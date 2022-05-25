Оккупанты стягивают в сторону Украины устаревшие танки Т-62. ВИДЕО
Россияне готовятся использовать эти танки для боев на южном направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Устаревшие танки имеют слабое бронирование и пушку калибра 115-мм, не имеющую шансов против тех же Т-72. Танки времен Хрущева хранили в том числе на территории 943 центра обеспечения мобилизационного развертывания, в Новоозерном (оккупированный Крым).
Сейчас оккупанты сняли с хранения и подготовили к отправке уже один батальонный комплект танков Т-62М. Россияне готовятся применить эти танки для боев на южном направлении, чтобы сдержать продвижение украинских войск в Николаевском или Херсонском направлениях.
Последнее боевое применение и потери этого типа танков Россией отмечалось при вторжении в Сакартвело (Грузию) в августе 2008 года.
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Знаєте скільки КВшек можно наскрести по усьому світу (а хоч по музеях) - там теж "є гармата , є всюхідність" ...
Если мне не изменяет мой склероз, то 650 или 670 км.
"Джавеліна , НЛАВа й їх українська сестра Стугна" ....
Дякуйте, що взагалі щось роблять.
США - вертолеты, артиллерия, ракеты, грузовики, боеприпасы. Британия - артиллерия, ракеты, боеприпасы. Дания - противокорабельные ракеты. Чехия - вертолеты, артиллерия, танки. Греция - артиллерия, боеприпасы. Италия - артиллерия, боеприпасы, грузовики. Норвегия - артиллерия. Канада - снаряды для гаубиц. Польша - танки, артиллерия, боеприпасы. Плюс Литва, Эстония, Испания, Израиль и даже страны помельче - Колумбия, Пакистан и тд. Через три недели - уже Рамштайн-3.
Источник: https://www.ponomaroleg.com/zachem-vspominat-pro-oon/
А снарядов к ним имеется немерено ,особенно осколочно -фугасных -было даже в прошлом году исследование в кацапии ,по приведению некоторых машин в порядок с новой СУО и ДЗ-очень бюджетно получалось (их у кацапии около 6000 штук имеется)
Може вже досить закидувати шапками ворога? Як бачимо, вони зробили висновки з березневих провалів.
На платформу ж якось заїхали.
На вигляд не іржаві.
Їх багато.
и уже есть защита от атаки сверху
еще бы можно было оперативно отвечать на обстрелы с границы
а то совсем себя безнаказанно чувствуют