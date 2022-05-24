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Ворог обстріляв з "Ураганів" Дніпропетровщину, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Російські війська обстріляли з "Ураганів" Дніпропетровщину, є руйнування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченко в телеграмі.

"Неспокійну ніч змінив неспокійний ранок. Ворог обстріляв з "ураганів" Зеленодольську громаду. Влучили по Великій Костромці. Є руйнування. Люди не постраждали", - написав він.

Крім того, Резніченко повідомив, що у Широківській громаді ворог поцілив по полях.

Ворог обстріляв з Ураганів Дніпропетровщину, - Резніченко 01

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Ворог обстріляв з Ураганів Дніпропетровщину, - Резніченко 02

Ворог обстріляв з Ураганів Дніпропетровщину, - Резніченко 03

Пізніше Резніченко повідомив, що вже є інформація по нічному "прильоту".

"Орки "демілітаризували" поле у Павлоградському районі. Вибух ракети утворив вирву глибиною в 4 метри. Ніхто не постраждав", - написав він.

Ворог обстріляв з Ураганів Дніпропетровщину, - Резніченко 04

Автор: 

обстріл (28472) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3721)


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Где разведка? Где контрбатарейный огонь? Где байрактары? По национальному ТВ-марафону, подпевал зеленой шоблы, у нас сплошные победы. А на деле? Наступление орков на юге. Регулярные безнаказанные обстрелы городов и сел. Враг укрепляется на о. Змеиный. Ну и где уже проверенные Нептуны?
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24.05.2022 10:07 Відповісти
Где, на бороде! США и др. "партнеры" не спешат с поставкой оружия, ибо самая большая проблема, считаю - власть *************, с которой никто не хочет еще дополнительно бороться. Чего-то выжидают... Довыжидаются...
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24.05.2022 10:33 Відповісти
А мені дуже цікаво от що: майже щодня від початку окупації дамби Каховки зеленодолський напрямок постійно обстрілюють то з градів то з ураганів. Це що одні і ті самі машинерії, які туди загнали рашисти з 1 дня війни?? Бо жодних повідомлень про знищення техніки рашистів в тому напрямку мені не зустрічалося. Бо якби знищували постійно нові гради/ урагани, то там би вже каховкобаїівка була б!!!
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24.05.2022 16:06 Відповісти
 
 