ЗСУ разом з поліцією зміцнюють оборону північних кордонів, - Єнін
Підрозділи Міністерства внутрішніх справ готові дати відсіч у разі повторного вторгнення РФ з північного напрямку та активно зміцнюють оборону навколо кордонів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі всеукраїнського телемарафону, передає пресслужба МВС.
"Ми спільно з підрозділами Збройних сил зміцнюємо оборону навколо наших кордонів. Ми посилили режим служби в прикордонних областях, виставляються додаткові наряди. Ми готові до відсічі будь-яких спроб з боку росії. На сьогодні ми частіше стикаємося з артилерійськими чи мінометними обстрілами. В окремих випадках мова йде про спроби проникнення ДРГ з російського боку. Вони, зазвичай, дістають рішучу відсіч і з великими втратами відступають", - наголосив посадовець.
За його словами, зараз вздовж кордонів з білоруссю "елементів накопичення ударних угруповань ворога не спостерігається".
"Ворог здійснює турбуючий вогонь, не даючи нам відволікти певні резерви на більш гарячі напрямки", - додав Єнін.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
СБУ не відпрацьовувала шпіонів та колаборантів.
Міста здавались у лічені години, без єдиного пострілу , ось так млять 😡
Или они все по КАБАКАМ сидят и в телевизор войну смотрят???
--------
Принципиально необучаемые зелёные *****.
Для многих сейчас это кстати и является демотивирующий фактором: «а зачем идти воевать? Что я должен своей стране, которая дрючила меня все эти годы? Пойти на передок без снаряги или ещё лучше потратить кучу денег, чтобы экипировать себя и сдохнуть? Лучше подождать э, пока все утрясется, откроются границы, свалить и построить жизнь с нуля в месте, куда ********* не сунется. Да, сложно, но выбор невелик!»
Можете судить, минусовать, отправлять в спам, удалять комент или банить аккаунт. От этого ничего не изменится. Против нас работает все: факты, время, власть и даже наши «союзники».
Я хочу ошибиться и дай бог, чтобы я ошибся!