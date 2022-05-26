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Новости Агрессия России против Украины Война
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Зеленский: В мире должна появиться устойчивая привычка – принимать во внимание Украину

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "надо сделать все возможное, чтобы в мире появилась устойчивая привычка – принимать во внимание Украину".

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом президент заявил в своем видеообращении 25 мая.

Зеленский отметил: "Мы должны сделать все возможное, чтобы в мире появилась устойчивая привычка – принимать во внимание Украину. Чтобы интересы украинцев не перекрывались интересами тех, кто спешит на очередное свидание к диктатору".

Вот ради чего у меня в графике всегда много именно международного общения. Вчера и сегодня – Давос. Завтра – парламент Латвии. Послезавтра – Стэнфорд и Индонезия. Дальше – так же активно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еженедельно мы расширяем международные связи для скорейшего завершения войны, - Зеленский

Автор: 

дипломатия (1463) Зеленский Владимир (20290)


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Топ комментарии
+22
Для начала надо, чтобы у "слуг народа" появилась устойчивая привычка ЕЖЕДНЕВНО заниматься безопасностью граждан Украины, без перерыва на шашлычки, видосики, диджейства, футболы, рестораны и прочие тренинги в Трускавце, сори
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26.05.2022 01:25
+20
У України повинна бути стійка звичка НЕ брехати. Це стосується зе і його болота.
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26.05.2022 01:25
+12
Не тільки не брехати, але ще й не красти у власного народу, тоді державу Україна почнуть поважати.
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26.05.2022 01:37
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Для начала надо, чтобы у "слуг народа" появилась устойчивая привычка ЕЖЕДНЕВНО заниматься безопасностью граждан Украины, без перерыва на шашлычки, видосики, диджейства, футболы, рестораны и прочие тренинги в Трускавце, сори
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26.05.2022 01:25 Ответить
У України повинна бути стійка звичка НЕ брехати. Це стосується зе і його болота.
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26.05.2022 01:25 Ответить
Не тільки не брехати, але ще й не красти у власного народу, тоді державу Україна почнуть поважати.
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26.05.2022 01:37 Ответить
Де логіка? До чого тут це? Так, це важлива річ, але не в контексті данних подій, що зараз навколо України відбуваються. Бо виходить за Вашими словами, що нас на стільки деякі західні партнери не поважають, що у нас влада краде у власного народу, що ладні ще гурше зробити. Тільки вдумайтесь що пропонують - віддати людожеру територію взагалі чужої для них країни, а її народ на наругу та вбивство. Добре, наша влада крадії - в такому разі хто ті, хто таке пропонує? Якась логіка у Вас дуже кульгава. Вибачте, але я б сказав безпринципно-людожерська логіка. А я ось гадаю, що їх те, що Ви сказали, менше всього турбує. Їх турбує власна шкіра, та затишне безбідне життя. На стльки турбує, що вони своїх же принципів ладні позбутися. Ладні пожертвувати життям населення їншої країни та її територіями. А Вам не здається, що вони просто ниці, безпринципні, боягузи? Таки собі європейські равлики.
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26.05.2022 04:17 Ответить
Ну европейские лидеры может быть и равлики ,как вы говорите ,но американские налогоплательщики строго Спрашивают своё государство, Куда идут их налоги .В Америке очень многие трамписты недовольны 40 млрд доллоров выделенными на помощь Украине. И именно потому ,что тут каждый второй знает что украинское государство развело невероятную коррупцию и ворует нещадно у своего народа. И Как вы объясните американским налогоплательщикам, Зачем им поддерживать украинское государство если украинское государство не поддерживает свой народ ? Вы думаете тут не знают о нулевых заказах укроборонпрому? Или о разминировании Крымского перешейка? Или о баннерах Янки гоу хоум перед войной? Вам прислать картинку? Или о том что Америка убивает украинский бизнес и инвестиции страшилками о войне? Или об уголовном деле против Хантера Байдена и Бурисмы которое кажется до сих пор ещё не закрыто? Кстати . ни АМЕРИКА ни АНГЛИЯ не предлагали украинскому правительству отдать украинские территории рашистам. Украинцы в АМерике поддерживают Украину деньгам и гуманитарной помощью больше всех в мире. А наше государство всегда крало у народа. И хватит это замалчивать.
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26.05.2022 07:44 Ответить
А никто и не замалчивает ничего про наши негаразды. В нашей стране об этом вещают чуть ли не с каждого утюга. Что касается 40 млрд., то живыми деньгами в Украину из них практически ничего не попадает. Это деньги, которые пойдут на оборонную промышленность именно Америке. В Украину пойдет только уже готовое оружие. Часть денег пойдет на обслуживание и организацию логистики именно американцами. Так что в данном случае распилить эти деньги не получится без участия американской стороны. На счет обвинений по Крымскому перешейку, нулевых заказах укроборонпрому, об обвинениях что Америка убивает украинский бизнес, а особенно относительно банеров Янки гоу ном перед войной очень хотелось бы поподробнее, т.с. со ссылками. Бо сильно напоминает это все кремлевский темник. Уж извините, тухлятиной поперло кремлевской.
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26.05.2022 12:09 Ответить
А мне кажетя то тухлятиной кремлёвкой поперло от вас. Сколько вы перечисляете в месяц на украинскую армию ? Я 3 тысячи $в месяц , а вы? Мй сы в ерриторильной обороне Запороья, мой пасынок - американец- "голубой берет" уволился из американкой армии и воюет в Украине. чт вы делаете .неуважаемый. для победы Украины? Строчите на Цензоре?
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26.05.2022 21:18 Ответить
Не красти клептократи не взмозі. Два роки блокували вибори незалежного від них антикорупційного прокурора
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26.05.2022 07:52 Ответить
На мій погляд , на чергове побачення з диктатором і кривавим м'ясником ніхто так не спішить , як наш преЗедент !

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26.05.2022 01:38 Ответить
Скажи це італійцям та макрону.
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26.05.2022 01:46 Ответить
"Скажи це італійцям та макрону. "

Юра, не звєзді.
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26.05.2022 02:47 Ответить
В нормальних українців уже з"явилася інша "стійка звичка" - "класти хєр" на "спічі" ЗЕ та його команди "блазенят" Бо їх "розмазня" вже нагадує перлову кашу в солдатській їдальні радянських часів : така сама несмачна і регулярна!
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26.05.2022 06:46 Ответить
Хотів прокоментувати, але зрозумів, що просто не вистачає слів. Усі слова вже використані. Але гундосики must go on.
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26.05.2022 01:42 Ответить
Уточнення. Про недостатньо слів - це було про мене. Але після того як коментар було перечитано, стало зрозуміло, що і до гундосиків це теж стосується
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26.05.2022 01:45 Ответить
Зеля, мы грудью за твоей спиной! Веди нас в последний смертный бой с ордой!
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26.05.2022 01:44 Ответить
Не шуткуйте так. ***** про "за вашими жінками та дітьми" вже пошуткував.
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26.05.2022 01:46 Ответить
Особенно вы пойдёте в последний смертельный бой следующим за Зеленским.
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26.05.2022 07:48 Ответить
Прогандисты из рашки уже за Зе топят... К этому спичу не хватает пропогандонского конца дядя ху...ло мы с тобой...
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26.05.2022 10:10 Ответить
Я тільки одну людину знаю, яка постійно бубнить про бажання побачитись з диктатором.
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26.05.2022 01:46 Ответить
А скільки тих, хто її обрав?
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26.05.2022 01:49 Ответить
Ну хто ж з адекватних людей буде брати до уваги пропозиції про якусь нову систему безпеки? У них і існуюча працює. Твердження про те, що щоб закінчити війну, достатньо припинити стріляти спрацювало тільки в Україні. От і маємо результати.
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26.05.2022 02:12 Ответить
чомусь мені це відеозверненя більше подобається
https://www.youtube.com/watch?v=Good5zxpWlU
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26.05.2022 02:13 Ответить
Предлагаю заплатить Ким Чен ыну 10 миллиардов долларов шоб он скинул атомную бомбу на *****. Норм схема. Европа сохраняет лицо. А ***** ******. А ким просто красава
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26.05.2022 02:28 Ответить
Кіссінжджер це фронтмен еврейської глобалізаційної мафії Бнай-Бріт. Це вони замовили і всіляко сприяли Голодомору у 1933 році, організували політичну, фінансову і організаційну підтримку Кремля, примусили Захід індустріалізувати СССР шляхом корупції, підкупу і маніпулювання естеблішментом. Сьогодні вони реалізують свою стару ціль знелюднити Україну.
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26.05.2022 02:51 Ответить
Спецоперація по видаленню мізків пройшла успішно.
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26.05.2022 08:56 Ответить
надо торопится. время идет и раскалывается общества Украины. хотя-бы харковшину очистили. ежедневно город отдаете и нам больно.
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26.05.2022 05:06 Ответить
Коли я чую цього клоуна, то у мене з'являється стійка звичка блювати.
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26.05.2022 06:37 Ответить
А в Україні повинна з' явитися звичка займатися роботою, а не п.здіти цілими днями у телевізор!
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26.05.2022 06:41 Ответить
Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·
https://twitter.com/apiontkovsky/status/1529680448909107200 4 мин

Как вдруг приосанился «сморчок под пледиком», как снова обнаглел в своих указах. Ещё бы. К нему на помощь поспешили макроны, шольцы и все киссинджеры и ньюйорктаймсы мира, наперебой предлагая ему огромные куски украинской территории. Их всех напугала перспектива Победы Украины.
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26.05.2022 07:32 Ответить
Українці - мудра і працьовита нація. Але "старим"європейцям ми - загроза. Вони ж не чекали, що Україна так мужньо стоятиме, думали - здадуть і в Європу лине хвиля нових робочих умілих рук, на яких ще й можна добре зекономити. Так не тут то було. От вони й задумались, що насправді наша держава може швидко стати для них конкурентом. А її голос - голос переможця у пекельному двобої з росією, якої і досі бояться , може аж дуже потужно залунати в ЄС. І де тоді будуть шольци з макронами?
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26.05.2022 09:20 Ответить
Это только у меня появилось такое ощущение, что мир устал сугубо от Зе, от его бесконечных требований , иногда в наглой и неуважительной форме, он же не Чигевара из фильма, не голливудский герой, он переигривает, мешает восприятию Украины как серьёзной Державы
с мотивированным желанием победить. От нас уже просто отмахиваются, должны говорить
военные(Арестович исключается, хотя и подполковник), и по существу, на экранах и за экранами.
И не просто военные, а известные миру люди, и, желательно, по дипломатическим каналам, а не
орать на весь мир и призывать к совести, имея пророссийские связи. А устали ещё и потому, что
иностранные разведки уж очень в курсе всего, что тайного у нашей власти, это народ в омане, хотя догадывается. И при таком уровне коррупции никто не хочет вкладывать деньги для разворовывания. Эти страны теряют деньги для своего народа и скоро вливания закончат при таком кризисе. Почему все должны нам помогать? Они договорятся с рашей, а мы погибнем.
Надо менять подход и действия, а, возможно, и состав.
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26.05.2022 09:23 Ответить
Поголися та сніряди скоріше шукайте десь, хоч в КНДР в обмін на продовольство. А то скоро буде нічого поважати
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26.05.2022 10:08 Ответить
Смысл уважать и брать до внемания тех кого можна купить. Пусть с корупцыей розберутся у себя, а потом лезут к другим
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26.05.2022 10:13 Ответить
"Всьо будит Зешибись!"
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26.05.2022 10:49 Ответить
При чому тут шашлики, Трускавці тощо? Це вже plusquamperfect, зараз ВІЙНА, якщо хтось не помітив. Переможемо,тоді варнякайте скільки хочете.
Блін, навколо Цензору завжди купа всякого лайна. Підгодовує Бутусов цих сміттєвих мух, чи що? Чи неприємно вражений , що його фото з передової на фоні ворожої техніки пройшло майже непоміченим.
Пані AvroraW з Німеччини чомусь особливо лютує. Певно, зачепило сильно.
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26.05.2022 13:05 Ответить
А ти в змозі запитати своє Zе, чому воно під час війни витягнуло з багнюки Мертвечука і дозволило йому варнякати про Порошенка?
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26.05.2022 14:35 Ответить
 
 