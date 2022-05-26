Россияне доставили в оккупированный Мелитополь эшелон устаревших танков Т-62, - ОВА

В Запорожской области российские захватчики пригнали в Мелитополь эшелон устаревших танков Т-62, а также 30 единиц техники в поселок Кирилловка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Запорожская ОВА.

В сообщении отмечается: "Эшелон устаревших танков Т-62, который россияне все-таки сняли с консервации, сегодня прибыл в Мелитополь. Танки оснащены пушками с калибром 115 мм. Интересно, как они горят от Джавелинов и NLAW".

В ОВА подчеркнули: "Сегодня в поселок Кирилловка зашло 30 единиц российской техники. По сообщению местных жителей, почти на каждом перекрестке стоят БТРы. Также есть вероятность, что кирилловские базы отдыха могут стать убежищем для оккупантов и, в результате, пострадать от мародерства, как это было в Бердянске".

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