Оккупанты стягивают в сторону Украины устаревшие танки Т-62. ВИДЕО

Россияне готовятся использовать эти танки для боев на южном направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Устаревшие танки имеют слабое бронирование и пушку калибра 115-мм, не имеющую шансов против тех же Т-72. Танки времен Хрущева хранили в том числе на территории 943 центра обеспечения мобилизационного развертывания, в Новоозерном (оккупированный Крым).

Сейчас оккупанты сняли с хранения и подготовили к отправке уже один батальонный комплект танков Т-62М. Россияне готовятся применить эти танки для боев на южном направлении, чтобы сдержать продвижение украинских войск в Николаевском или Херсонском направлениях.

Последнее боевое применение и потери этого типа танков Россией отмечалось при вторжении в Сакартвело (Грузию) в августе 2008 года.

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