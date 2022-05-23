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Новости Агрессия России против Украины Война
3 004 78

Еженедельно мы расширяем международные связи для скорейшего завершения войны, - Зеленский

зеленський

Украина еженедельно расширяет свои международные связи, чтобы получить все необходимое для скорейшего завершения войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский сказал в видеообращении.

Президент отметил: "Готовлюсь начать новую неделю – максимальной дипломатической активности в интересах нашего государства.

В понедельник приобщусь к дискуссиям на Давосском форуме. Это самая влиятельная мировая экономическая площадка, на которой Украине есть что сказать.

Будут в течение недели и другие публичные выступления, в частности, обращение к сообществу университета Стэнфорда. А также специальный формат общения с политическим и экспертным сообществами Индонезии.

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Конечно, в графике и множество контактов на двустороннем уровне с представителями разных государств и международных организаций. Наше государство еженедельно расширяет свои международные связи, чтобы получить все необходимое для скорейшего завершения войны.

Состоится новая встреча представителей государств-партнеров – Рамштайн-2, если называть эту группу по месту первой встречи в Германии. Ожидаем новые полезные решения для нашей обороны.

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дипломатия (1462) Зеленский Владимир (20255)


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Топ комментарии
+12
Будова щелепи е дозволяє вимови словосполучення "Перемога України". Окремо "Україна" і окремо "перемога" у нього виходить. А "Перемога України" - ну не йде, і все. Як до 24.02.2022 не виходило "росія - агресор", а натомість було "та сторона".
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23.05.2022 01:12
+10
Я извиняюсь конечно, но каким образом Стэндфордский университет может нам помочь в войне и не является ли это самопиаром среди креативной аудитории с прицелом на будущее? Заканчивать войну надо не "как можно быстрее", а своей ПОБЕДОЙ добываемой такой тяжкой ценой и всё это на фоне "войны не будет", "ударные группировки не созданы", "американцы нагнетают и портят нам инвестиционую привлекательность" и асфальтизации всей страны, вместо обороны?...
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23.05.2022 00:19
+9
Щотижня ми розширюємо міжнародні зв'язки задля якнайшвидшого завершення війни, - Зеленський Джерело:

Не розумію, чому цей поц і його шобла постійно повторюють з 2019 року про "завершення війни", а західні лідери зараз тільки про "перемогу України".
Зелені вже здали "про*бали" південь України, видно ще якусь зраду готують.
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23.05.2022 00:27
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Як i зеля щотижня щось розширяє
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23.05.2022 00:24 Ответить
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23.05.2022 00:17 Ответить
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23.05.2022 00:37 Ответить
Можеш прямо у нього й спитати - https://www.facebook.com/O.Liashko Тільки, чи захоче він спілкуватися з анонімом?
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23.05.2022 06:15 Ответить
Можеш прямо у нього й спитати - https://www.facebook.com/O.Liashko Тільки, чи захоче він спілкуватися з анонімом?
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23.05.2022 06:15 Ответить
Можеш прямо у нього й спитати - https://www.facebook.com/O.Liashko Тільки, чи захоче він спілкуватися з анонімом?
показать весь комментарий
23.05.2022 06:16 Ответить
Можеш безпосередньо у нього спитати - https://www.facebook.com/O.Liashko Тільки, чи захоче він спілкуватися з анонімом
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23.05.2022 06:18 Ответить
Можеш безпосередньо у нього спитати - https://www.facebook.com/O.Liashko Тільки, чи захоче він спілкуватися з анонімом
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23.05.2022 06:18 Ответить
Можеш безпосередньо у нього спитати - https://www.facebook.com/O.Liashko Тільки, чи захоче він спілкуватися з анонімом
показать весь комментарий
23.05.2022 06:18 Ответить
Можеш безпосередньо у нього спитати - https://www.facebook.com/O.Liashko Тільки, чи захоче він спілкуватися з анонімом
показать весь комментарий
23.05.2022 06:18 Ответить
Можеш безпосередньо у нього спитати - https://www.facebook.com/O.Liashko Тільки, чи захоче він спілкуватися з анонімом
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23.05.2022 06:19 Ответить
Можеш безпосередньо у нього спитати - https://www.facebook.com/O.Liashko Тільки, чи захоче він спілкуватися з анонімом?
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23.05.2022 06:19 Ответить
Можеш безпосередньо у нього спитати - https://www.facebook.com/O.Liashko Тільки, чи захоче він спілкуватися з анонімом?
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23.05.2022 06:19 Ответить
Боневтік, ти майстер відосіків! Але ти вже остогид!
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23.05.2022 00:17 Ответить
Боневтік, ти майстер відосіків! Але ти вже остогид!
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23.05.2022 00:17 Ответить
Боневтік, ти майстер відосіків! Але ти вже остогид!
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23.05.2022 00:18 Ответить
Я извиняюсь конечно, но каким образом Стэндфордский университет может нам помочь в войне и не является ли это самопиаром среди креативной аудитории с прицелом на будущее? Заканчивать войну надо не "как можно быстрее", а своей ПОБЕДОЙ добываемой такой тяжкой ценой и всё это на фоне "войны не будет", "ударные группировки не созданы", "американцы нагнетают и портят нам инвестиционую привлекательность" и асфальтизации всей страны, вместо обороны?...
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23.05.2022 00:19 Ответить
Ти ж казав що війну вже закінчив.
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23.05.2022 00:21 Ответить
Коли ти вже начнешь казать "для Перемоги" а не для закінчення війни?. Блогер блд
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23.05.2022 00:23 Ответить
Коли ти вже начнешь казать "для Перемоги" а не для закінчення війни?.
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23.05.2022 00:24 Ответить
Будова щелепи е дозволяє вимови словосполучення "Перемога України". Окремо "Україна" і окремо "перемога" у нього виходить. А "Перемога України" - ну не йде, і все. Як до 24.02.2022 не виходило "росія - агресор", а натомість було "та сторона".
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23.05.2022 01:12 Ответить
https://twitter.com/i/status/1528457520133640192 тем временем в городе Пенза пензюки снова курят где попало
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23.05.2022 00:24 Ответить
Он говорит то, что ему на бумажке приносят. На бумажке принесли коррумпированные предатели - он и сказал. Другой вопрос, почему все эти люди, кто носил бумажки, до сих пор не в тюрьме - ну, этого никто не знает.
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23.05.2022 01:05 Ответить
офіс каломоя падставляєт оца нації?
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23.05.2022 07:53 Ответить
Щотижня ми розширюємо міжнародні зв'язки задля якнайшвидшого завершення війни, - Зеленський Джерело:

Не розумію, чому цей поц і його шобла постійно повторюють з 2019 року про "завершення війни", а західні лідери зараз тільки про "перемогу України".
Зелені вже здали "про*бали" південь України, видно ще якусь зраду готують.
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23.05.2022 00:27 Ответить
Аби не мовчки....
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23.05.2022 00:39 Ответить
Аби не мовчки...
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23.05.2022 00:41 Ответить
Щотижня ми розширюємо міжнародні зв'язки задля якнайшвидшого завершення війни, - Зеленський Джерело:

Не розумію, чому цей поц і його шобла постійно повторюють з 2019 року про "завершення війни", а західні лідери зараз тільки про "перемогу України".
Зелені вже здали "про*бали" південь України, видно ще якусь зраду готують.
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23.05.2022 00:42 Ответить
Аби не мовчки.
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23.05.2022 00:43 Ответить
Аби не мовчки....
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23.05.2022 00:45 Ответить
Зашийте йому писок, нехай киває та кланяється
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23.05.2022 00:51 Ответить
Тільки не для "завершення війни", а ПЕРЕМОГИ!

Президент! Використовуй правильні слова!
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23.05.2022 01:22 Ответить
Задолбал
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23.05.2022 06:15 Ответить
Боневтік, ти майстер відосіків! Але ти вже остогид!
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23.05.2022 07:10 Ответить
Сором!
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23.05.2022 07:11 Ответить
Сором!
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23.05.2022 07:11 Ответить
какая отвратительная рожа...
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23.05.2022 07:45 Ответить
 
 