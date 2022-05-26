Израиль не разрешил передать Украине противотанковые ракеты Spike, - Axios
Израиль отклонил просьбу Штатов разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, производимые в Германии по израильским технологиям и лицензии.
Об этом пишет Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Издание отмечает, что вопрос поставки оружия является одним из последних политических разногласий между США и Израилем, когда речь идет о войне.
Как пишет Axios, под давлением администрации Джо Байден Израиль скорректировал свою политику в отношении Москвы и постепенно занял более проукраинскую позицию, чем когда Россия начала вторжение. Но до сих пор не поставляет в Украину современное вооружение.
Отмечается, что высокопоставленный руководитель Минобороны Израиля Амир Эшель две недели назад встретился в Вашингтоне с заместителем министра обороны США по политике Колином Калем, чтобы обсудить сотрудничество в области безопасности между странами.
По словам представителей США и Израиля, Каль встретился с Эшелем и рассказал об усилиях администрации Байдена подтолкнуть страны к поставке оружия Украине и спросил, позволит ли Израиль Германии передать Украине противотанковые ракеты Spike.
Издание сообщает, что Эшель отклонил запрос, ответив Калю, что Израиль будет поставлять Украине только нелетальное оружие.
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Сделали из мухи слона.
Поставили же американцы Switchblad'ы. Это почти спайки пусть и в миниатюре. У американцев вообще еще много чего есть, суммарно превосходящие Спайки по своим ттх.
Можно еще намекнуть Франции чтоб она обкатала и протестировала в боевых условиях свои ММР, это тоже птрк 5го поколения.
Сейчас кроме рсзо и оперативно тактических ракет ничего не надо .
Ну может еще авиация но это из области фантанстики на данный момент.
Об этом сообщает Wall Street Journal.
Что с января было сделано для предотвращения внезапного нападения рашистов ?
Если ничего то речь идёт о преднамеренном предательстве и странно возмущаться, что при таком подходе страны производители оружия отказываются бесплатно отдавать новое дорогостоящее оружие, тем же людям, которым в январе было сообщено о предстоящем нападении.