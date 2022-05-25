Індія планує продовжити купувати дешеву нафту у Росії, - Reuters

За інформацією Reuters, Індія продовжить купувати дешеву нафту у Росії, проте умови знижки та можливі способи оплати ще обговорюються. Індія є третім найбільшим імпортером цього енергоресурсу у світі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Високопоставлений індійський урядовець зазначив, що через ризик блокування звичайних платіжних шляхів унаслідок санкцій проти РФ, наразі створюють механізм торгівлі з рупією та рублями для полегшення транзакцій. Однак, як повідомив урядовець, остаточного рішення не ухвалили.

Індійський посадовець додав, що середня ціна, за якою Індія купує нафту, нині перевищує 100 доларів за барель. Раніше Bloomberg повідомив про те, що Індія намагається знизити ціну на російську нафту і хоче купувати її за ціною, нижчою від 70 доларів за барель.

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Крім того, американське видання Bloomberg із посиланням на анонімні джерела писало, що Китай веде переговори з Росією про закупівлю дешевої нафти. А Reuters повідомляло, що Китай нарощує закупівлі нафти в РФ за вигідними цінами та займає місця західних покупців, які відмовляються від бізнесу з Росією після її вторгнення в Україну.