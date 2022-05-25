Кулеба обговорив із президентом Північної Македонії Пендаровським підтримку України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся із президентом Північної Македонії Стево Пендаровським.
Як інформує Цензор.НЕТ, про Кулеба написав у твіттері
"Підтримка Скоп'є України в ці напружені часи залишається непохитною. Україна завжди пам'ятатиме про це. Ми також згодні з тим, що на шляху інтеграції до ЄС Україна та Північна Македонія є компаньйонами, а не конкурентами", - зазначив міністр.
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Bel Amor
показати весь коментар25.05.2022 20:09 Відповісти Мені подобається 3
Олег Кущ #490032
показати весь коментар25.05.2022 20:38 Відповісти Мені подобається 0
juice
показати весь коментар25.05.2022 20:42 Відповісти Мені подобається 1
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