Ізраїль не дозволив передати Україні протитанкові ракети Spike, - Axios
Ізраїль відхилив прохання Штатів дозволити Берліну постачати Україні протитанкові ракети, вироблені в Німеччині за ізраїльськими технологією і ліцензією.
Про це пише Axios із посиланням на американських та ізраїльських чиновників, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Видання зазначає, що питання постачання зброї є однією з останніх політичних розбіжностей між США та Ізраїлем, коли йдеться про війну.
Як пише Axios, під тиском адміністрації Джо Байдена Ізраїль скоригував свою політику щодо Москви і поступово зайняв більш проукраїнську позицію, ніж коли Росія почала своє вторгнення. Але досі не поставляє в Україну сучасного озброєння.
Зазначається, що високопоставлений керівник з Міноборони Ізраїлю Амір Ешель два тижні тому зустрівся у Вашингтоні із заступником міністра оборони США з питань політики Коліном Калем, щоб обговорити співпрацю у галузі безпеки між країнами.
За словами представників США та Ізраїлю, Каль зустрівся з Ешелем і розповів про зусилля адміністрації Байдена підштовхнути країни до постачання зброї Україні та запитав, чи дозволить Ізраїль Німеччині передати Україні протитанкові ракети Spike.
Видання повідомляє, що Ешель відхилив запит, відповівши Калю, що Ізраїль буде постачати Україні лише нелетальну зброю.
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Сделали из мухи слона.
Поставили же американцы Switchblad'ы. Это почти спайки пусть и в миниатюре. У американцев вообще еще много чего есть, суммарно превосходящие Спайки по своим ттх.
Можно еще намекнуть Франции чтоб она обкатала и протестировала в боевых условиях свои ММР, это тоже птрк 5го поколения.
Сейчас кроме рсзо и оперативно тактических ракет ничего не надо .
Ну может еще авиация но это из области фантанстики на данный момент.
Об этом сообщает Wall Street Journal.
Что с января было сделано для предотвращения внезапного нападения рашистов ?
Если ничего то речь идёт о преднамеренном предательстве и странно возмущаться, что при таком подходе страны производители оружия отказываются бесплатно отдавать новое дорогостоящее оружие, тем же людям, которым в январе было сообщено о предстоящем нападении.