Зеленский обсудил перспективы членства Украины в ЕС с канцлером Австрии Нехаммером
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Австрии Карлом Нехаммером ситуацию на фронте и перспективы членства Украины в Европейском Союзе.
Об этом Зеленский сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Провел переговоры с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Проинформировал о ситуации на фронте. Обсудили перспективы членства Украины в ЕС. Поблагодарил Австрию за гуманитарную помощь, а также за готовность принять граждан Украины на лечение и медицинскую реабилитацию", - написал Зеленский.
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+9 Павло ШОвте
показать весь комментарий25.05.2022 17:15
+2 Дмитро Черних #470343
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+1 Eugene E.
показать весь комментарий25.05.2022 17:05
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а то одно бла-бла-бла, какой ЕС, если территория страны сокращается каждую неделю (((
словесный понос- ему только выступать на сцена, а что дома .....?
А что решает Австрия ? Она может только блокировать .