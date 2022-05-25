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Кулеба обговорив із президентом Північної Македонії Пендаровським підтримку України

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся із президентом Північної Македонії Стево Пендаровським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про Кулеба написав у твіттері

"Підтримка Скоп'є України в ці напружені часи залишається непохитною. Україна завжди пам'ятатиме про це. Ми також згодні з тим, що на шляху інтеграції до ЄС Україна та Північна Македонія є компаньйонами, а не конкурентами", - зазначив міністр. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба відповів на шантаж РФ щодо санкцій: "Будь-який іноземний політик має спочатку відвідати могили вбитих українських дітей"

Автор: 

Македонія (115) Кулеба Дмитро (3604)


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Півнична Македонія нам допоможе. Дасть нам парабелум.
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25.05.2022 20:09 Відповісти
Я не дипломат, пусть меня простят, кому нужно. Но, в связи с фамилией, вспомнил анекдот: Боже, як дитині в школі буде?
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25.05.2022 20:38 Відповісти
Завтра Кулеба обговорить з президентом Зімбабве, Еммерсоном Мнангагва співпрацю в воєнній галузі а також обговорить з Мнангагва надання Україні важкого озброєння , важких луків в кількості 100 одиниць.
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25.05.2022 20:42 Відповісти
 
 