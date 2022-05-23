За день війська РФ завдали по Дніпропетровщині чотири ракетні удари

Війська РФ протягом дня атакували ракетами Павлоград і Синельниківський район Дніпропетровської області, а також обстріляли села у Криворізькому районі.

Про це повідомив у Телеграмі голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.

"Напевно, сьогодні Дніпропетровщина пережила найбільше повітряних тривог протягом одного дня за останні три місяці. Сьогодні маємо одразу декілька "прильотів". Перша ракета по Павлограду. Ще три атаки – у Синельниківському районі. Дані щодо постраждалих і масштаби руйнувань з‘ясовуються.

Також вдень під ворожі обстріли потрапив Криворізький район, села Ганнівка та Мала Костромка. Там без постраждалих.

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Наразі російських окупаційних військ на території Дніпропетровщини немає і не буде. Наші захисники тримають ворога на дальніх підступах, не залишаючи противнику шансів увійти в область", - розповів він.