РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8563 посетителя онлайн
Новости Война
1 504 10

Зеленский обсудил перспективы членства Украины в ЕС с канцлером Австрии Нехаммером

евроинтеграция

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Австрии Карлом Нехаммером ситуацию на фронте и перспективы членства Украины в Европейском Союзе.

Об этом Зеленский сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Провел переговоры с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Проинформировал о ситуации на фронте. Обсудили перспективы членства Украины в ЕС. Поблагодарил Австрию за гуманитарную помощь, а также за готовность принять граждан Украины на лечение и медицинскую реабилитацию", - написал Зеленский.

Читайте: Мы не забыли о вопросе закрытия неба, - Зеленский

Австрия (807) Зеленский Владимир (20271) Нехаммер Карл (43)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
показать весь комментарий
25.05.2022 17:15
+2
ПерспективаУкраїни,що до членства в ЄС,тим паче в НАТО,це реальні реформи корумпованих інституцій та знщення кремлівських гнид на всіх шаблях держвлади,починаючи з Банкової та Грушевського!!!)))
показать весь комментарий
25.05.2022 17:18
+1
Если основные силы врага на луганском направлении, чего бы не заняться Николаевом/Херсоном, и может там замочить фашистов ??
а то одно бла-бла-бла, какой ЕС, если территория страны сокращается каждую неделю (((
показать весь комментарий
25.05.2022 17:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
лучше бы говорили о войне и как могут помочь с оружием.
показать весь комментарий
25.05.2022 17:04 Ответить
Для немцев это любимая тема - поговорит об оружии. Годами могут говорить...
показать весь комментарий
25.05.2022 17:16 Ответить
Если основные силы врага на луганском направлении, чего бы не заняться Николаевом/Херсоном, и может там замочить фашистов ??
а то одно бла-бла-бла, какой ЕС, если территория страны сокращается каждую неделю (((
показать весь комментарий
25.05.2022 17:05 Ответить
показать весь комментарий
25.05.2022 17:15 Ответить
ПерспективаУкраїни,що до членства в ЄС,тим паче в НАТО,це реальні реформи корумпованих інституцій та знщення кремлівських гнид на всіх шаблях держвлади,починаючи з Банкової та Грушевського!!!)))
показать весь комментарий
25.05.2022 17:18 Ответить
Яке на х.. ЕС, країну захистіть.
показать весь комментарий
25.05.2022 17:19 Ответить
поки рашистські колаборанти-мародери із зе-команди керують країною, ніякий ЄС Україні не світить. Не вірите? Тоді дайте відповідь на просте запитання: чому досі не призначений законно обраний голова САП?! Невже півроку у найогиднішого так багато справ аби підписати указ? А як що окружного суду? Також багато справ? Чи може зелене чмо боїться, що команду почнуть массово саджати за грати антикорупційні органи?!!
показать весь комментарий
25.05.2022 17:37 Ответить
О чём с ЕС говорить, если они предлагают сдаться Украине в связи с ихним желанием вести бизнес с росией. А у зеленского болезнь--
словесный понос- ему только выступать на сцена, а что дома .....?
А что решает Австрия ? Она может только блокировать .
показать весь комментарий
25.05.2022 17:55 Ответить
З таким успіхом він міг провести переговори з президентом Албанії, однією з найвпливовіших країн Європи.
показать весь комментарий
25.05.2022 18:18 Ответить
Згадаємо... "ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління, а не про наступні вибори! Ми збудуємо країну інших можливостей. Де всі рівні перед законом, де є чесні та прозорі правила гри. Одні для всіх. А для цього до влади повинні прийти люди, які будуть служити народу. І я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень. Бо Президент - не ікона, не ідол, Президент - це не портрет. Повісьте туди фотографії своїх дітей і перед кожним рішенням дивиться в очі їм. Я можу ще багато чого сказати, але українці хочуть не слів, а дій. Тож…".
показать весь комментарий
25.05.2022 18:19 Ответить
 
 