Ворог обстріляв з "Ураганів" Дніпропетровщину, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Російські війська обстріляли з "Ураганів" Дніпропетровщину, є руйнування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченко в телеграмі.

"Неспокійну ніч змінив неспокійний ранок. Ворог обстріляв з "ураганів" Зеленодольську громаду. Влучили по Великій Костромці. Є руйнування. Люди не постраждали", - написав він.

Крім того, Резніченко повідомив, що у Широківській громаді ворог поцілив по полях.

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Пізніше Резніченко повідомив, що вже є інформація по нічному "прильоту".

"Орки "демілітаризували" поле у Павлоградському районі. Вибух ракети утворив вирву глибиною в 4 метри. Ніхто не постраждав", - написав він.