонь? Где байрактары? По национальному ТВ-марафону, подпевал зеленой шоблы, у нас сплошные победы. А на деле? Наступление орков на юге. Регулярные безнаказанные обстрелы городов и сел. Враг укрепляется на о. Змеиный. Ну и где уже проверенные Нептуны?
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24.05.2022 10:07 Ответить
Где, на бороде! США и др. "партнеры" не спешат с поставкой оружия, ибо самая большая проблема, считаю - власть *************, с которой никто не хочет еще дополнительно бороться. Чего-то выжидают... Довыжидаются...
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24.05.2022 10:33 Ответить
А мені дуже цікаво от що: майже щодня від початку окупації дамби Каховки зеленодолський напрямок постійно обстрілюють то з градів то з ураганів. Це що одні і ті самі машинерії, які туди загнали рашисти з 1 дня війни?? Бо жодних повідомлень про знищення техніки рашистів в тому напрямку мені не зустрічалося. Бо якби знищували постійно нові гради/ урагани, то там би вже каховкобаїівка була б!!!
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24.05.2022 16:06 Ответить
 
 