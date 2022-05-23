Окупанти з "Ураганів" обстріляли Дніпропетровщину, - ОВА

На Дніпропетровщині вночі російські окупанти двічі обстріляли Апостолівську громаду.

Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.

Ніч була безкінечною повітряною тривогою. У більшості районів все нормально. У Криворізькому - знову стріляли.



Ворог двічі вдарив з "Ураганів" по Апостолівській громаді. Влучив між селами. Люди не постраждали", - поінформував він.

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