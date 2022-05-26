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Израиль не разрешил передать Украине противотанковые ракеты Spike, - Axios

spike

Израиль отклонил просьбу Штатов разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, производимые в Германии по израильским технологиям и лицензии.

Об этом пишет Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Издание отмечает, что вопрос поставки оружия является одним из последних политических разногласий между США и Израилем, когда речь идет о войне.

Как пишет Axios, под давлением администрации Джо Байден Израиль скорректировал свою политику в отношении Москвы и постепенно занял более проукраинскую позицию, чем когда Россия начала вторжение. Но до сих пор не поставляет в Украину современное вооружение.

Отмечается, что высокопоставленный руководитель Минобороны Израиля Амир Эшель две недели назад встретился в Вашингтоне с заместителем министра обороны США по политике Колином Калем, чтобы обсудить сотрудничество в области безопасности между странами.

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По словам представителей США и Израиля, Каль встретился с Эшелем и рассказал об усилиях администрации Байдена подтолкнуть страны к поставке оружия Украине и спросил, позволит ли Израиль Германии передать Украине противотанковые ракеты Spike.

Издание сообщает, что Эшель отклонил запрос, ответив Калю, что Израиль будет поставлять Украине только нелетальное оружие.

Автор: 

Израиль (1922) оружие (10204) США (26528)


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Топ комментарии
+57
Умань, наприклад.
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26.05.2022 01:16
+50
ось тому такий важливий свій оборонпром. Не треба ні в кого просити, не треба чекати, коли маєш своє.
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26.05.2022 01:06
+38
Дякую тобі, Боже, що я українець
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26.05.2022 01:01
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Чому усі потреби ЗСУ не закриє ленд-ліз від Сполучених Штатів?
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26.05.2022 09:45 Ответить
При этом Израиль продал Росиии технологии военного беспилотника и комплектующие к нему. Нужно в Умани порядок навести и прекратить там еврейский беспредел. Украинцы во 2 мировой войне спасли в 15 раз больше евреев чем русские жители РСФСР Украинцы на 4 месте в мире-за это Израиль отплатил черной неблагодарностью. Не ввел против Параши ни одной санкци Нужно в ООН по всем голосованиям голосовать против Израиля-врага государста Украина А разве не враг? Помогает России и не помогает Украине. Израиль по-факту враг Украины
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26.05.2022 09:45 Ответить
да ради бога, что, только Спайки есть в этом мире. Не панацея же.
Сделали из мухи слона.
Поставили же американцы Switchblad'ы. Это почти спайки пусть и в миниатюре. У американцев вообще еще много чего есть, суммарно превосходящие Спайки по своим ттх.
Можно еще намекнуть Франции чтоб она обкатала и протестировала в боевых условиях свои ММР, это тоже птрк 5го поколения.
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26.05.2022 22:24 Ответить
Як там Боневтік, не критикує свою батьківщину? Все добре? Тільки європа не така?
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26.05.2022 09:49 Ответить
та й пох... танків в москалів і так вже практично нема! і не просто танків, а й танкістів також! ХАХАХАХАХААХ!
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26.05.2022 09:54 Ответить
Да и пофиг птрк не нужны особо.
Сейчас кроме рсзо и оперативно тактических ракет ничего не надо .
Ну может еще авиация но это из области фантанстики на данный момент.
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26.05.2022 09:55 Ответить
І оцей ізраїль,котрий не засудив агресію мордору,не ввів проти кацапів жодних санкцій,не хоче продати нам зброю,не хоче щоб інші країни передали нам ізраільську зброю,зеленський хоче зробити гарантом безпеки України???А зеленський справді український президент???
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26.05.2022 09:57 Ответить
А как по английски будет "Иудея"?
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26.05.2022 10:23 Ответить
А у меня за 44 года никто ни разу не поинтересовался кто я по национальности. Я, кстати, тоже, ни разу ни у кого этого не спрашивал, не заведено это у нас. У всего "украинского антисемитизма" ноги растут из-за поребрика и выступление лошади - лишнее тому подтверждение.
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26.05.2022 10:44 Ответить
В январе директор ЦРУ Уильям Бернс совершил тайную поездку в Киев, где передал детальные планы нападения России, в том числе о наступлении на столицу.

Об этом сообщает Wall Street Journal.
Что с января было сделано для предотвращения внезапного нападения рашистов ?
Если ничего то речь идёт о преднамеренном предательстве и странно возмущаться, что при таком подходе страны производители оружия отказываются бесплатно отдавать новое дорогостоящее оружие, тем же людям, которым в январе было сообщено о предстоящем нападении.
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26.05.2022 10:09 Ответить
Чи буде вважатися за новим законом антисимітським розйоб зельцмана на стадіоні, а краще на майдані під час дебатів? І чи буде крінжово задати чму ті самі питання що він петі задавав, змінивши назви і цифри?
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26.05.2022 10:16 Ответить
Жаль. Ізраїль можна назавжди виключити із списку друзів України. Хоча євреї ніколи друзями України не були. Чого варті тільки викрутаси Зеленського з Коломойським...
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26.05.2022 10:16 Ответить
Ми можемо втричi збiльшити фiнансування армii, але тодi не зможемо будувати дороги.
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26.05.2022 10:27 Ответить
кроме США, без них Израиля небыло бы на карте мира
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26.05.2022 11:03 Ответить
все что вы сказали правильно но как быть что в Украине живет много евреев украинцев которых нужно защищать ? это наши граждане ли нет
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26.05.2022 11:10 Ответить
их так же убивают кацапы как убиваю арабы
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26.05.2022 11:11 Ответить
Умеют евреи перевиратт
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26.05.2022 12:01 Ответить
Уганда и Эквадор спасали евреев от газенвагенов? При чем тут они?
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26.05.2022 12:03 Ответить
Дядя, если бы не украинцы, из твоих дедуль и бабуль фрицы в лучшем случае сварили бы пару кусков мыла и ты бы тут не вонял пофиг змом, по той причине что род твой окончился бы в печи.
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26.05.2022 12:06 Ответить
ну в принципе =отблагодарили= за поставки кольчуг. Думаю через пару месяцев с конем лаврухой в обнимку вспоминать о его шутках по Гитлеру будут...
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26.05.2022 11:37 Ответить
Треба розірвати всі стосунки с ізраілєм та заборонити ім в'їзд до України!
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26.05.2022 18:08 Ответить
Байдену уже пора что-то делать с таким "сратегическим" союзником.
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26.05.2022 18:47 Ответить
сам байден не намного лучше...
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26.05.2022 20:40 Ответить
Чергова перемога Дерьмака. Ця потвора кожним подихом шкодить Україні
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29.05.2022 13:28 Ответить
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