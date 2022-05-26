Зеленский: В мире должна появиться устойчивая привычка – принимать во внимание Украину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "надо сделать все возможное, чтобы в мире появилась устойчивая привычка – принимать во внимание Украину".
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом президент заявил в своем видеообращении 25 мая.
Зеленский отметил: "Мы должны сделать все возможное, чтобы в мире появилась устойчивая привычка – принимать во внимание Украину. Чтобы интересы украинцев не перекрывались интересами тех, кто спешит на очередное свидание к диктатору".
Вот ради чего у меня в графике всегда много именно международного общения. Вчера и сегодня – Давос. Завтра – парламент Латвии. Послезавтра – Стэнфорд и Индонезия. Дальше – так же активно".
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Юра, не звєзді.
https://www.youtube.com/watch?v=Good5zxpWlU
@apiontkovsky
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https://twitter.com/apiontkovsky/status/1529680448909107200 4 мин
Как вдруг приосанился «сморчок под пледиком», как снова обнаглел в своих указах. Ещё бы. К нему на помощь поспешили макроны, шольцы и все киссинджеры и ньюйорктаймсы мира, наперебой предлагая ему огромные куски украинской территории. Их всех напугала перспектива Победы Украины.
с мотивированным желанием победить. От нас уже просто отмахиваются, должны говорить
военные(Арестович исключается, хотя и подполковник), и по существу, на экранах и за экранами.
И не просто военные, а известные миру люди, и, желательно, по дипломатическим каналам, а не
орать на весь мир и призывать к совести, имея пророссийские связи. А устали ещё и потому, что
иностранные разведки уж очень в курсе всего, что тайного у нашей власти, это народ в омане, хотя догадывается. И при таком уровне коррупции никто не хочет вкладывать деньги для разворовывания. Эти страны теряют деньги для своего народа и скоро вливания закончат при таком кризисе. Почему все должны нам помогать? Они договорятся с рашей, а мы погибнем.
Надо менять подход и действия, а, возможно, и состав.
Блін, навколо Цензору завжди купа всякого лайна. Підгодовує Бутусов цих сміттєвих мух, чи що? Чи неприємно вражений , що його фото з передової на фоні ворожої техніки пройшло майже непоміченим.
Пані AvroraW з Німеччини чомусь особливо лютує. Певно, зачепило сильно.