Оккупанты из "Ураганов" обстреляли Днепропетровщину, - ОВА
На Днепропетровщине ночью российские оккупанты дважды обстреляли Апостоловскую громаду.
Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Ночь была бесконечной воздушной тревогой. В большинстве районов все нормально. В Криворожском – снова стреляли.
Враг дважды ударил из "Ураганов" по Апостоловской громаде. Попал между селами. Люди не пострадали", – проинформировал он.
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То ли там пьяные обдроченцы ,что впервые увидели РСЗО
То ли они специально стреляют в поле (в это слабо верится)
Один выстрел из Урагана весьма недешев
этим тварям хочется как можно больше разрушить спалить уничтожить...чтоб было так как у них в говени, которая за уралом не менялась еще с революции 1917 года!!! ни дорог, ни новых домов
ни газа, ни работы, ни жизни - сплошная говень для спивающихся с детства недочеловеков
Образилися!
За штурвалом находился генерал-майор ВКС Канамат Боташев.
Пилот погиб.
а пепел развеет украинский суховей по степям украинским... чтоб и не смердело !!!
- Есть ли у Вас свой девиз, миссия?
- Не девиз, а простой принцип - стать человеком; если удалось этого добиться, оставаться им, или, по крайней мере, сохранять человеческое лицо.
В аду тебе, Канамат, черти каждый день будут объяснять, что разрушая города и убивая детей в чужой стране, которая тебе абсолютно ничего плохого не сделала, сохранить "человеческое лицо" невозможно.
То ли там пьяные обдроченцы ,что впервые увидели РСЗО
То ли они специально стреляют в поле (в это слабо верится)
Один выстрел из Урагана весьма недешев
(и еще иногда кажется что сам зельц боится этого)))))