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Новости Санкции против России
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Индия планирует продолжить покупать дешевую нефть у России, - Reuters

россия,нефть

По информации Reuters, Индия продолжит покупать дешевую нефть у России, однако условия скидки и возможные способы оплаты еще не обсуждаются. Индия является третьим крупнейшим импортером этого энергоресурса в мире.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Высокопоставленный индийский чиновник отметил, что из-за риска блокирования обычных платежных путей в результате санкций против РФ, сейчас создают механизм торговли с рупиями и рублями для облегчения транзакций. Однако, как сообщил чиновник, окончательное решение не было принято.

Индийский чиновник добавил, что средняя цена, по которой Индия покупает нефть, сейчас превышает 100 долларов за баррель. Ранее Bloomberg сообщил о том, что Индия пытается снизить цену на российскую нефть и хочет покупать ее по цене ниже 70 долларов за баррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОАЭ впервые за два года отправили в Европу нефть, пока европейцы бойкотируют поставки из РФ, - Bloomberg

Кроме того, американское издание Bloomberg со ссылкой на анонимные источники писало, что Китай ведет переговоры с Россией о закупке дешевой нефти. А Reuters сообщало, что Китай наращивает закупки нефти у РФ по выгодным ценам и занимает места западных покупателей, которые отказываются от бизнеса с Россией после ее вторжения в Украину.

Индия (404) нефть (1917)


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Топ комментарии
+29
За дуже короткий час, діаметрально змінилося моє ставлення до держав Індия, та Пакистан...
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25.05.2022 21:45
+26
Україна має переглянути відносини з індусами!!!))
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25.05.2022 21:45
+19
Хай ця кривава нафта принесе їм "щастя".
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25.05.2022 21:47
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Рупієм по рашистським пикам! Хай раша переходить на рупії.Більшість рашистів не помітять : рупій...рупль
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25.05.2022 21:45 Ответить
после войны всех индийский студентов НА..Х
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25.05.2022 22:30 Ответить
За дуже короткий час, діаметрально змінилося моє ставлення до держав Індия, та Пакистан...
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25.05.2022 21:45 Ответить
Минуле ставлення це спадщина від СРСР,на жаль дуже ганебна сподщина!!!)))
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25.05.2022 21:47 Ответить
Це так.
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25.05.2022 21:51 Ответить
индия очень обеспокоенна измененим вашего отгошения к ней.....
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25.05.2022 22:00 Ответить
Україна має переглянути відносини з індусами!!!))
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25.05.2022 21:45 Ответить
Хай ця кривава нафта принесе їм "щастя".
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25.05.2022 21:47 Ответить
Индусы решили пользоваться низко висящими плодами от такого жора и подавиться можно...
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25.05.2022 21:52 Ответить
Ни что не вечно под луной. Похоже, что Индия как и Китай просто по максимуму используют сложившуюся ситуацию. Будем откровенны. Индусов мало беспокоят проблемы Украины. Это надо помнить. И когда опять начнется война в Кашмире, Украине тогда стоит поддержать Пакистан
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25.05.2022 21:52 Ответить
у індії руки не миють і туалетів нема ,яка там економіка?
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25.05.2022 22:02 Ответить
4я в мире у них экономика
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25.05.2022 22:34 Ответить
то есть у них лучше чем в бельгии швейцарии или даже рашке?
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25.05.2022 23:39 Ответить
Для кого ви стараєтеся ? Якийсь черговий прокацапський бот з сьогоднішньою реєстрацією - в спам його !
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26.05.2022 00:27 Ответить
ага дві жопи світу майбутні мега-економіки))))
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25.05.2022 22:07 Ответить
Вы в той Индии были? Эта мегаэкономика для начала пусть просто накормит своих граждан. Там в крупных портовых городах нищета повальная, а в глубь страны от голода и антисанитарии люди дохнут , как мухи.
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25.05.2022 22:13 Ответить
Вы серьезно? ВВП Индии на душу населения 1900 долларов , Великобритании 40000 . Кто кого обогал?
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25.05.2022 22:28 Ответить
При чём здесь ВВП до экономики страны
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25.05.2022 22:33 Ответить
Что является важным показателем экономического роста?

Основным количественным индикатором экономического роста является ВВП. Под реальным выпуском обычно понимают реальный (то есть очищенный от факторов инфляции) валовой внутренний продукт (ВВП), реже - реальные валовой национальный продукт (ВНП), чистый национальный продукт (ЧНП), или национальный доход
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25.05.2022 22:58 Ответить
Може при тому, що ти дурень?
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25.05.2022 23:33 Ответить
вів того що їх ***** мегаекономікою вони не стали не треба цієї блажі розганяти,були б вони мега-економікою,2\3 країни не черпали воду в Гангзі куди ж і скидають померлих
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25.05.2022 22:34 Ответить
индусы не ценят человеческие ценности - так что те же китайцы только в профиль
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25.05.2022 22:32 Ответить
мавпи безхвості.
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25.05.2022 21:53 Ответить
Мавпи це ви,ниці корумповані мавпи,а вони роблять те що їм вигідно.
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25.05.2022 22:00 Ответить
а платить рупиями, фильмами и песнями с танцами
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25.05.2022 21:56 Ответить
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25.05.2022 22:03 Ответить
Вони в більшості й так живуть в коробках із під телевізорів. Було б добре щоб китайці почали війну з індусами
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25.05.2022 21:59 Ответить
Про коробки от телевизоров Вы загнули, это уже средний класс. В Мумбаи ( он же Бомбей, официально 15 миллионник , в реале значительно больше) целые кварталы хижин - четыре вбитые в землю бамбуковые палки , обтянутые черными кульками для мусора . Не фейк , видел своими глазами с 80-х по 2017. Не думаю , что там что-то сильно изменилось.
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25.05.2022 22:25 Ответить
На біржі 110 доларів за барель, Індія купує по 70, Китай - по 50. Це зробить їхні економіки сильними і конкурентими. США цього не допустять, звичайно. Питання в тому, якими важелями.
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25.05.2022 22:04 Ответить
наприклад, натякнути на it-сегмент..
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25.05.2022 22:12 Ответить
Kakije oni mogut byt konkurenti statam,jesli Indiji VVP na celoveka na 2 raza mense cem vojujucej Ukraine.Konkurenti indija mozet byt afrikanskim stranam i to ne vsem
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25.05.2022 22:12 Ответить
ну наприклад ПАР їх навіть не помітить,як конкурента))))
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25.05.2022 22:35 Ответить
щоб вам там подавитися тіею нафтою, засранці..
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25.05.2022 22:06 Ответить
Кусочек говядин в тарелку каждому индусу и индуске за это.
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25.05.2022 22:07 Ответить
лапу хамону їм)))) хай їдять)))
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25.05.2022 23:59 Ответить
Краще яловичини корито!
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26.05.2022 08:29 Ответить
Ніхто не знає правду про відносини раші і Індії. Ви знаєте, що раша дала в аренду Індії атомний підводний човен, І майже вся військова техніка з раші? Кого вона буде підтримувати?
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25.05.2022 22:07 Ответить
Indija bednaja strana ,goladranci sto s nix xotet.Kacapi desevle predlozili,tak te i pokupajet
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25.05.2022 22:08 Ответить
Індуси попали в капкан. Самі ще ті шахрайчуки і злодічики, звязали свою армію з оборонкою рузге і шо.... нема куди діватись. Вони вимагають в рузге твердої скидки і завжди.
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25.05.2022 22:08 Ответить
Тогда не посылать еду в индию и пакистан. Пусть нефть едят.
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25.05.2022 22:12 Ответить
Индия третий импортер этого ресурса, третья экономика мира, страна третьего мира...В общем, три-любимое число в Индии). Еще Индия любила покупать ГТУ НПО Заря- Машпроект для своих военных кораблей, изготовленных,либо спроектированных, в империи.
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25.05.2022 22:14 Ответить
ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ УКРАИНЫ,ИНДИЯ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ДОПУЩЕНА ДО СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ.
И ВООБЩЕ ПОРА ЗАКАНЧИВАТЬ С ЗАКУПКОЙ НЕКАЧЕСТВЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ИЗ ИНДИИ
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25.05.2022 22:29 Ответить
Ну так прижміть індусів за яйки.А ми ще цим бомжам припомнемо
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25.05.2022 22:58 Ответить
Ну що тут скажеш-кому війна,а кому і мати рідна....
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25.05.2022 22:59 Ответить
вонючие твари. 2жды воздержались на ООН осудить россию.
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25.05.2022 23:33 Ответить
Вонючие - это не оскорбление, это их суть. Учился с ними. Их студенты смердят так,что стоять рядом тошно. Такое впечатление, что понятия вода,мыло, гигиена для них пустое место.
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26.05.2022 11:54 Ответить
ну тодi ми вам хлiб по дорого, чув в iндии в цому роцi важко зi врожаем. велика посуха
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26.05.2022 00:02 Ответить
Будем откровенны, когда начнется замес с Пакистаном, нам тоже будет на это все дело на...
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26.05.2022 00:07 Ответить
...срать
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26.05.2022 11:52 Ответить
премьер министр индии такой же нацист как путин. пришел к власти и убрал автономию Кашмира и начал убивать там людей.
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26.05.2022 04:51 Ответить
Рублядь
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26.05.2022 07:09 Ответить
 
 