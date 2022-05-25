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Новости Санкции против России
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Кулеба обсудил усиление санкционного давления на Россию с руководителем австрийской дипломатии Шалленбергом

шалленберг,александер

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с главой австрийской дипломатии Александером Шалленбергом, в ходе которой собеседники обсудили ужесточение санкционного давления на РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в твиттере.

"Встретился с моим австрийским коллегой и другом Александером Шалленбергом. Мы обсудили поддержку Австрии на нашем пути к статусу кандидата в члены ЕС и способы усиления санкционного давления на Россию. Я благодарен Австрии за поддержку Украины и за оказание медицинской помощи жертвам войны", - подчеркнул министр. .

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