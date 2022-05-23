Щотижня ми розширюємо міжнародні зв'язки задля якнайшвидшого завершення війни, - Зеленський
Україна щотижнево розширює свої міжнародні зв'язки, щоб отримати все необхідне для якнайшвидшого завершення війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський сказав у відеозверненні.
Президент зазначив: "Готуюся розпочати новий тиждень – максимальної дипломатичної активності в інтересах нашої держави.
У понеділок долучуся до дискусій на Давоському форумі. Це найвпливовіший світовий економічний майданчик, на якому Україні є що сказати.
Будуть протягом тижня й інші публічні виступи, зокрема звернення до спільноти університету Стенфорда. А також спеціальний формат спілкування з політичною та експертною спільнотами Індонезії.
Звичайно, у графіку й велика кількість контактів на двосторонньому рівні з представниками різних держав і міжнародних організацій. Наша держава щотижнево розширює свої міжнародні зв'язки, щоб отримати все необхідне для якнайшвидшого завершення війни.
Відбудеться нова зустріч представників держав-партнерів – "Рамштайн-2", якщо називати цю групу за місцем першої зустрічі в Німеччині. Очікуємо нових корисних рішень для нашої оборони".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не розумію, чому цей поц і його шобла постійно повторюють з 2019 року про "завершення війни", а західні лідери зараз тільки про "перемогу України".
Зелені вже
здали"про*бали" південь України, видно ще якусь зраду готують.
Не розумію, чому цей поц і його шобла постійно повторюють з 2019 року про "завершення війни", а західні лідери зараз тільки про "перемогу України".
Зелені вже
здали"про*бали" південь України, видно ще якусь зраду готують.
Президент! Використовуй правильні слова!