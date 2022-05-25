Кулеба обсудил с президентом Северной Македонии Пендаровским поддержку Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с президентом Северной Македонии Стево Пендаровским.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в твиттере.
"Поддержка Скопье Украины в эти напряженные времена остается непоколебимой. Украина всегда будет помнить об этом. Мы также согласны с тем, что на пути интеграции в ЕС Украина и Северная Македония являются компаньонами, а не конкурентами", - отметил министр.
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Bel Amor
показать весь комментарий25.05.2022 20:09 Ответить Мне нравится 3
Олег Кущ #490032
показать весь комментарий25.05.2022 20:38 Ответить Мне нравится 0
juice
показать весь комментарий25.05.2022 20:42 Ответить Мне нравится 1
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