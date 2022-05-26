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ВСУ вместе с полицией укрепляют оборону северных границ, - Енин

кордон,білорусь

Подразделения Министерства внутренних дел готовы дать отпор при повторном вторжении РФ с северного направления и активно укрепляют оборону вокруг границ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире всеукраинского телемарафона, передает пресс-служба МВД.

"Мы совместно с подразделениями Вооруженных сил укрепляем оборону вокруг наших границ. Мы усилили режим службы в пограничных областях, выставляются дополнительные наряды. Мы готовы к отпору любых попыток со стороны России. На сегодняшний день мы чаще сталкиваемся с артиллерийскими или минометными обстрелами. В отдельных случаях речь идет о попытках проникновения ДРГ с российской стороны. Они, как правило, получают решительный отпор и с большими потерями отступают", - подчеркнул чиновник.

Читайте: Правоохранители разоблачили уже 88 российских ДРГ, - Енин

По его словам, сейчас вдоль границ с Беларусью "элементов накопления ударных группировок врага не наблюдается".

"Враг совершает беспокоящий огонь, не давая нам отвлечь определенные резервы на более горячие направления", - добавил Енин.

Автор: 

оборона (5202) Нацполиция (16442) Енин Евгений (328)


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Топ комментарии
+16
Зараз з'ясовується, що ні один населений пункт , в зоні можливого вторгнення ( а вони знали, казав Данілов) не укріплювався.
СБУ не відпрацьовувала шпіонів та колаборантів.

Міста здавались у лічені години, без єдиного пострілу , ось так млять 😡
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26.05.2022 00:59
+11
Так, вони все чудово знали і готували Україну... Готували до зливу.
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26.05.2022 01:14
+9
Це було потрібно робити ще тоді, коли зельц у Буковелі шкірився...
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26.05.2022 00:54
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Чому Україна завжди обороняється? Як же ж остогидло давати комусь відсіч, а не бити пику нападаючи. Якась нещаслива доля у України. З часів коли історію Русі віддали кацапам наша народ постійно захищається і відбивається. Якась злакарма над країною з часів зміни назви.
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26.05.2022 00:46 Ответить
Це було потрібно робити ще тоді, коли зельц у Буковелі шкірився...
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26.05.2022 00:54 Ответить
Зараз з'ясовується, що ні один населений пункт , в зоні можливого вторгнення ( а вони знали, казав Данілов) не укріплювався.
СБУ не відпрацьовувала шпіонів та колаборантів.

Міста здавались у лічені години, без єдиного пострілу , ось так млять 😡
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26.05.2022 00:59 Ответить
Так і на сьогодні відео знімають замість викривати тих хто коригував обстріли на Донбасі. Відео заказник і далеко не з орками. Ну 95 сценарії пише далі. Тримайтесь, важко. Ми горимо тут від горя і туги за Україну прочитала Бутусова про великі втрати захисників,....не можу . Бережіть себе
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26.05.2022 01:13 Ответить
Так, вони все чудово знали і готували Україну... Готували до зливу.
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26.05.2022 01:14 Ответить
А ви подивіться яке фінансування йшло на прикордонників,на тих хто перший зустрічає ворога.За залишковим принципом!Як так що вони мали стільки ж бюджету як офіс генпрокуратури?
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26.05.2022 10:02 Ответить
Не нервуйте, наступного разу буде так само дружки при посадах, все норм - за планом.
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26.05.2022 10:09 Ответить
ЁПРСТ ЗЕЛЯ, а где же 700 000 якобы в ВСУ мобилизованных, если границу полиция прикрывает???
Или они все по КАБАКАМ сидят и в телевизор войну смотрят???
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26.05.2022 01:47 Ответить
700 тисяч - це весь силовий блок, включаючи поліцію, СБУ і т.д. Реально воюють тисяч 200 від сили, решта сидять в тилу.
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26.05.2022 09:12 Ответить
А що ті тисячі, якщо боєзапаси раптово закінчилися, особливо сняряди.
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26.05.2022 10:05 Ответить
Это надо понимать, что Юг мало кого интересует??!
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26.05.2022 06:27 Ответить
Яким чином укріплюють? Поновлюють дороги, щоб росіянам краще були їхати? Перерийте ті дороги глибокими ровами у декілька рядів.
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26.05.2022 06:36 Ответить
Просто спостерігають... Нажаль...
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26.05.2022 10:11 Ответить
елементів накопичення ударних угруповань ворога не спостерігається

--------
Принципиально необучаемые зелёные *****.
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26.05.2022 06:38 Ответить
Я не пойму. У нас специально поработали самых зашкваренных и грязных мусоров? Это всё равно, что Пабло Эскобар или его помощники представляли бы колумбию
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26.05.2022 06:49 Ответить
Херсонську область теж укріплювали. Всі вісім років...
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26.05.2022 09:13 Ответить
Ага, укріплювали, а потім все розвалили да декілька днів до початку війни.
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26.05.2022 09:25 Ответить
Та с белоруссией еще давным давно надо было все заминировать, дороги все перерыть, ж/д сообщение взорвать, ведь понятно что усатый таракан это гандон. И все тоже же проделать с освобожденными приграничными районами с оркостаном.
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26.05.2022 09:18 Ответить
на безпеку забили болт,йшла бурхлива торгівля,навіть розпочали роботи з днопогиблення у Прип'ятті що б пустити перевезення з Білорусі по річкам України..Ось джерело:https://mind.ua/news/20206448-pri-pogliblenni-dna-iz-prip-yati-viriyut-100-000-kub-m-gruntu-z-radionuklidami#:~:text=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8E%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%83%20%D0%95%2D40 https://mind.ua/news/20206448-pri-pogliblenni-dna-iz-prip-yati-viriyut-100-000-kub-m-gruntu-z-radionuklidami
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26.05.2022 10:13 Ответить
Кордони з росією і білорусією повинні бути перекопані суцільними ровами та заміновані. Там повинні бути залиті бетоном бліндажі та доти. Для цих робіт слід використовувати усіх вільних. Долучати до цього мешканців мість і сіл і насамперед Києва, щоби не сиділи по кабаках, а копали окопи. Хай працюють по вихідних чиновники. Все для ПЕРЕМОГИ. Все для УКРАЇНИ. Нам тепер так жити із дебяльними сусідами. Не зробили це до початку війни, то зробіть це зараз.
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26.05.2022 09:24 Ответить
Не на часі
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26.05.2022 10:13 Ответить
Тільки зараз ми маємо змогу спостерігати і оцінити весь масштаб того політичного, економічного і військового *******,який відбувався в Україні за часи Незалежпості. Яка б ще цивілізована країна в світі могла б собі таке дозволити? Який би ще цивілізований нарід терпів би стільки часу знущання мафії і розграбунок і руйнування власної держави? Результат ми всі бачимо.В черговий раз Україна вмивається власною кров'ю!
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26.05.2022 10:54 Ответить
Не хочу нагонять зраду, но скорее всего в этот раз не просто умоется, а захлебнётся и утонет. Либо останется маленький кусочек не способный к независимому существованию. Желающих воевать не останется, а если будут заставлять насильно, начнутся бунты. Никто не захочет умирать за призрачные перспективы нормальной жизни. Скорее это будет жизнь на пороховой бочке в приграничье в постоянном стрессе с сильным и долбанутым соседом рядом, и очередной преступной властью, которая будет снова и снова грабить свой народ и набивать карманы.

Для многих сейчас это кстати и является демотивирующий фактором: «а зачем идти воевать? Что я должен своей стране, которая дрючила меня все эти годы? Пойти на передок без снаряги или ещё лучше потратить кучу денег, чтобы экипировать себя и сдохнуть? Лучше подождать э, пока все утрясется, откроются границы, свалить и построить жизнь с нуля в месте, куда ********* не сунется. Да, сложно, но выбор невелик!»

Можете судить, минусовать, отправлять в спам, удалять комент или банить аккаунт. От этого ничего не изменится. Против нас работает все: факты, время, власть и даже наши «союзники».

Я хочу ошибиться и дай бог, чтобы я ошибся!
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26.05.2022 11:32 Ответить
 
 