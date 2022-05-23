Окупанти з "Ураганів" обстріляли Дніпропетровщину, - ОВА
На Дніпропетровщині вночі російські окупанти двічі обстріляли Апостолівську громаду.
Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.
Ніч була безкінечною повітряною тривогою. У більшості районів все нормально. У Криворізькому - знову стріляли.
Ворог двічі вдарив з "Ураганів" по Апостолівській громаді. Влучив між селами. Люди не постраждали", - поінформував він.
Топ коментарі
+12 arye z.
показати весь коментар23.05.2022 08:13
+7 Amber
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+4 Психиатрическая больница No1
показати весь коментар23.05.2022 08:28
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То ли там пьяные обдроченцы ,что впервые увидели РСЗО
То ли они специально стреляют в поле (в это слабо верится)
Один выстрел из Урагана весьма недешев
этим тварям хочется как можно больше разрушить спалить уничтожить...чтоб было так как у них в говени, которая за уралом не менялась еще с революции 1917 года!!! ни дорог, ни новых домов
ни газа, ни работы, ни жизни - сплошная говень для спивающихся с детства недочеловеков
Образилися!
За штурвалом находился генерал-майор ВКС Канамат Боташев.
Пилот погиб.
а пепел развеет украинский суховей по степям украинским... чтоб и не смердело !!!
- Есть ли у Вас свой девиз, миссия?
- Не девиз, а простой принцип - стать человеком; если удалось этого добиться, оставаться им, или, по крайней мере, сохранять человеческое лицо.
В аду тебе, Канамат, черти каждый день будут объяснять, что разрушая города и убивая детей в чужой стране, которая тебе абсолютно ничего плохого не сделала, сохранить "человеческое лицо" невозможно.
То ли там пьяные обдроченцы ,что впервые увидели РСЗО
То ли они специально стреляют в поле (в это слабо верится)
Один выстрел из Урагана весьма недешев
(и еще иногда кажется что сам зельц боится этого)))))