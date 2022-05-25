Ахметов назвал действия России геноцидом

Война, которую Россия без всякой причины развязала против Украины, – это геноцид с убийством десятков тысяч мирных граждан.

Об этом заявил бизнесмен Ринат Ахметов в интервью изданию "Новое Время", передает Цензор.НЕТ.

"24 февраля Россия развязала в Украине страшную войну. Она напала на нашу страну без всякой причины и повода, российские военные убили десятки тысяч мирных граждан, детей, женщин и пожилых людей, разрушили инфраструктуру нашей страны. Действия России в Украине - это геноцид и военные преступления", - заявил бизнесмен.

Читайте также: Верю в нашу победу, с Крымом и Донбассом в составе единой Украины, - Ахметов

"Это не радикальная, а честная и справедливая позиция, на которой я настаиваю и не боюсь ее занимать. Бояться надо не спецслужб (РФ. – Ред.), а собственной совести. Молчать в этой ситуации я не буду – для меня это недопустимо" , - добавил Ринат Ахметов.

С самого первого дня войны Ахметов находится в Украине. По его словам, все усилия направлены на помощь украинской армии и пострадавшим от войны соотечественникам.

"После встречи с президентом 23 февраля я ужинал со своими друзьями у себя дома, в Киеве. Они в большинстве своем, как и я, были уверены, что война начнется. И они мне задали этот вопрос: почему я не поехал сразу. Вам отвечу так же, как и им: войну я встречу в своем доме, в Украине, как и вы. Прилететь и сразу вернуться - недопустимо для меня, очень стыдно по-человечески", - отметил бизнесмен.