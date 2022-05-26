ВСУ вместе с полицией укрепляют оборону северных границ, - Енин

Подразделения Министерства внутренних дел готовы дать отпор при повторном вторжении РФ с северного направления и активно укрепляют оборону вокруг границ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире всеукраинского телемарафона, передает пресс-служба МВД.

"Мы совместно с подразделениями Вооруженных сил укрепляем оборону вокруг наших границ. Мы усилили режим службы в пограничных областях, выставляются дополнительные наряды. Мы готовы к отпору любых попыток со стороны России. На сегодняшний день мы чаще сталкиваемся с артиллерийскими или минометными обстрелами. В отдельных случаях речь идет о попытках проникновения ДРГ с российской стороны. Они, как правило, получают решительный отпор и с большими потерями отступают", - подчеркнул чиновник.

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По его словам, сейчас вдоль границ с Беларусью "элементов накопления ударных группировок врага не наблюдается".

"Враг совершает беспокоящий огонь, не давая нам отвлечь определенные резервы на более горячие направления", - добавил Енин.