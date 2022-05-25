Кулеба обсудил с президентом Северной Македонии Пендаровским поддержку Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с президентом Северной Македонии Стево Пендаровским.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в твиттере.

"Поддержка Скопье Украины в эти напряженные времена остается непоколебимой. Украина всегда будет помнить об этом. Мы также согласны с тем, что на пути интеграции в ЕС Украина и Северная Македония являются компаньонами, а не конкурентами", - отметил министр.

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