Враг обстрелял из "Ураганов" Днепропетровщину, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Российские войска обстреляли из "Ураганов" Днепропетровщину, есть разрушения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко в телеграм-канале.

"Беспокойную ночь сменило беспокойное утро. Враг обстрелял из "ураганов" Зеленодольскую громаду. Попали по Великой Костромке. Есть разрушения. Люди не пострадали", - написал он.

Кроме того, Резниченко сообщил, что в Широковской громаде враг попал по полям.

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Позже Резниченко сообщил, что уже есть информация по ночному "прилету".

"Орки "демилитаризировали" поле в Павлоградском районе. Взрыв ракеты образовал воронку глубиной в 4 метра. Никто не пострадал", - написал он.