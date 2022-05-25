Ворожий безпілотник збито над Дніпропетровщиною, - ОВА

У небі над Дніпропетровщиною захисники України збили безпілотник.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У небі над Дніпропетровщиною наші військові збили безпілотник. За добу в Україні їх "доліталося" 11 штук. Продовжуємо нищити ворожих розвідників…", - зазначив він.

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