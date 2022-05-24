Враг обстрелял из "Ураганов" Днепропетровщину, - Резниченко. ФОТОрепортаж
Российские войска обстреляли из "Ураганов" Днепропетровщину, есть разрушения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко в телеграм-канале.
"Беспокойную ночь сменило беспокойное утро. Враг обстрелял из "ураганов" Зеленодольскую громаду. Попали по Великой Костромке. Есть разрушения. Люди не пострадали", - написал он.
Кроме того, Резниченко сообщил, что в Широковской громаде враг попал по полям.
Позже Резниченко сообщил, что уже есть информация по ночному "прилету".
"Орки "демилитаризировали" поле в Павлоградском районе. Взрыв ракеты образовал воронку глубиной в 4 метра. Никто не пострадал", - написал он.
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Frol Fedoroff
показать весь комментарий24.05.2022 10:07 Ответить Мне нравится 4
Litvin Aleksey
показать весь комментарий24.05.2022 10:33 Ответить Мне нравится 0
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Чиста Пречиста
показать весь комментарий24.05.2022 16:06 Ответить Мне нравится 0
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