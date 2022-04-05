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Україна будуватиме таку державу, яка буде спроможна захистити себе сама, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Навіть якщо Україна підпише найпотужнішу безпекову угоду, Росія може повернутися знову. Тому потрібно будувати таку державу, яка буде спроможною захистити себе.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю представникам українських ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, під час переговорного процесу українська сторона поряд із так званою денацифікацією відкинула вимогу Росії щодо демілітаризації.

"Навіть якщо ми підпишемо найпотужнішу угоду, розуміємо, що через два роки Росія може повернутися. І якщо ми з вами приймаємо це, то й діємо відповідно", - пояснив він.

Зважаючи на це, Україна будуватиме таку державу, яка буде спроможна захистити себе сама, про що українська сторона відкрито заявляє на перемовинах, наголосив Зеленський.

Водночас президент висловив переконання, що Україна не може воювати постійно, поки інші країни розвиватимуться. А тому наша держава потребує конкретних гарантій безпеки.

За словами глави держави, все залежить від країн-гарантів, які мають забезпечити виконання тих чи інших пунктів.

Читайте: Зеленський вимагає трибуналу для винних у воєнних злочинах в Україні та закликає ООН реформувати глобальну систему безпеки або саморозпуститися

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+31
в нас ще є конституція,а в ній чітко написано НАТО і ЄС!!!!
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05.04.2022 20:11
+30
Для цього потрібно обирати президентом ПАТРІОТА України, а не совкового блазня, котрий не виконував оборонні замовлення і на 50%.
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05.04.2022 20:24
+28
Плохо то, что понадобились тысячи смертей, чтобы ему сделать этот вывод. Раньше все битумом баловались , да ракетные программы урезали, да ПВО не хотели закупать,да видосики про "не надо пугать инвесторов" снимали..
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05.04.2022 20:12
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Та мы поняли уже, что ты в нато не хочешь. Хватит уже талдычить одно и то же.
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05.04.2022 20:35 Відповісти
Та й НАТО не дуже хоче. Якщо ти ще не зрозумів.
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06.04.2022 11:08 Відповісти
Яким чином все це реалізувати? Відновити ЯО чи роками тримати в бойовій готовності хоча б 700 тис. військ? Скільки коштуватиме країні самостійно розбудувати ПРО, ПВО, оновити військову авіацію??? А що там про флот, які оцінки???
нейтрали йбні
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05.04.2022 20:58 Відповісти
Кто мешал строить нашу армию три года назад?
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05.04.2022 21:08 Відповісти
То чому ж 3 роки згорталась оборонка і ми зараз не довбемо нептунами кораблі окупантів? Чому скорочувалась армія і т.д.? Щоб зараз розказувати, що ми самі себе захищати будемо. Ми вже це робимо, попри відсутність усього необхідного озброєння, попри відсутність броніків, касок, турникетів і т.д. То чому у момент нападу цього не було? Чому ми канючимо озброєння у заходу і НАТО, які навідміну від декого везуть і везуть допомогу нашим бійцям і майже не питають чого ж так вийшло, хоча їх розвідка точно знає, що у нас відбувалось останні 3 роки...
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05.04.2022 21:20 Відповісти
та невже? і трьох років не минуло. Невже колись й до гасла "Армія, Мова, Віра" дотумкає сказати?
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05.04.2022 21:23 Відповісти
Господи, його не можливо навчити....воно просто "нєобучаємоє"....
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05.04.2022 21:29 Відповісти
-- оно управляемое...
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05.04.2022 21:33 Відповісти
Йому арахламідія з падляком та ін. + мединський напишуть найпотужнішу безпекову угоду. Зе з пу підпишуть, і ми будемо з цим жити й квітнути. Неможливо цю маячню коміка слухати й дивитись.
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05.04.2022 21:55 Відповісти
Опять дороги начнет строить?Тварь,лечинка Коломойского .
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06.04.2022 01:15 Відповісти
Заткнися і зарубай на носі-нам потрібно НАТо і ЄС!!
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06.04.2022 10:10 Відповісти
Він тупо хоче відкласти війну на 1-2 місяці.Правда рашка за той час зробить висновки і зміцнить свою армію а ми ....оп ще кілька ярдів на дорогах розпиляє
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06.04.2022 11:04 Відповісти
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