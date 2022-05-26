Зеленський: У світі повинна з'явитися стійка звичка - брати до уваги Україну
Президент України Володимир Зеленський заявив, що "треба зробити все можливе, щоб у світі з'явилася стійка звичка – брати до уваги Україну".
Як інформує Цензор.НЕТ про це президент заявив у своєму відеозверненні 25 травня.
Зеленський зазначив: "Ми повинні зробити все можливе, щоб у світі з'явилася стійка звичка – брати до уваги Україну. Щоб інтереси українців не перекривалися інтересами тих, хто поспішає на чергове побачення до диктатора.
Ось заради чого у мене в графіку завжди багато саме міжнародного спілкування. Вчора й сьогодні – Давос. Завтра – парламент Латвії. Післязавтра – Стенфорд та Індонезія. Далі – так само активно".
Топ коментарі
+22 Дмитрий Иванов #466733
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+20 Валентина Саюн
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Юра, не звєзді.
https://www.youtube.com/watch?v=Good5zxpWlU
@apiontkovsky
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https://twitter.com/apiontkovsky/status/1529680448909107200 4 мин
Как вдруг приосанился «сморчок под пледиком», как снова обнаглел в своих указах. Ещё бы. К нему на помощь поспешили макроны, шольцы и все киссинджеры и ньюйорктаймсы мира, наперебой предлагая ему огромные куски украинской территории. Их всех напугала перспектива Победы Украины.
с мотивированным желанием победить. От нас уже просто отмахиваются, должны говорить
военные(Арестович исключается, хотя и подполковник), и по существу, на экранах и за экранами.
И не просто военные, а известные миру люди, и, желательно, по дипломатическим каналам, а не
орать на весь мир и призывать к совести, имея пророссийские связи. А устали ещё и потому, что
иностранные разведки уж очень в курсе всего, что тайного у нашей власти, это народ в омане, хотя догадывается. И при таком уровне коррупции никто не хочет вкладывать деньги для разворовывания. Эти страны теряют деньги для своего народа и скоро вливания закончат при таком кризисе. Почему все должны нам помогать? Они договорятся с рашей, а мы погибнем.
Надо менять подход и действия, а, возможно, и состав.
Блін, навколо Цензору завжди купа всякого лайна. Підгодовує Бутусов цих сміттєвих мух, чи що? Чи неприємно вражений , що його фото з передової на фоні ворожої техніки пройшло майже непоміченим.
Пані AvroraW з Німеччини чомусь особливо лютує. Певно, зачепило сильно.