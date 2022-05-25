Принц Чарльз посетил украинских беженцев в Румынии

Принц Уэльский прибыл в Румынию, чтобы показать свою поддержку украинским беженцам и своими глазами увидеть, какую помощь они получают.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Принц Чарльз посетил центр для беженцев близ Бухареста, куда постоянно прибывает все больше украинцев. Он решительно осудил войну, назвав ее "жестокой агрессией" против Украины.

Это первый случай, когда такое высокопоставленное королевское лицо посетило регион с начала российского вторжения в Украину, ведь Бухарест расположен примерно в 200 км от границы с Украиной.

ООН сообщает, что с начала войны в Румынию въехало 966 тысяч украинских беженцев.

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