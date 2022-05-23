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Новини Війна
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За день війська РФ завдали по Дніпропетровщині чотири ракетні удари

ракета

Війська РФ протягом дня атакували ракетами Павлоград і Синельниківський район Дніпропетровської області, а також обстріляли села у Криворізькому районі.

Про це повідомив у Телеграмі голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.

"Напевно, сьогодні Дніпропетровщина пережила найбільше повітряних тривог протягом одного дня за останні три місяці. Сьогодні маємо одразу декілька "прильотів". Перша ракета по Павлограду. Ще три атаки – у Синельниківському районі. Дані щодо постраждалих і масштаби руйнувань з‘ясовуються.

Також вдень під ворожі обстріли потрапив Криворізький район, села Ганнівка та Мала Костромка. Там без постраждалих.

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Наразі російських окупаційних військ на території Дніпропетровщини немає і не буде. Наші захисники тримають ворога на дальніх підступах, не залишаючи противнику шансів увійти в область", - розповів він.

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крилаті ракети (1071) обстріл (28296) Дніпропетровська область (3687)


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на тепер 11 сирена... моторошно...
тварі кацапськи...
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23.05.2022 21:55 Відповісти
Вже було 12 сирен (у нашому корпоративному воркспейсі є канал "Сирени", де ведеться облік). Сьогодні за тривогами антирекорд... я вже серйозно замислився над оцією ідеєю, бо неможливо нормально працювати...
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23.05.2022 23:05 Відповісти
UPDATE: 13 сирена... 😐
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23.05.2022 23:53 Відповісти
Если вертушки смогли прорываться в Марьку и это против месячного обустройства кацапами ПВО, которое у них, наверное, одно на хорошем состоянии (все же первыми в мире украли нацистскую ракету ПВО, на базе которой все у них и сделано, сами бы никогда такого не придумали), то значит эти самые вертушки и десант с ИЛов с парашютами могут вполне быть в любое время в любое место. И везде должны быть стингеры, иглы, зушки, и, самое главное, хотя бы 5000 автоматов у мирных жителей, кто сидит дома. Чтобы сидеть и из своей квартиры расстрелять десант. Им просто надо немного уметь стрелять, могут быть больные и слабые, могут быть работники тыла, но свой дом защищать будут готовы. Автоматы то хотя бы есть, в соледаре из шахты даже те же мосинки по 80 лет достаньте, программисты дозакажут прицел и смогут хорошо с них стрелять. Там же тысячи единиц оружия, на фронт их не возьмешь, а для защиты города от десанта гражданами то что надо.
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23.05.2022 21:59 Відповісти
ця зелена влада ніколи не дасть населенню зброю. за три місяця війни влада нічого не робить, крім розкрадання гумдопомоги і дескритизації п'ятого президента України. Тука написав у фб про зникнення 200 вагонів гумдопомоги у Запоріжжі. раніше були вкрадені у Львові, "в начале мая во Львовской области СБУ https://delo.ua/uk/criminal/eks-cinovnika-lvivskoyi-oda-ta-zurnalista-spitko-zatrimali-za-rozkradannya-gumanitarki-zmi-397135/ задержала президента Международного Инвестиционного Офиса, бывшего главу Управления инвестиционной политики Львовской ОГА Романа Матиса и главного редактора издания Mind.UA Евгения Шпитко." "Сотрудники Службы безопасности ликвидировали масштабную схему хищения гуманитарной помощи, которая назначалась украинским защитникам, https://t.me/SBUkr/4293 сообщила пресс-служба СБУ. Дельцы пытались незаконно продать более 1 тыс. бронежилетов на общую сумму более 12 млн грн." то яка зброя проти окупантів?
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24.05.2022 08:29 Відповісти
 
 