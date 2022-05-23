Еженедельно мы расширяем международные связи для скорейшего завершения войны, - Зеленский

Украина еженедельно расширяет свои международные связи, чтобы получить все необходимое для скорейшего завершения войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский сказал в видеообращении.

Президент отметил: "Готовлюсь начать новую неделю – максимальной дипломатической активности в интересах нашего государства.

В понедельник приобщусь к дискуссиям на Давосском форуме. Это самая влиятельная мировая экономическая площадка, на которой Украине есть что сказать.

Будут в течение недели и другие публичные выступления, в частности, обращение к сообществу университета Стэнфорда. А также специальный формат общения с политическим и экспертным сообществами Индонезии.

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Конечно, в графике и множество контактов на двустороннем уровне с представителями разных государств и международных организаций. Наше государство еженедельно расширяет свои международные связи, чтобы получить все необходимое для скорейшего завершения войны.

Состоится новая встреча представителей государств-партнеров – Рамштайн-2, если называть эту группу по месту первой встречи в Германии. Ожидаем новые полезные решения для нашей обороны.

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