Зеленський: У світі повинна з'явитися стійка звичка - брати до уваги Україну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "треба зробити все можливе, щоб у світі з'явилася стійка звичка – брати до уваги Україну".

Як інформує Цензор.НЕТ про це президент заявив у своєму відеозверненні 25 травня.

Зеленський зазначив: "Ми повинні зробити все можливе, щоб у світі з'явилася стійка звичка – брати до уваги Україну. Щоб інтереси українців не перекривалися інтересами тих, хто поспішає на чергове побачення до диктатора.

Ось заради чого у мене в графіку завжди багато саме міжнародного спілкування. Вчора й сьогодні – Давос. Завтра – парламент Латвії. Післязавтра – Стенфорд та Індонезія. Далі – так само активно".

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