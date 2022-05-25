Индия планирует продолжить покупать дешевую нефть у России, - Reuters

По информации Reuters, Индия продолжит покупать дешевую нефть у России, однако условия скидки и возможные способы оплаты еще не обсуждаются. Индия является третьим крупнейшим импортером этого энергоресурса в мире.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Высокопоставленный индийский чиновник отметил, что из-за риска блокирования обычных платежных путей в результате санкций против РФ, сейчас создают механизм торговли с рупиями и рублями для облегчения транзакций. Однако, как сообщил чиновник, окончательное решение не было принято.

Индийский чиновник добавил, что средняя цена, по которой Индия покупает нефть, сейчас превышает 100 долларов за баррель. Ранее Bloomberg сообщил о том, что Индия пытается снизить цену на российскую нефть и хочет покупать ее по цене ниже 70 долларов за баррель.

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Кроме того, американское издание Bloomberg со ссылкой на анонимные источники писало, что Китай ведет переговоры с Россией о закупке дешевой нефти. А Reuters сообщало, что Китай наращивает закупки нефти у РФ по выгодным ценам и занимает места западных покупателей, которые отказываются от бизнеса с Россией после ее вторжения в Украину.