Израиль не разрешил передать Украине противотанковые ракеты Spike, - Axios

Израиль отклонил просьбу Штатов разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, производимые в Германии по израильским технологиям и лицензии.

Об этом пишет Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Издание отмечает, что вопрос поставки оружия является одним из последних политических разногласий между США и Израилем, когда речь идет о войне.

Как пишет Axios, под давлением администрации Джо Байден Израиль скорректировал свою политику в отношении Москвы и постепенно занял более проукраинскую позицию, чем когда Россия начала вторжение. Но до сих пор не поставляет в Украину современное вооружение.

Отмечается, что высокопоставленный руководитель Минобороны Израиля Амир Эшель две недели назад встретился в Вашингтоне с заместителем министра обороны США по политике Колином Калем, чтобы обсудить сотрудничество в области безопасности между странами.

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По словам представителей США и Израиля, Каль встретился с Эшелем и рассказал об усилиях администрации Байдена подтолкнуть страны к поставке оружия Украине и спросил, позволит ли Израиль Германии передать Украине противотанковые ракеты Spike.

Издание сообщает, что Эшель отклонил запрос, ответив Калю, что Израиль будет поставлять Украине только нелетальное оружие.