ЗСУ разом з поліцією зміцнюють оборону північних кордонів, - Єнін

Підрозділи Міністерства внутрішніх справ готові дати відсіч у разі повторного вторгнення РФ з північного напрямку та активно зміцнюють оборону навколо кордонів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі всеукраїнського телемарафону, передає пресслужба МВС.

"Ми спільно з підрозділами Збройних сил зміцнюємо оборону навколо наших кордонів. Ми посилили режим служби в прикордонних областях, виставляються додаткові наряди. Ми готові до відсічі будь-яких спроб з боку росії. На сьогодні ми частіше стикаємося з артилерійськими чи мінометними обстрілами. В окремих випадках мова йде про спроби проникнення ДРГ з російського боку. Вони, зазвичай, дістають рішучу відсіч і з великими втратами відступають", - наголосив посадовець.

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За його словами, зараз вздовж кордонів з білоруссю "елементів накопичення ударних угруповань ворога не спостерігається".

"Ворог здійснює турбуючий вогонь, не даючи нам відволікти певні резерви на більш гарячі напрямки", - додав Єнін.

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