Кулеба обговорив із президентом Північної Македонії Пендаровським підтримку України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся із президентом Північної Македонії Стево Пендаровським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про Кулеба написав у твіттері

"Підтримка Скоп'є України в ці напружені часи залишається непохитною. Україна завжди пам'ятатиме про це. Ми також згодні з тим, що на шляху інтеграції до ЄС Україна та Північна Македонія є компаньйонами, а не конкурентами", - зазначив міністр.

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