УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10211 відвідувач онлайн
Новини Війна
6 405 36

Ахметов назвав дії Росії геноцидом

ахметов

Війна, яку Росія без жодної причини розв’язала проти України, - це геноцид з вбивством десятків тисяч мирних громадян.

Про це заявив бізнесмен Рінат Ахметов в інтерв’ю виданню "Новое Время", передає Цензор.НЕТ.

"24 лютого Росія розв’язала в Україні страшну війну. Вона напала на нашу країну без жодної причини та приводу, російські військові вбили десятки тисяч мирних громадян, дітей, жінок та людей похилого віку, зруйнували інфраструктуру нашої країни. Дії Росії в Україні — це геноцид та воєнні злочини", — заявив бізнесмен.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вірю в нашу перемогу, з Кримом і Донбасом у складі єдиної України, - Ахметов

"Це не радикальна, а чесна і справедлива позиція, на якій я наполягаю і не боюся її займати. Боятися треба не спецслужб (РФ, - прим.), а власного сумління. Мовчати в цій ситуації я не буду — для мене це неприпустимо", —додав Рінат Ахметов.

З самого першого дня війни Ахметов знаходиться в Україні. За його словами, всі зусилля спрямовані на допомогу українській армії і постраждалим від війни співвітчизникам.

"Після зустрічі з Президентом 23 лютого я вечеряв зі своїми друзями в себе вдома, у Києві. Вони здебільшого, як і я, були певні, що війна почнеться. І вони мені поставили це питання — чому я не поїхав відразу. Вам відповім так само, як і їм — війну я зустріну у своєму будинку, в Україні, як і ви. Прилетіти і відразу повернутися — неприпустимо для мене, дуже соромно по-людськи", — зазначив бізнесмен.

Автор: 

Ахметов Рінат (2355) геноцид (307) росія (65010)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+26
Шмара Януковская обозвалась. Заводики просрал гандон. А харькоские соглашение под чьим потранатом подписывались ? А ******** яныка кто ставил на пристол ? А гепа с допой под чьи бабосы плясали ? Ублюдок вас всех Рыг и ОПЗЖ расстрелять и в общую яму закопать ГАНДОНЫ
показати весь коментар
25.05.2022 20:55
+23
А коли твої тітушки убивали Дмитра Чернявського у березні 2014го то не було геноцидом?
Гандон!
показати весь коментар
25.05.2022 20:52
+18
Без гудіння в гудок не зараховується...
показати весь коментар
25.05.2022 20:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А коли твої тітушки убивали Дмитра Чернявського у березні 2014го то не було геноцидом?
Гандон!
показати весь коментар
25.05.2022 20:52 Відповісти
Що до першого - ні, ще не було. Це лише бандитизм. Що до другого, все так, дійсно гандон
показати весь коментар
25.05.2022 21:31 Відповісти
бандитизм, це коли б хотіли би скажимо якимось цінностями матеріальними заволодіти незаконно і вбили. А коли вбивають активістів - це вже геноцид. Це ж терор. Спочатку активісти, діячі політичні, культурні, духовні, а потім вже всіх підряд вбивають.
показати весь коментар
25.05.2022 21:44 Відповісти
Без гудіння в гудок не зараховується...
показати весь коментар
25.05.2022 20:52 Відповісти
Я не критикую действия Ахметова как бизнесмена. Это его личные дела. Но как политик Ахметов слишком близорук. Он должен был понимать, что его капиталу была огромная угроза и вкладывать деньги в тот же Азов вместо того чтобы сейчас ныть.
показати весь коментар
25.05.2022 20:53 Відповісти
А від і не ниє, бо причин, напевно, нема: все, скоріш за все, застраховане належним чином, тобто буде відшкодоване. Всі в світі говорять про шалений спротив пересічних українців та армії на власній землі, тому, сподіваюсь, що щось і в цій людини змінилося...
показати весь коментар
25.05.2022 21:03 Відповісти
Практично жодна страхова компанія не покриває збитки завдані форс-мажором (в даному випадку - війною)
показати весь коментар
25.05.2022 22:11 Відповісти
показати весь коментар
26.05.2022 00:18 Відповісти
Українці покриють, як покрили збитки 2014-2016
показати весь коментар
26.05.2022 19:59 Відповісти
він не бізнесмен, він олігарх, олігарх впливає і на політичне і на економічне життя країни в своїх корисних інтересах, тому за його "бізнес-діяльність" його також треба судити. скільки добрих підприємств було збанкрутували, щоб він міг їх за копійки купити? всі держінститути залежать від олігархів, працюють на олігархів, тому у нас такі гівняні суди, тому ми тупочемося на місці вже десятками років. І така ситуація дуже вигідна росії. Олігархи це те що ми правда маємо спільного з рф, бо в рф теж олігархи.
показати весь коментар
25.05.2022 21:49 Відповісти
А погудел? Если нет, то незачет.
показати весь коментар
25.05.2022 20:54 Відповісти
ти диви, бізнесмен! Бізнесменом-то він стане коли заплатить всю шкоду, що приніс Україні.
показати весь коментар
25.05.2022 20:55 Відповісти
Шмара Януковская обозвалась. Заводики просрал гандон. А харькоские соглашение под чьим потранатом подписывались ? А ******** яныка кто ставил на пристол ? А гепа с допой под чьи бабосы плясали ? Ублюдок вас всех Рыг и ОПЗЖ расстрелять и в общую яму закопать ГАНДОНЫ
показати весь коментар
25.05.2022 20:55 Відповісти
Божечки, в кого є хустка? Витріть хлопчику носика
показати весь коментар
25.05.2022 20:58 Відповісти
якось до сріки бандіт ахмєтов.
показати весь коментар
25.05.2022 21:00 Відповісти
А что молчит Каломойский?
показати весь коментар
25.05.2022 21:02 Відповісти
Він не мовчить. Сидить, малює схеми і радіє всьому
показати весь коментар
25.05.2022 21:05 Відповісти
Можно сколько угодно обвинять Ахметова, он накосячил достаточно, чтобы сидеть в тюрьме по экономическим делам, но Мариуполь не был бы захвачен до сих пор, если бы кто-то не обосрался на крымском направлении и все хорошо помнят как некто Ермак хвалился, что они не из "Партии войны" и не собираются вкладывать бюджетные деньги в оборону Юга. Если бы южное направление было хорошо укреплено, ВСУ бы сейчас на Донбассе было бы в 10 раз легче.
показати весь коментар
25.05.2022 21:04 Відповісти
Ну да. Но это не на часи.
показати весь коментар
25.05.2022 21:06 Відповісти
а це як подивитися, ахмєтов олігарх, олігархи впливають на політику держави в своїх інтересах, от на приклад бойко може навіть під час війни зареєструвати свою гівняну платформу "за мир", для кожного громадянина України це тільки шкода. Але ж хтось там замовив "словечко". Хто зна, може його заява це тільки спроба очолити те, що так і не зміг знищити. Ну реально, олігарху невигідно Громадське Суспільство, для нього то небезпечно, бо його рано чи пізно - посадять. Олігарху вигідно стадо, як в рф, тоді йому нічого не загрожує.
показати весь коментар
25.05.2022 21:54 Відповісти
Понятное дело, что назвал. Основной бизнес то Британия, Италия, Польша...был сепаром и остался.
показати весь коментар
25.05.2022 21:05 Відповісти
Крокодилячі сльози.
показати весь коментар
25.05.2022 21:12 Відповісти
показати весь коментар
25.05.2022 21:22 Відповісти
А продавати метал, електроенергію, вугілля, газ по світовим цінам, при цьому платити робітникам так як заманеться це не геноцид?
показати весь коментар
25.05.2022 21:15 Відповісти
Не вірю! А скільки грошей вклав в оборону? Олігарх такого рівня може сам літаки і ППО купувати!
показати весь коментар
25.05.2022 21:21 Відповісти
Всi i тiж i... Ахметов. Вовки в овечiй шкiрi. Не старайтесь - людьми ви вже НIКОЛИ не станете, грошi вас згубили.
показати весь коментар
25.05.2022 21:29 Відповісти
Про це, ще перед Кримом, сказав Кузьма Скрябін, про геноцид. Минуло трохи часу, і він загинув, а вину спихнули на Пороха.
показати весь коментар
25.05.2022 21:42 Відповісти
Ой, Рудий прорізався!
А поки Азовсталь працювала - мовчав.
Мабуть думав, що черговий раз договорнячок з ДиНиРи забацає і знову за мир і "перестать стрелять".
От що долар чудотворний робить! Вірніше його відсутність.
показати весь коментар
25.05.2022 21:49 Відповісти
Його заява це тільки спроба очолити те, що так і не зміг знищити. Ну реально, олігарху невигідно Громадське Суспільство, для нього то небезпечно, бо його рано чи пізно - посадять. Олігарху вигідно стадо, як в рф, тоді йому нічого не загрожує.
показати весь коментар
25.05.2022 21:55 Відповісти
Гудок решил попатриотиться !!
показати весь коментар
25.05.2022 21:56 Відповісти
Щось "зачастіл" ахметов в новинах. Скоро призначення радником в опу або якимось "переговорником"?
показати весь коментар
25.05.2022 22:09 Відповісти
Перевзувся в польоті. Ніс тримає по вітру.
показати весь коментар
25.05.2022 22:20 Відповісти
Геноцид-это создать партию регионов. И грабить грабить.
Сволочи донецкие.
Изза вашей жадности всю страну в огонь превратили.
показати весь коментар
26.05.2022 01:41 Відповісти
 
 