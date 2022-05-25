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Принц Чарльз відвідав українських біженців у Румунії

принц,чарльз

Принц Уельський прибув до Румунії, щоб показати свою підтримку українським біженцям і на власні очі побачити, яку допомогу вони отримують.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Принц Чарльз відвідав центр для біженців поблизу Бухареста, куди постійно прибувають дедалі більше українців. Він рішуче засудив війну, назвавши її "жорстокою агресією" проти України.

Це перший випадок, коли така високопоставлена королівська особа відвідала регіон від початку російського вторгнення в Україну, адже Бухарест розташований приблизно за 200 км від кордону з Україною.

ООН повідомляє, що від початку війни в Румунію в’їхало 966 тисяч українських біженців.

Дивіться також: Принцу Чарльзу подарували українську марку з російським кораблем. ФОТО

Автор: 

біженці (1863) принц (14) Румунія (1158)


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Дякую Ваша Світлість.
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25.05.2022 19:44 Відповісти
И шо, понравилось?
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25.05.2022 20:28 Відповісти
 
 