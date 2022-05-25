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Новости Война
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Ахметов назвал действия России геноцидом

ахметов

Война, которую Россия без всякой причины развязала против Украины, – это геноцид с убийством десятков тысяч мирных граждан.

Об этом заявил бизнесмен Ринат Ахметов в интервью изданию "Новое Время", передает Цензор.НЕТ.

"24 февраля Россия развязала в Украине страшную войну. Она напала на нашу страну без всякой причины и повода, российские военные убили десятки тысяч мирных граждан, детей, женщин и пожилых людей, разрушили инфраструктуру нашей страны. Действия России в Украине - это геноцид и военные преступления", - заявил бизнесмен.

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"Это не радикальная, а честная и справедливая позиция, на которой я настаиваю и не боюсь ее занимать. Бояться надо не спецслужб (РФ. – Ред.), а собственной совести. Молчать в этой ситуации я не буду – для меня это недопустимо" , - добавил Ринат Ахметов.

С самого первого дня войны Ахметов находится в Украине. По его словам, все усилия направлены на помощь украинской армии и пострадавшим от войны соотечественникам.

"После встречи с президентом 23 февраля я ужинал со своими друзьями у себя дома, в Киеве. Они в большинстве своем, как и я, были уверены, что война начнется. И они мне задали этот вопрос: почему я не поехал сразу. Вам отвечу так же, как и им: войну я встречу в своем доме, в Украине, как и вы. Прилететь и сразу вернуться - недопустимо для меня, очень стыдно по-человечески", - отметил бизнесмен.

Автор: 

Ахметов Ринат (2004) геноцид (416) россия (95420)


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Топ комментарии
+26
Шмара Януковская обозвалась. Заводики просрал гандон. А харькоские соглашение под чьим потранатом подписывались ? А ******** яныка кто ставил на пристол ? А гепа с допой под чьи бабосы плясали ? Ублюдок вас всех Рыг и ОПЗЖ расстрелять и в общую яму закопать ГАНДОНЫ
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25.05.2022 20:55
+23
А коли твої тітушки убивали Дмитра Чернявського у березні 2014го то не було геноцидом?
Гандон!
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25.05.2022 20:52
+18
Без гудіння в гудок не зараховується...
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25.05.2022 20:52
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А коли твої тітушки убивали Дмитра Чернявського у березні 2014го то не було геноцидом?
Гандон!
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25.05.2022 20:52 Ответить
Що до першого - ні, ще не було. Це лише бандитизм. Що до другого, все так, дійсно гандон
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25.05.2022 21:31 Ответить
бандитизм, це коли б хотіли би скажимо якимось цінностями матеріальними заволодіти незаконно і вбили. А коли вбивають активістів - це вже геноцид. Це ж терор. Спочатку активісти, діячі політичні, культурні, духовні, а потім вже всіх підряд вбивають.
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25.05.2022 21:44 Ответить
Без гудіння в гудок не зараховується...
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25.05.2022 20:52 Ответить
Я не критикую действия Ахметова как бизнесмена. Это его личные дела. Но как политик Ахметов слишком близорук. Он должен был понимать, что его капиталу была огромная угроза и вкладывать деньги в тот же Азов вместо того чтобы сейчас ныть.
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25.05.2022 20:53 Ответить
А від і не ниє, бо причин, напевно, нема: все, скоріш за все, застраховане належним чином, тобто буде відшкодоване. Всі в світі говорять про шалений спротив пересічних українців та армії на власній землі, тому, сподіваюсь, що щось і в цій людини змінилося...
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25.05.2022 21:03 Ответить
Практично жодна страхова компанія не покриває збитки завдані форс-мажором (в даному випадку - війною)
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25.05.2022 22:11 Ответить
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26.05.2022 00:18 Ответить
Українці покриють, як покрили збитки 2014-2016
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26.05.2022 19:59 Ответить
він не бізнесмен, він олігарх, олігарх впливає і на політичне і на економічне життя країни в своїх корисних інтересах, тому за його "бізнес-діяльність" його також треба судити. скільки добрих підприємств було збанкрутували, щоб він міг їх за копійки купити? всі держінститути залежать від олігархів, працюють на олігархів, тому у нас такі гівняні суди, тому ми тупочемося на місці вже десятками років. І така ситуація дуже вигідна росії. Олігархи це те що ми правда маємо спільного з рф, бо в рф теж олігархи.
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25.05.2022 21:49 Ответить
А погудел? Если нет, то незачет.
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25.05.2022 20:54 Ответить
ти диви, бізнесмен! Бізнесменом-то він стане коли заплатить всю шкоду, що приніс Україні.
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25.05.2022 20:55 Ответить
Шмара Януковская обозвалась. Заводики просрал гандон. А харькоские соглашение под чьим потранатом подписывались ? А ******** яныка кто ставил на пристол ? А гепа с допой под чьи бабосы плясали ? Ублюдок вас всех Рыг и ОПЗЖ расстрелять и в общую яму закопать ГАНДОНЫ
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25.05.2022 20:55 Ответить
Божечки, в кого є хустка? Витріть хлопчику носика
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25.05.2022 20:58 Ответить
якось до сріки бандіт ахмєтов.
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25.05.2022 21:00 Ответить
А что молчит Каломойский?
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25.05.2022 21:02 Ответить
Він не мовчить. Сидить, малює схеми і радіє всьому
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25.05.2022 21:05 Ответить
Можно сколько угодно обвинять Ахметова, он накосячил достаточно, чтобы сидеть в тюрьме по экономическим делам, но Мариуполь не был бы захвачен до сих пор, если бы кто-то не обосрался на крымском направлении и все хорошо помнят как некто Ермак хвалился, что они не из "Партии войны" и не собираются вкладывать бюджетные деньги в оборону Юга. Если бы южное направление было хорошо укреплено, ВСУ бы сейчас на Донбассе было бы в 10 раз легче.
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25.05.2022 21:04 Ответить
Ну да. Но это не на часи.
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25.05.2022 21:06 Ответить
а це як подивитися, ахмєтов олігарх, олігархи впливають на політику держави в своїх інтересах, от на приклад бойко може навіть під час війни зареєструвати свою гівняну платформу "за мир", для кожного громадянина України це тільки шкода. Але ж хтось там замовив "словечко". Хто зна, може його заява це тільки спроба очолити те, що так і не зміг знищити. Ну реально, олігарху невигідно Громадське Суспільство, для нього то небезпечно, бо його рано чи пізно - посадять. Олігарху вигідно стадо, як в рф, тоді йому нічого не загрожує.
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25.05.2022 21:54 Ответить
Понятное дело, что назвал. Основной бизнес то Британия, Италия, Польша...был сепаром и остался.
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25.05.2022 21:05 Ответить
Крокодилячі сльози.
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25.05.2022 21:12 Ответить
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25.05.2022 21:22 Ответить
А продавати метал, електроенергію, вугілля, газ по світовим цінам, при цьому платити робітникам так як заманеться це не геноцид?
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25.05.2022 21:15 Ответить
Не вірю! А скільки грошей вклав в оборону? Олігарх такого рівня може сам літаки і ППО купувати!
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25.05.2022 21:21 Ответить
Всi i тiж i... Ахметов. Вовки в овечiй шкiрi. Не старайтесь - людьми ви вже НIКОЛИ не станете, грошi вас згубили.
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25.05.2022 21:29 Ответить
Про це, ще перед Кримом, сказав Кузьма Скрябін, про геноцид. Минуло трохи часу, і він загинув, а вину спихнули на Пороха.
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25.05.2022 21:42 Ответить
Ой, Рудий прорізався!
А поки Азовсталь працювала - мовчав.
Мабуть думав, що черговий раз договорнячок з ДиНиРи забацає і знову за мир і "перестать стрелять".
От що долар чудотворний робить! Вірніше його відсутність.
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25.05.2022 21:49 Ответить
Його заява це тільки спроба очолити те, що так і не зміг знищити. Ну реально, олігарху невигідно Громадське Суспільство, для нього то небезпечно, бо його рано чи пізно - посадять. Олігарху вигідно стадо, як в рф, тоді йому нічого не загрожує.
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25.05.2022 21:55 Ответить
Гудок решил попатриотиться !!
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25.05.2022 21:56 Ответить
Щось "зачастіл" ахметов в новинах. Скоро призначення радником в опу або якимось "переговорником"?
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25.05.2022 22:09 Ответить
Перевзувся в польоті. Ніс тримає по вітру.
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25.05.2022 22:20 Ответить
Геноцид-это создать партию регионов. И грабить грабить.
Сволочи донецкие.
Изза вашей жадности всю страну в огонь превратили.
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26.05.2022 01:41 Ответить
 
 