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ЗСУ разом з поліцією зміцнюють оборону північних кордонів, - Єнін

кордон,білорусь

Підрозділи Міністерства внутрішніх справ готові дати відсіч у разі повторного вторгнення РФ з північного напрямку та активно зміцнюють оборону навколо кордонів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі всеукраїнського телемарафону, передає пресслужба МВС.

"Ми спільно з підрозділами Збройних сил зміцнюємо оборону навколо наших кордонів. Ми посилили режим служби в прикордонних областях, виставляються додаткові наряди. Ми готові до відсічі будь-яких спроб з боку росії. На сьогодні ми частіше стикаємося з артилерійськими чи мінометними обстрілами. В окремих випадках мова йде про спроби проникнення ДРГ з російського боку. Вони, зазвичай, дістають рішучу відсіч і з великими втратами відступають", - наголосив посадовець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна будуватиме таку державу, яка буде спроможна захистити себе сама, - Зеленський

За його словами, зараз вздовж кордонів з білоруссю "елементів накопичення ударних угруповань ворога не спостерігається".

"Ворог здійснює турбуючий вогонь, не даючи нам відволікти певні резерви на більш гарячі напрямки", - додав Єнін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Київщині розмінували ключові автошляхи, для повного розмінування області потрібно кілька років, - МВС

Автор: 

оборона (4776) Нацполіція (15142) Єнін Євген (348)


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Топ коментарі
+16
Зараз з'ясовується, що ні один населений пункт , в зоні можливого вторгнення ( а вони знали, казав Данілов) не укріплювався.
СБУ не відпрацьовувала шпіонів та колаборантів.

Міста здавались у лічені години, без єдиного пострілу , ось так млять 😡
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26.05.2022 00:59
+11
Так, вони все чудово знали і готували Україну... Готували до зливу.
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26.05.2022 01:14
+9
Це було потрібно робити ще тоді, коли зельц у Буковелі шкірився...
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26.05.2022 00:54
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Чому Україна завжди обороняється? Як же ж остогидло давати комусь відсіч, а не бити пику нападаючи. Якась нещаслива доля у України. З часів коли історію Русі віддали кацапам наша народ постійно захищається і відбивається. Якась злакарма над країною з часів зміни назви.
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26.05.2022 00:46 Відповісти
Це було потрібно робити ще тоді, коли зельц у Буковелі шкірився...
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26.05.2022 00:54 Відповісти
Зараз з'ясовується, що ні один населений пункт , в зоні можливого вторгнення ( а вони знали, казав Данілов) не укріплювався.
СБУ не відпрацьовувала шпіонів та колаборантів.

Міста здавались у лічені години, без єдиного пострілу , ось так млять 😡
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26.05.2022 00:59 Відповісти
Так і на сьогодні відео знімають замість викривати тих хто коригував обстріли на Донбасі. Відео заказник і далеко не з орками. Ну 95 сценарії пише далі. Тримайтесь, важко. Ми горимо тут від горя і туги за Україну прочитала Бутусова про великі втрати захисників,....не можу . Бережіть себе
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26.05.2022 01:13 Відповісти
Так, вони все чудово знали і готували Україну... Готували до зливу.
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26.05.2022 01:14 Відповісти
А ви подивіться яке фінансування йшло на прикордонників,на тих хто перший зустрічає ворога.За залишковим принципом!Як так що вони мали стільки ж бюджету як офіс генпрокуратури?
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26.05.2022 10:02 Відповісти
Не нервуйте, наступного разу буде так само дружки при посадах, все норм - за планом.
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26.05.2022 10:09 Відповісти
ЁПРСТ ЗЕЛЯ, а где же 700 000 якобы в ВСУ мобилизованных, если границу полиция прикрывает???
Или они все по КАБАКАМ сидят и в телевизор войну смотрят???
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26.05.2022 01:47 Відповісти
700 тисяч - це весь силовий блок, включаючи поліцію, СБУ і т.д. Реально воюють тисяч 200 від сили, решта сидять в тилу.
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26.05.2022 09:12 Відповісти
А що ті тисячі, якщо боєзапаси раптово закінчилися, особливо сняряди.
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26.05.2022 10:05 Відповісти
Это надо понимать, что Юг мало кого интересует??!
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26.05.2022 06:27 Відповісти
Яким чином укріплюють? Поновлюють дороги, щоб росіянам краще були їхати? Перерийте ті дороги глибокими ровами у декілька рядів.
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26.05.2022 06:36 Відповісти
Просто спостерігають... Нажаль...
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26.05.2022 10:11 Відповісти
елементів накопичення ударних угруповань ворога не спостерігається

--------
Принципиально необучаемые зелёные *****.
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26.05.2022 06:38 Відповісти
Я не пойму. У нас специально поработали самых зашкваренных и грязных мусоров? Это всё равно, что Пабло Эскобар или его помощники представляли бы колумбию
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26.05.2022 06:49 Відповісти
Херсонську область теж укріплювали. Всі вісім років...
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26.05.2022 09:13 Відповісти
Ага, укріплювали, а потім все розвалили да декілька днів до початку війни.
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26.05.2022 09:25 Відповісти
Та с белоруссией еще давным давно надо было все заминировать, дороги все перерыть, ж/д сообщение взорвать, ведь понятно что усатый таракан это гандон. И все тоже же проделать с освобожденными приграничными районами с оркостаном.
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26.05.2022 09:18 Відповісти
на безпеку забили болт,йшла бурхлива торгівля,навіть розпочали роботи з днопогиблення у Прип'ятті що б пустити перевезення з Білорусі по річкам України..Ось джерело:https://mind.ua/news/20206448-pri-pogliblenni-dna-iz-prip-yati-viriyut-100-000-kub-m-gruntu-z-radionuklidami#:~:text=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8E%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%83%20%D0%95%2D40 https://mind.ua/news/20206448-pri-pogliblenni-dna-iz-prip-yati-viriyut-100-000-kub-m-gruntu-z-radionuklidami
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26.05.2022 10:13 Відповісти
Кордони з росією і білорусією повинні бути перекопані суцільними ровами та заміновані. Там повинні бути залиті бетоном бліндажі та доти. Для цих робіт слід використовувати усіх вільних. Долучати до цього мешканців мість і сіл і насамперед Києва, щоби не сиділи по кабаках, а копали окопи. Хай працюють по вихідних чиновники. Все для ПЕРЕМОГИ. Все для УКРАЇНИ. Нам тепер так жити із дебяльними сусідами. Не зробили це до початку війни, то зробіть це зараз.
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26.05.2022 09:24 Відповісти
Не на часі
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26.05.2022 10:13 Відповісти
Тільки зараз ми маємо змогу спостерігати і оцінити весь масштаб того політичного, економічного і військового *******,який відбувався в Україні за часи Незалежпості. Яка б ще цивілізована країна в світі могла б собі таке дозволити? Який би ще цивілізований нарід терпів би стільки часу знущання мафії і розграбунок і руйнування власної держави? Результат ми всі бачимо.В черговий раз Україна вмивається власною кров'ю!
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26.05.2022 10:54 Відповісти
Не хочу нагонять зраду, но скорее всего в этот раз не просто умоется, а захлебнётся и утонет. Либо останется маленький кусочек не способный к независимому существованию. Желающих воевать не останется, а если будут заставлять насильно, начнутся бунты. Никто не захочет умирать за призрачные перспективы нормальной жизни. Скорее это будет жизнь на пороховой бочке в приграничье в постоянном стрессе с сильным и долбанутым соседом рядом, и очередной преступной властью, которая будет снова и снова грабить свой народ и набивать карманы.

Для многих сейчас это кстати и является демотивирующий фактором: «а зачем идти воевать? Что я должен своей стране, которая дрючила меня все эти годы? Пойти на передок без снаряги или ещё лучше потратить кучу денег, чтобы экипировать себя и сдохнуть? Лучше подождать э, пока все утрясется, откроются границы, свалить и построить жизнь с нуля в месте, куда ********* не сунется. Да, сложно, но выбор невелик!»

Можете судить, минусовать, отправлять в спам, удалять комент или банить аккаунт. От этого ничего не изменится. Против нас работает все: факты, время, власть и даже наши «союзники».

Я хочу ошибиться и дай бог, чтобы я ошибся!
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26.05.2022 11:32 Відповісти
 
 