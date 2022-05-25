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Ворожий безпілотник збито над Дніпропетровщиною, - ОВА

рф,безпілотник

У небі над Дніпропетровщиною захисники України збили безпілотник.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У небі над Дніпропетровщиною наші військові збили безпілотник. За добу в Україні їх "доліталося" 11 штук. Продовжуємо нищити ворожих розвідників…", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 23 травня уражено 6 безпілотників та 1 крилату ракету. Ворог нарощує авіаційну присутність біля наших кордонів, - Повітряні Сили

Автор: 

армія рф (17277) безпілотник (4127) Резніченко Валентин (517) Дніпропетровська область (3697)


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Це тільки мені він на труси схожий?
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25.05.2022 17:49 Відповісти
Это тот что сам взрывается?
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25.05.2022 18:14 Відповісти
да,и есть на телеграмме азербайджанском как подобная штука убила и ранила около 10 человек наших
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25.05.2022 22:21 Відповісти
 
 