Щотижня ми розширюємо міжнародні зв'язки задля якнайшвидшого завершення війни, - Зеленський

Україна щотижнево розширює свої міжнародні зв'язки, щоб отримати все необхідне для якнайшвидшого завершення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський сказав у відеозверненні.

Президент зазначив: "Готуюся розпочати новий тиждень – максимальної дипломатичної активності в інтересах нашої держави.

У понеділок долучуся до дискусій на Давоському форумі. Це найвпливовіший світовий економічний майданчик, на якому Україні є що сказати.

Будуть протягом тижня й інші публічні виступи, зокрема звернення до спільноти університету Стенфорда. А також спеціальний формат спілкування з політичною та експертною спільнотами Індонезії.

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Звичайно, у графіку й велика кількість контактів на двосторонньому рівні з представниками різних держав і міжнародних організацій. Наша держава щотижнево розширює свої міжнародні зв'язки, щоб отримати все необхідне для якнайшвидшого завершення війни.

Відбудеться нова зустріч представників держав-партнерів – "Рамштайн-2", якщо називати цю групу за місцем першої зустрічі в Німеччині. Очікуємо нових корисних рішень для нашої оборони".

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