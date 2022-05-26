Зеленский: В мире должна появиться устойчивая привычка – принимать во внимание Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "надо сделать все возможное, чтобы в мире появилась устойчивая привычка – принимать во внимание Украину".

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом президент заявил в своем видеообращении 25 мая.

Зеленский отметил: "Мы должны сделать все возможное, чтобы в мире появилась устойчивая привычка – принимать во внимание Украину. Чтобы интересы украинцев не перекрывались интересами тех, кто спешит на очередное свидание к диктатору".

Вот ради чего у меня в графике всегда много именно международного общения. Вчера и сегодня – Давос. Завтра – парламент Латвии. Послезавтра – Стэнфорд и Индонезия. Дальше – так же активно".

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