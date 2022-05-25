Зеленский обсудил перспективы членства Украины в ЕС с канцлером Австрии Нехаммером

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Австрии Карлом Нехаммером ситуацию на фронте и перспективы членства Украины в Европейском Союзе.

Об этом Зеленский сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Провел переговоры с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Проинформировал о ситуации на фронте. Обсудили перспективы членства Украины в ЕС. Поблагодарил Австрию за гуманитарную помощь, а также за готовность принять граждан Украины на лечение и медицинскую реабилитацию", - написал Зеленский.

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