Ворог обстріляв з "Ураганів" Дніпропетровщину, - Резніченко. ФОТОрепортаж
Російські війська обстріляли з "Ураганів" Дніпропетровщину, є руйнування.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченко в телеграмі.
"Неспокійну ніч змінив неспокійний ранок. Ворог обстріляв з "ураганів" Зеленодольську громаду. Влучили по Великій Костромці. Є руйнування. Люди не постраждали", - написав він.
Крім того, Резніченко повідомив, що у Широківській громаді ворог поцілив по полях.
Пізніше Резніченко повідомив, що вже є інформація по нічному "прильоту".
"Орки "демілітаризували" поле у Павлоградському районі. Вибух ракети утворив вирву глибиною в 4 метри. Ніхто не постраждав", - написав він.
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Frol Fedoroff
показати весь коментар24.05.2022 10:07 Відповісти Мені подобається 4
Litvin Aleksey
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Чиста Пречиста
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