РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10410 посетителей онлайн
Новости Война
7 798 5

За день войска РФ нанесли по Днепропетровщине четыре ракетных удара

ракета

Войска РФ в течение дня атаковали ракетами Павлоград и Синельниковский район Днепропетровской области, а также обстреляли села в Криворожском районе.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.

"Наверное, сегодня Днепропетровщина пережила больше всего воздушных тревог в течение одного дня за последние три месяца. Сегодня имеем сразу несколько "прилетов". Первая ракета по Павлограду. Еще три атаки - в Синельниковском районе. Данные о пострадавших и масштабах разрушений выясняются.

Также днем во вражеские обстрелы попал Криворожский район, села Анновка и Малая Костромка. Там без пострадавших.

Читайте: Оккупанты из "Ураганов" обстреляли Днепропетровщину, - ОВА

На данный момент российских оккупационных войск на территории Днепропетровщины нет и не будет. Наши защитники держат врага на дальних подступах, не оставляя противнику шансов войти в область", - рассказал он.

крылатые ракеты (879) обстрел (26975) Днепропетровская область (3914)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
на тепер 11 сирена... моторошно...
тварі кацапськи...
показать весь комментарий
23.05.2022 21:55 Ответить
Вже було 12 сирен (у нашому корпоративному воркспейсі є канал "Сирени", де ведеться облік). Сьогодні за тривогами антирекорд... я вже серйозно замислився над оцією ідеєю, бо неможливо нормально працювати...
показать весь комментарий
23.05.2022 23:05 Ответить
UPDATE: 13 сирена... 😐
показать весь комментарий
23.05.2022 23:53 Ответить
Если вертушки смогли прорываться в Марьку и это против месячного обустройства кацапами ПВО, которое у них, наверное, одно на хорошем состоянии (все же первыми в мире украли нацистскую ракету ПВО, на базе которой все у них и сделано, сами бы никогда такого не придумали), то значит эти самые вертушки и десант с ИЛов с парашютами могут вполне быть в любое время в любое место. И везде должны быть стингеры, иглы, зушки, и, самое главное, хотя бы 5000 автоматов у мирных жителей, кто сидит дома. Чтобы сидеть и из своей квартиры расстрелять десант. Им просто надо немного уметь стрелять, могут быть больные и слабые, могут быть работники тыла, но свой дом защищать будут готовы. Автоматы то хотя бы есть, в соледаре из шахты даже те же мосинки по 80 лет достаньте, программисты дозакажут прицел и смогут хорошо с них стрелять. Там же тысячи единиц оружия, на фронт их не возьмешь, а для защиты города от десанта гражданами то что надо.
показать весь комментарий
23.05.2022 21:59 Ответить
ця зелена влада ніколи не дасть населенню зброю. за три місяця війни влада нічого не робить, крім розкрадання гумдопомоги і дескритизації п'ятого президента України. Тука написав у фб про зникнення 200 вагонів гумдопомоги у Запоріжжі. раніше були вкрадені у Львові, "в начале мая во Львовской области СБУ https://delo.ua/uk/criminal/eks-cinovnika-lvivskoyi-oda-ta-zurnalista-spitko-zatrimali-za-rozkradannya-gumanitarki-zmi-397135/ задержала президента Международного Инвестиционного Офиса, бывшего главу Управления инвестиционной политики Львовской ОГА Романа Матиса и главного редактора издания Mind.UA Евгения Шпитко." "Сотрудники Службы безопасности ликвидировали масштабную схему хищения гуманитарной помощи, которая назначалась украинским защитникам, https://t.me/SBUkr/4293 сообщила пресс-служба СБУ. Дельцы пытались незаконно продать более 1 тыс. бронежилетов на общую сумму более 12 млн грн." то яка зброя проти окупантів?
показать весь комментарий
24.05.2022 08:29 Ответить
 
 