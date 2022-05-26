ВСУ вместе с полицией укрепляют оборону северных границ, - Енин
Подразделения Министерства внутренних дел готовы дать отпор при повторном вторжении РФ с северного направления и активно укрепляют оборону вокруг границ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире всеукраинского телемарафона, передает пресс-служба МВД.
"Мы совместно с подразделениями Вооруженных сил укрепляем оборону вокруг наших границ. Мы усилили режим службы в пограничных областях, выставляются дополнительные наряды. Мы готовы к отпору любых попыток со стороны России. На сегодняшний день мы чаще сталкиваемся с артиллерийскими или минометными обстрелами. В отдельных случаях речь идет о попытках проникновения ДРГ с российской стороны. Они, как правило, получают решительный отпор и с большими потерями отступают", - подчеркнул чиновник.
По его словам, сейчас вдоль границ с Беларусью "элементов накопления ударных группировок врага не наблюдается".
"Враг совершает беспокоящий огонь, не давая нам отвлечь определенные резервы на более горячие направления", - добавил Енин.
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СБУ не відпрацьовувала шпіонів та колаборантів.
Міста здавались у лічені години, без єдиного пострілу , ось так млять 😡
Или они все по КАБАКАМ сидят и в телевизор войну смотрят???
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Принципиально необучаемые зелёные *****.
Для многих сейчас это кстати и является демотивирующий фактором: «а зачем идти воевать? Что я должен своей стране, которая дрючила меня все эти годы? Пойти на передок без снаряги или ещё лучше потратить кучу денег, чтобы экипировать себя и сдохнуть? Лучше подождать э, пока все утрясется, откроются границы, свалить и построить жизнь с нуля в месте, куда ********* не сунется. Да, сложно, но выбор невелик!»
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