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Новини Війна
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Окупанти з "Ураганів" обстріляли Дніпропетровщину, - ОВА

ураган

На Дніпропетровщині вночі російські окупанти двічі обстріляли Апостолівську громаду.

Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.

Ніч була безкінечною повітряною тривогою. У більшості районів все нормально. У Криворізькому - знову стріляли.

Ворог двічі вдарив з "Ураганів" по Апостолівській громаді. Влучив між селами. Люди не постраждали", - поінформував він.

Читайте: Орки почали "денацифікацію" української риби: ворожа ракета влучила в річку Самара на Дніпропетровщині

Автор: 

обстріл (28284) Резніченко Валентин (517) Дніпропетровська область (3682)


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Топ коментарі
+12
Генеральный штаб ВСУ сообщил о том, что вечера над Луганской областью был сбит российский штурмовик Су-25.

За штурвалом находился генерал-майор ВКС Канамат Боташев.
Пилот погиб.
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23.05.2022 08:13
+7
На кацапстані мешкають не люди , а кончені мародери і вбивці , тому вони поводяться так , бо це їх стиль життя , - причому століттями , хто знає історію !
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23.05.2022 08:38
+4
Да им до лампочки дороговизна, каждый день каждый день иврапейци дарят им 700 млн. долл.
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23.05.2022 08:28
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А в чем смысл таких обстрелов ?
То ли там пьяные обдроченцы ,что впервые увидели РСЗО
То ли они специально стреляют в поле (в это слабо верится)
Один выстрел из Урагана весьма недешев
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23.05.2022 08:11 Відповісти
утилизируют боеприпасы, у которых заканчивается срок годности
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23.05.2022 08:24 Відповісти
Да им до лампочки дороговизна, каждый день каждый день иврапейци дарят им 700 млн. долл.
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23.05.2022 08:28 Відповісти
а в чем смысл этой войны вообще????
этим тварям хочется как можно больше разрушить спалить уничтожить...чтоб было так как у них в говени, которая за уралом не менялась еще с революции 1917 года!!! ни дорог, ни новых домов
ни газа, ни работы, ни жизни - сплошная говень для спивающихся с детства недочеловеков
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23.05.2022 09:18 Відповісти
Вася! Я приїхав служить в Заволжя в 1983 році Прйшовся по райцентру: близько 30% житла - ЗЕМЛЯНКИ Питаю місцевих: "А когда у вас война закончилась?" "А у нас вайны не было - не дашла!" "Так чего же вы до сих пор в землянках живёте?!!!"
Образилися!
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23.05.2022 09:58 Відповісти
Генеральный штаб ВСУ сообщил о том, что вечера над Луганской областью был сбит российский штурмовик Су-25.

За штурвалом находился генерал-майор ВКС Канамат Боташев.
Пилот погиб.
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23.05.2022 08:13 Відповісти
украинское небо ему пеклом, украинская земля - стекловатой!!!
а пепел развеет украинский суховей по степям украинским... чтоб и не смердело !!!
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23.05.2022 09:20 Відповісти
Из интервью 2017 года:

- Есть ли у Вас свой девиз, миссия?

- Не девиз, а простой принцип - стать человеком; если удалось этого добиться, оставаться им, или, по крайней мере, сохранять человеческое лицо.

В аду тебе, Канамат, черти каждый день будут объяснять, что разрушая города и убивая детей в чужой стране, которая тебе абсолютно ничего плохого не сделала, сохранить "человеческое лицо" невозможно.
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23.05.2022 09:32 Відповісти
А в чем смысл таких обстрелов ?
То ли там пьяные обдроченцы ,что впервые увидели РСЗО
То ли они специально стреляют в поле (в это слабо верится)
Один выстрел из Урагана весьма недешев
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23.05.2022 08:22 Відповісти
Ну и где Вильха, Верба, Гром ?!!! А вспомнил бизнес на крови, вместо ракет дорги . Эх дороги пыль да туман.
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23.05.2022 08:37 Відповісти
а гаубиці де? а дрони-камікадзе? уже й відео з байрактарами не показують.
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23.05.2022 09:12 Відповісти
На кацапстані мешкають не люди , а кончені мародери і вбивці , тому вони поводяться так , бо це їх стиль життя , - причому століттями , хто знає історію !
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23.05.2022 08:38 Відповісти
Мне интересно , стоит в нижнеднепровске огромный завод 🏭 который раньше выпускал ........, почему до сих пор нету средств ударить по Керчинскому мосту . Уж за три месяца можно было собрать и написать полезное задание. Координаты всем известны , мост не маневрирует стоит на месте , или яиц нету . А в том числе и через него идут боеприпасы на Юг . Чого чекаємо . Я розумію, що деякі експерти прогнозували, руйнування моста через рік, але поки він є.
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23.05.2022 09:12 Відповісти
ПВО еще никто не отменял...после шутки (ах ка жаль что шутка) о подарке на 9мая в виде подрыва моста, там охраняется так как кремль))))... ничо ничо... всему свое время !!!
(и еще иногда кажется что сам зельц боится этого)))))
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23.05.2022 09:23 Відповісти
Полетное
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23.05.2022 09:13 Відповісти
А в чём смысл , вообще всей этой войны можно же, просто жить рядом ,торговать и не лезть к соседям ,с руским миром. Так нет же завидуют , а что там у хохлов ? Извечная тема у москалей, вот мне все время было абсолютно повинной шо там на расии. Живут же рядом США и Канада и сотрудничают ,не воюют не лезут в дела друг друга
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23.05.2022 09:21 Відповісти
 
 