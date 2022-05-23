Еженедельно мы расширяем международные связи для скорейшего завершения войны, - Зеленский
Украина еженедельно расширяет свои международные связи, чтобы получить все необходимое для скорейшего завершения войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский сказал в видеообращении.
Президент отметил: "Готовлюсь начать новую неделю – максимальной дипломатической активности в интересах нашего государства.
В понедельник приобщусь к дискуссиям на Давосском форуме. Это самая влиятельная мировая экономическая площадка, на которой Украине есть что сказать.
Будут в течение недели и другие публичные выступления, в частности, обращение к сообществу университета Стэнфорда. А также специальный формат общения с политическим и экспертным сообществами Индонезии.
Конечно, в графике и множество контактов на двустороннем уровне с представителями разных государств и международных организаций. Наше государство еженедельно расширяет свои международные связи, чтобы получить все необходимое для скорейшего завершения войны.
Состоится новая встреча представителей государств-партнеров – Рамштайн-2, если называть эту группу по месту первой встречи в Германии. Ожидаем новые полезные решения для нашей обороны.
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Не розумію, чому цей поц і його шобла постійно повторюють з 2019 року про "завершення війни", а західні лідери зараз тільки про "перемогу України".
Зелені вже
здали"про*бали" південь України, видно ще якусь зраду готують.
Не розумію, чому цей поц і його шобла постійно повторюють з 2019 року про "завершення війни", а західні лідери зараз тільки про "перемогу України".
Зелені вже
здали"про*бали" південь України, видно ще якусь зраду готують.
Президент! Використовуй правильні слова!