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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Щотижня ми розширюємо міжнародні зв'язки задля якнайшвидшого завершення війни, - Зеленський

зеленський

Україна щотижнево розширює свої міжнародні зв'язки, щоб отримати все необхідне для якнайшвидшого завершення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський сказав у відеозверненні.

Президент зазначив: "Готуюся розпочати новий тиждень – максимальної дипломатичної активності в інтересах нашої держави.

У понеділок долучуся до дискусій на Давоському форумі. Це найвпливовіший світовий економічний майданчик, на якому Україні є що сказати.

Будуть протягом тижня й інші публічні виступи, зокрема звернення до спільноти університету Стенфорда. А також спеціальний формат спілкування з політичною та експертною спільнотами Індонезії.

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Звичайно, у графіку й велика кількість контактів на двосторонньому рівні з представниками різних держав і міжнародних організацій. Наша держава щотижнево розширює свої міжнародні зв'язки, щоб отримати все необхідне для якнайшвидшого завершення війни.

Відбудеться нова зустріч представників держав-партнерів – "Рамштайн-2", якщо називати цю групу за місцем першої зустрічі в Німеччині. Очікуємо нових корисних рішень для нашої оборони".

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Автор: 

дипломатія (710) Зеленський Володимир (23715)


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Топ коментарі
+12
Будова щелепи е дозволяє вимови словосполучення "Перемога України". Окремо "Україна" і окремо "перемога" у нього виходить. А "Перемога України" - ну не йде, і все. Як до 24.02.2022 не виходило "росія - агресор", а натомість було "та сторона".
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23.05.2022 01:12
+10
Я извиняюсь конечно, но каким образом Стэндфордский университет может нам помочь в войне и не является ли это самопиаром среди креативной аудитории с прицелом на будущее? Заканчивать войну надо не "как можно быстрее", а своей ПОБЕДОЙ добываемой такой тяжкой ценой и всё это на фоне "войны не будет", "ударные группировки не созданы", "американцы нагнетают и портят нам инвестиционую привлекательность" и асфальтизации всей страны, вместо обороны?...
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23.05.2022 00:19
+9
Щотижня ми розширюємо міжнародні зв'язки задля якнайшвидшого завершення війни, - Зеленський Джерело:

Не розумію, чому цей поц і його шобла постійно повторюють з 2019 року про "завершення війни", а західні лідери зараз тільки про "перемогу України".
Зелені вже здали "про*бали" південь України, видно ще якусь зраду готують.
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23.05.2022 00:27
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Як i зеля щотижня щось розширяє
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23.05.2022 00:24 Відповісти
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23.05.2022 00:17 Відповісти
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23.05.2022 00:37 Відповісти
Можеш прямо у нього й спитати - https://www.facebook.com/O.Liashko Тільки, чи захоче він спілкуватися з анонімом?
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23.05.2022 06:15 Відповісти
Можеш прямо у нього й спитати - https://www.facebook.com/O.Liashko Тільки, чи захоче він спілкуватися з анонімом?
показати весь коментар
23.05.2022 06:15 Відповісти
Можеш прямо у нього й спитати - https://www.facebook.com/O.Liashko Тільки, чи захоче він спілкуватися з анонімом?
показати весь коментар
23.05.2022 06:16 Відповісти
Можеш безпосередньо у нього спитати - https://www.facebook.com/O.Liashko Тільки, чи захоче він спілкуватися з анонімом
показати весь коментар
23.05.2022 06:18 Відповісти
Можеш безпосередньо у нього спитати - https://www.facebook.com/O.Liashko Тільки, чи захоче він спілкуватися з анонімом
показати весь коментар
23.05.2022 06:18 Відповісти
Можеш безпосередньо у нього спитати - https://www.facebook.com/O.Liashko Тільки, чи захоче він спілкуватися з анонімом
показати весь коментар
23.05.2022 06:18 Відповісти
Можеш безпосередньо у нього спитати - https://www.facebook.com/O.Liashko Тільки, чи захоче він спілкуватися з анонімом
показати весь коментар
23.05.2022 06:18 Відповісти
Можеш безпосередньо у нього спитати - https://www.facebook.com/O.Liashko Тільки, чи захоче він спілкуватися з анонімом
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23.05.2022 06:19 Відповісти
Можеш безпосередньо у нього спитати - https://www.facebook.com/O.Liashko Тільки, чи захоче він спілкуватися з анонімом?
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23.05.2022 06:19 Відповісти
Можеш безпосередньо у нього спитати - https://www.facebook.com/O.Liashko Тільки, чи захоче він спілкуватися з анонімом?
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23.05.2022 06:19 Відповісти
Боневтік, ти майстер відосіків! Але ти вже остогид!
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23.05.2022 00:17 Відповісти
Боневтік, ти майстер відосіків! Але ти вже остогид!
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23.05.2022 00:17 Відповісти
Боневтік, ти майстер відосіків! Але ти вже остогид!
показати весь коментар
23.05.2022 00:18 Відповісти
Я извиняюсь конечно, но каким образом Стэндфордский университет может нам помочь в войне и не является ли это самопиаром среди креативной аудитории с прицелом на будущее? Заканчивать войну надо не "как можно быстрее", а своей ПОБЕДОЙ добываемой такой тяжкой ценой и всё это на фоне "войны не будет", "ударные группировки не созданы", "американцы нагнетают и портят нам инвестиционую привлекательность" и асфальтизации всей страны, вместо обороны?...
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23.05.2022 00:19 Відповісти
Ти ж казав що війну вже закінчив.
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23.05.2022 00:21 Відповісти
Коли ти вже начнешь казать "для Перемоги" а не для закінчення війни?. Блогер блд
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23.05.2022 00:23 Відповісти
Коли ти вже начнешь казать "для Перемоги" а не для закінчення війни?.
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23.05.2022 00:24 Відповісти
Будова щелепи е дозволяє вимови словосполучення "Перемога України". Окремо "Україна" і окремо "перемога" у нього виходить. А "Перемога України" - ну не йде, і все. Як до 24.02.2022 не виходило "росія - агресор", а натомість було "та сторона".
показати весь коментар
23.05.2022 01:12 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1528457520133640192 тем временем в городе Пенза пензюки снова курят где попало
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23.05.2022 00:24 Відповісти
Он говорит то, что ему на бумажке приносят. На бумажке принесли коррумпированные предатели - он и сказал. Другой вопрос, почему все эти люди, кто носил бумажки, до сих пор не в тюрьме - ну, этого никто не знает.
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23.05.2022 01:05 Відповісти
офіс каломоя падставляєт оца нації?
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23.05.2022 07:53 Відповісти
Щотижня ми розширюємо міжнародні зв'язки задля якнайшвидшого завершення війни, - Зеленський Джерело:

Не розумію, чому цей поц і його шобла постійно повторюють з 2019 року про "завершення війни", а західні лідери зараз тільки про "перемогу України".
Зелені вже здали "про*бали" південь України, видно ще якусь зраду готують.
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23.05.2022 00:27 Відповісти
Аби не мовчки....
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23.05.2022 00:39 Відповісти
Аби не мовчки...
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23.05.2022 00:41 Відповісти
Щотижня ми розширюємо міжнародні зв'язки задля якнайшвидшого завершення війни, - Зеленський Джерело:

Не розумію, чому цей поц і його шобла постійно повторюють з 2019 року про "завершення війни", а західні лідери зараз тільки про "перемогу України".
Зелені вже здали "про*бали" південь України, видно ще якусь зраду готують.
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23.05.2022 00:42 Відповісти
Аби не мовчки.
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23.05.2022 00:43 Відповісти
Аби не мовчки....
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23.05.2022 00:45 Відповісти
Зашийте йому писок, нехай киває та кланяється
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23.05.2022 00:51 Відповісти
Тільки не для "завершення війни", а ПЕРЕМОГИ!

Президент! Використовуй правильні слова!
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23.05.2022 01:22 Відповісти
Задолбал
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23.05.2022 06:15 Відповісти
Боневтік, ти майстер відосіків! Але ти вже остогид!
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23.05.2022 07:10 Відповісти
Сором!
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23.05.2022 07:11 Відповісти
Сором!
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23.05.2022 07:11 Відповісти
какая отвратительная рожа...
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23.05.2022 07:45 Відповісти
 
 