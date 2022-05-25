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Кулеба обсудил с президентом Северной Македонии Пендаровским поддержку Украины

кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с президентом Северной Македонии Стево Пендаровским.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в твиттере.

"Поддержка Скопье Украины в эти напряженные времена остается непоколебимой. Украина всегда будет помнить об этом. Мы также согласны с тем, что на пути интеграции в ЕС Украина и Северная Македония являются компаньонами, а не конкурентами", - отметил министр.

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Македония (104) Кулеба Дмитрий (2880)


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Півнична Македонія нам допоможе. Дасть нам парабелум.
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25.05.2022 20:09 Ответить
Я не дипломат, пусть меня простят, кому нужно. Но, в связи с фамилией, вспомнил анекдот: Боже, як дитині в школі буде?
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25.05.2022 20:38 Ответить
Завтра Кулеба обговорить з президентом Зімбабве, Еммерсоном Мнангагва співпрацю в воєнній галузі а також обговорить з Мнангагва надання Україні важкого озброєння , важких луків в кількості 100 одиниць.
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25.05.2022 20:42 Ответить
 
 