Оккупанты из "Ураганов" обстреляли Днепропетровщину, - ОВА

На Днепропетровщине ночью российские оккупанты дважды обстреляли Апостоловскую громаду.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь была бесконечной воздушной тревогой. В большинстве районов все нормально. В Криворожском – снова стреляли.

Враг дважды ударил из "Ураганов" по Апостоловской громаде. Попал между селами. Люди не пострадали", – проинформировал он.

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