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Новини Санкції проти Росії
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Індія планує продовжити купувати дешеву нафту у Росії, - Reuters

россия,нефть

За інформацією Reuters, Індія продовжить купувати дешеву нафту у Росії, проте умови знижки та можливі способи оплати ще обговорюються. Індія є третім найбільшим імпортером цього енергоресурсу у світі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Високопоставлений індійський урядовець зазначив, що через ризик блокування звичайних платіжних шляхів унаслідок санкцій проти РФ, наразі створюють механізм торгівлі з рупією та рублями для полегшення транзакцій. Однак, як повідомив урядовець, остаточного рішення не ухвалили.

Індійський посадовець додав, що середня ціна, за якою Індія купує нафту, нині перевищує 100 доларів за барель. Раніше Bloomberg повідомив про те, що Індія намагається знизити ціну на російську нафту і хоче купувати її за ціною, нижчою від 70 доларів за барель.

Читайте: Шольц запросить Індію на саміт G7, щоб змінити ставлення до Росії, - Bloomberg

Крім того, американське видання Bloomberg із посиланням на анонімні джерела писало, що Китай веде переговори з Росією про закупівлю дешевої нафти. А Reuters повідомляло, що Китай нарощує закупівлі нафти в РФ за вигідними цінами та займає місця західних покупців, які відмовляються від бізнесу з Росією після її вторгнення в Україну.

Автор: 

Індія (667) нафта (5496)


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Топ коментарі
+29
За дуже короткий час, діаметрально змінилося моє ставлення до держав Індия, та Пакистан...
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25.05.2022 21:45
+26
Україна має переглянути відносини з індусами!!!))
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25.05.2022 21:45
+19
Хай ця кривава нафта принесе їм "щастя".
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25.05.2022 21:47
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Рупієм по рашистським пикам! Хай раша переходить на рупії.Більшість рашистів не помітять : рупій...рупль
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25.05.2022 21:45 Відповісти
после войны всех индийский студентов НА..Х
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25.05.2022 22:30 Відповісти
За дуже короткий час, діаметрально змінилося моє ставлення до держав Індия, та Пакистан...
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25.05.2022 21:45 Відповісти
Минуле ставлення це спадщина від СРСР,на жаль дуже ганебна сподщина!!!)))
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25.05.2022 21:47 Відповісти
Це так.
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25.05.2022 21:51 Відповісти
индия очень обеспокоенна измененим вашего отгошения к ней.....
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25.05.2022 22:00 Відповісти
Україна має переглянути відносини з індусами!!!))
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25.05.2022 21:45 Відповісти
Хай ця кривава нафта принесе їм "щастя".
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25.05.2022 21:47 Відповісти
Индусы решили пользоваться низко висящими плодами от такого жора и подавиться можно...
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25.05.2022 21:52 Відповісти
Ни что не вечно под луной. Похоже, что Индия как и Китай просто по максимуму используют сложившуюся ситуацию. Будем откровенны. Индусов мало беспокоят проблемы Украины. Это надо помнить. И когда опять начнется война в Кашмире, Украине тогда стоит поддержать Пакистан
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25.05.2022 21:52 Відповісти
у індії руки не миють і туалетів нема ,яка там економіка?
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25.05.2022 22:02 Відповісти
4я в мире у них экономика
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25.05.2022 22:34 Відповісти
то есть у них лучше чем в бельгии швейцарии или даже рашке?
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25.05.2022 23:39 Відповісти
Для кого ви стараєтеся ? Якийсь черговий прокацапський бот з сьогоднішньою реєстрацією - в спам його !
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26.05.2022 00:27 Відповісти
ага дві жопи світу майбутні мега-економіки))))
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25.05.2022 22:07 Відповісти
Вы в той Индии были? Эта мегаэкономика для начала пусть просто накормит своих граждан. Там в крупных портовых городах нищета повальная, а в глубь страны от голода и антисанитарии люди дохнут , как мухи.
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25.05.2022 22:13 Відповісти
Вы серьезно? ВВП Индии на душу населения 1900 долларов , Великобритании 40000 . Кто кого обогал?
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25.05.2022 22:28 Відповісти
При чём здесь ВВП до экономики страны
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25.05.2022 22:33 Відповісти
Что является важным показателем экономического роста?

Основным количественным индикатором экономического роста является ВВП. Под реальным выпуском обычно понимают реальный (то есть очищенный от факторов инфляции) валовой внутренний продукт (ВВП), реже - реальные валовой национальный продукт (ВНП), чистый национальный продукт (ЧНП), или национальный доход
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25.05.2022 22:58 Відповісти
Може при тому, що ти дурень?
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25.05.2022 23:33 Відповісти
вів того що їх ***** мегаекономікою вони не стали не треба цієї блажі розганяти,були б вони мега-економікою,2\3 країни не черпали воду в Гангзі куди ж і скидають померлих
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25.05.2022 22:34 Відповісти
индусы не ценят человеческие ценности - так что те же китайцы только в профиль
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25.05.2022 22:32 Відповісти
мавпи безхвості.
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25.05.2022 21:53 Відповісти
Мавпи це ви,ниці корумповані мавпи,а вони роблять те що їм вигідно.
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25.05.2022 22:00 Відповісти
а платить рупиями, фильмами и песнями с танцами
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25.05.2022 21:56 Відповісти
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25.05.2022 22:03 Відповісти
Вони в більшості й так живуть в коробках із під телевізорів. Було б добре щоб китайці почали війну з індусами
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25.05.2022 21:59 Відповісти
Про коробки от телевизоров Вы загнули, это уже средний класс. В Мумбаи ( он же Бомбей, официально 15 миллионник , в реале значительно больше) целые кварталы хижин - четыре вбитые в землю бамбуковые палки , обтянутые черными кульками для мусора . Не фейк , видел своими глазами с 80-х по 2017. Не думаю , что там что-то сильно изменилось.
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25.05.2022 22:25 Відповісти
На біржі 110 доларів за барель, Індія купує по 70, Китай - по 50. Це зробить їхні економіки сильними і конкурентими. США цього не допустять, звичайно. Питання в тому, якими важелями.
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25.05.2022 22:04 Відповісти
наприклад, натякнути на it-сегмент..
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25.05.2022 22:12 Відповісти
Kakije oni mogut byt konkurenti statam,jesli Indiji VVP na celoveka na 2 raza mense cem vojujucej Ukraine.Konkurenti indija mozet byt afrikanskim stranam i to ne vsem
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25.05.2022 22:12 Відповісти
ну наприклад ПАР їх навіть не помітить,як конкурента))))
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25.05.2022 22:35 Відповісти
щоб вам там подавитися тіею нафтою, засранці..
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25.05.2022 22:06 Відповісти
Кусочек говядин в тарелку каждому индусу и индуске за это.
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25.05.2022 22:07 Відповісти
лапу хамону їм)))) хай їдять)))
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25.05.2022 23:59 Відповісти
Краще яловичини корито!
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26.05.2022 08:29 Відповісти
Ніхто не знає правду про відносини раші і Індії. Ви знаєте, що раша дала в аренду Індії атомний підводний човен, І майже вся військова техніка з раші? Кого вона буде підтримувати?
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25.05.2022 22:07 Відповісти
Indija bednaja strana ,goladranci sto s nix xotet.Kacapi desevle predlozili,tak te i pokupajet
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25.05.2022 22:08 Відповісти
Індуси попали в капкан. Самі ще ті шахрайчуки і злодічики, звязали свою армію з оборонкою рузге і шо.... нема куди діватись. Вони вимагають в рузге твердої скидки і завжди.
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25.05.2022 22:08 Відповісти
Тогда не посылать еду в индию и пакистан. Пусть нефть едят.
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25.05.2022 22:12 Відповісти
Индия третий импортер этого ресурса, третья экономика мира, страна третьего мира...В общем, три-любимое число в Индии). Еще Индия любила покупать ГТУ НПО Заря- Машпроект для своих военных кораблей, изготовленных,либо спроектированных, в империи.
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25.05.2022 22:14 Відповісти
ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ УКРАИНЫ,ИНДИЯ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ДОПУЩЕНА ДО СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ.
И ВООБЩЕ ПОРА ЗАКАНЧИВАТЬ С ЗАКУПКОЙ НЕКАЧЕСТВЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ИЗ ИНДИИ
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25.05.2022 22:29 Відповісти
Ну так прижміть індусів за яйки.А ми ще цим бомжам припомнемо
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25.05.2022 22:58 Відповісти
Ну що тут скажеш-кому війна,а кому і мати рідна....
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25.05.2022 22:59 Відповісти
вонючие твари. 2жды воздержались на ООН осудить россию.
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25.05.2022 23:33 Відповісти
Вонючие - это не оскорбление, это их суть. Учился с ними. Их студенты смердят так,что стоять рядом тошно. Такое впечатление, что понятия вода,мыло, гигиена для них пустое место.
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26.05.2022 11:54 Відповісти
ну тодi ми вам хлiб по дорого, чув в iндии в цому роцi важко зi врожаем. велика посуха
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26.05.2022 00:02 Відповісти
Будем откровенны, когда начнется замес с Пакистаном, нам тоже будет на это все дело на...
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26.05.2022 00:07 Відповісти
...срать
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26.05.2022 11:52 Відповісти
премьер министр индии такой же нацист как путин. пришел к власти и убрал автономию Кашмира и начал убивать там людей.
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26.05.2022 04:51 Відповісти
Рублядь
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26.05.2022 07:09 Відповісти
 
 