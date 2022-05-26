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Ізраїль не дозволив передати Україні протитанкові ракети Spike, - Axios

spike

Ізраїль відхилив прохання Штатів дозволити Берліну постачати Україні протитанкові ракети, вироблені в Німеччині за ізраїльськими технологією і ліцензією.

Про це пише Axios із посиланням на американських та ізраїльських чиновників, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Видання зазначає, що питання постачання зброї є однією з останніх політичних розбіжностей між США та Ізраїлем, коли йдеться про війну.

Як пише Axios, під тиском адміністрації Джо Байдена Ізраїль скоригував свою політику щодо Москви і поступово зайняв більш проукраїнську позицію, ніж коли Росія почала своє вторгнення. Але досі не поставляє в Україну сучасного озброєння.

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Зазначається, що високопоставлений керівник з Міноборони Ізраїлю Амір Ешель два тижні тому зустрівся у Вашингтоні із заступником міністра оборони США з питань політики Коліном Калем, щоб обговорити співпрацю у галузі безпеки між країнами.

За словами представників США та Ізраїлю, Каль зустрівся з Ешелем і розповів про зусилля адміністрації Байдена підштовхнути країни до постачання зброї Україні та запитав, чи дозволить Ізраїль Німеччині передати Україні протитанкові ракети Spike.

Видання повідомляє, що Ешель відхилив запит, відповівши Калю, що Ізраїль буде постачати Україні лише нелетальну зброю.

Автор: 

Ізраїль (1639) зброя (7446) США (22643)


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Топ коментарі
+57
Умань, наприклад.
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26.05.2022 01:16
+50
ось тому такий важливий свій оборонпром. Не треба ні в кого просити, не треба чекати, коли маєш своє.
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26.05.2022 01:06
+38
Дякую тобі, Боже, що я українець
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26.05.2022 01:01
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Чому усі потреби ЗСУ не закриє ленд-ліз від Сполучених Штатів?
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26.05.2022 09:45 Відповісти
При этом Израиль продал Росиии технологии военного беспилотника и комплектующие к нему. Нужно в Умани порядок навести и прекратить там еврейский беспредел. Украинцы во 2 мировой войне спасли в 15 раз больше евреев чем русские жители РСФСР Украинцы на 4 месте в мире-за это Израиль отплатил черной неблагодарностью. Не ввел против Параши ни одной санкци Нужно в ООН по всем голосованиям голосовать против Израиля-врага государста Украина А разве не враг? Помогает России и не помогает Украине. Израиль по-факту враг Украины
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26.05.2022 09:45 Відповісти
да ради бога, что, только Спайки есть в этом мире. Не панацея же.
Сделали из мухи слона.
Поставили же американцы Switchblad'ы. Это почти спайки пусть и в миниатюре. У американцев вообще еще много чего есть, суммарно превосходящие Спайки по своим ттх.
Можно еще намекнуть Франции чтоб она обкатала и протестировала в боевых условиях свои ММР, это тоже птрк 5го поколения.
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26.05.2022 22:24 Відповісти
Як там Боневтік, не критикує свою батьківщину? Все добре? Тільки європа не така?
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26.05.2022 09:49 Відповісти
та й пох... танків в москалів і так вже практично нема! і не просто танків, а й танкістів також! ХАХАХАХАХААХ!
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26.05.2022 09:54 Відповісти
Да и пофиг птрк не нужны особо.
Сейчас кроме рсзо и оперативно тактических ракет ничего не надо .
Ну может еще авиация но это из области фантанстики на данный момент.
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26.05.2022 09:55 Відповісти
І оцей ізраїль,котрий не засудив агресію мордору,не ввів проти кацапів жодних санкцій,не хоче продати нам зброю,не хоче щоб інші країни передали нам ізраільську зброю,зеленський хоче зробити гарантом безпеки України???А зеленський справді український президент???
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26.05.2022 09:57 Відповісти
А как по английски будет "Иудея"?
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26.05.2022 10:23 Відповісти
А у меня за 44 года никто ни разу не поинтересовался кто я по национальности. Я, кстати, тоже, ни разу ни у кого этого не спрашивал, не заведено это у нас. У всего "украинского антисемитизма" ноги растут из-за поребрика и выступление лошади - лишнее тому подтверждение.
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26.05.2022 10:44 Відповісти
В январе директор ЦРУ Уильям Бернс совершил тайную поездку в Киев, где передал детальные планы нападения России, в том числе о наступлении на столицу.

Об этом сообщает Wall Street Journal.
Что с января было сделано для предотвращения внезапного нападения рашистов ?
Если ничего то речь идёт о преднамеренном предательстве и странно возмущаться, что при таком подходе страны производители оружия отказываются бесплатно отдавать новое дорогостоящее оружие, тем же людям, которым в январе было сообщено о предстоящем нападении.
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26.05.2022 10:09 Відповісти
Чи буде вважатися за новим законом антисимітським розйоб зельцмана на стадіоні, а краще на майдані під час дебатів? І чи буде крінжово задати чму ті самі питання що він петі задавав, змінивши назви і цифри?
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26.05.2022 10:16 Відповісти
Жаль. Ізраїль можна назавжди виключити із списку друзів України. Хоча євреї ніколи друзями України не були. Чого варті тільки викрутаси Зеленського з Коломойським...
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26.05.2022 10:16 Відповісти
Ми можемо втричi збiльшити фiнансування армii, але тодi не зможемо будувати дороги.
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26.05.2022 10:27 Відповісти
кроме США, без них Израиля небыло бы на карте мира
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26.05.2022 11:03 Відповісти
все что вы сказали правильно но как быть что в Украине живет много евреев украинцев которых нужно защищать ? это наши граждане ли нет
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26.05.2022 11:10 Відповісти
их так же убивают кацапы как убиваю арабы
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26.05.2022 11:11 Відповісти
Умеют евреи перевиратт
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26.05.2022 12:01 Відповісти
Уганда и Эквадор спасали евреев от газенвагенов? При чем тут они?
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26.05.2022 12:03 Відповісти
Дядя, если бы не украинцы, из твоих дедуль и бабуль фрицы в лучшем случае сварили бы пару кусков мыла и ты бы тут не вонял пофиг змом, по той причине что род твой окончился бы в печи.
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26.05.2022 12:06 Відповісти
ну в принципе =отблагодарили= за поставки кольчуг. Думаю через пару месяцев с конем лаврухой в обнимку вспоминать о его шутках по Гитлеру будут...
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26.05.2022 11:37 Відповісти
Треба розірвати всі стосунки с ізраілєм та заборонити ім в'їзд до України!
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26.05.2022 18:08 Відповісти
Байдену уже пора что-то делать с таким "сратегическим" союзником.
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26.05.2022 18:47 Відповісти
сам байден не намного лучше...
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26.05.2022 20:40 Відповісти
Чергова перемога Дерьмака. Ця потвора кожним подихом шкодить Україні
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29.05.2022 13:28 Відповісти
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