Ворожий безпілотник збито над Дніпропетровщиною, - ОВА
У небі над Дніпропетровщиною захисники України збили безпілотник.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"У небі над Дніпропетровщиною наші військові збили безпілотник. За добу в Україні їх "доліталося" 11 штук. Продовжуємо нищити ворожих розвідників…", - зазначив він.
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Олена Микитяк
показати весь коментар25.05.2022 17:49 Відповісти Мені подобається 1
Андрей Немалый #394092
показати весь коментар25.05.2022 18:14 Відповісти Мені подобається 0
сатаниэль лорд
показати весь коментар25.05.2022 22:21 Відповісти Мені подобається 0
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