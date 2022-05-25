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Окупанти стягують у бік України застарілі танки Т-62. ВIДЕО

Росіяни готуються застосувати ці танки для боїв на південному напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Застарілі танки мають слабке бронювання і гармату калібру 115-мм, яка не має шансів проти тих же Т-72. Танки часів Хрущова зберігали зокрема на території 943 центру забезпечення мобілізаційного розгортання, в Новоозерному (окупований Крим).

Наразі окупанти зняли зі зберігання та підготували до відправки уже один батальйонний комплект танків Т-62М. Росіяни готуються застосувати ці танки для боїв на південному напрямку, щоб стримати просування українських військ на Миколаївському чи Херсонському напрямках.

Останнє бойове застосування і втрати цього типу танків Росією відзначалося під час вторгнення в Сакартвело (Грузію) в серпні 2008 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спочатку наварили решітки для захисту танка, але потім зняли, бо заважали, - російський танкіст розповів про "інноваційний захист" техніки

Автор: 

росія (65162) танк (2067)


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Топ коментарі
+30
если с постоянно смотреть и слушать успокоительную хрень от разных "позитивных голов" Банковой, то это плохо закончится для смотрящих, когда реальность ворвется в розовые сопли успокаивающих вещунов. Так сейчас и произошло. А все потому что не надо было через разных нарциссов скармливать украинцам лживые надежды озвученные томным голосом. Теперь видим результат. Теплая ванна, которая многих расслабила и успокоила, оказалась западней иллюзий. Не поддавайтесь лживым надеждам и не занимайтесь самообманом. Будет тяжело, больно и непросто. В финале будет наша Победа. Но мы все заплатим за нее страшную цену из жизней наших побратимов, родных, близких, друзей, знакомых. И не все мы увидим нашу победу. Но ради Победы и ради права наших детей жить в независимой, европейской, демократической, правовой, в свободой и единой Украине мы и воюем! Это наш выбор. Мы
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25.05.2022 15:30
+28
нато щось нам винно взагалі? особливо після заяв найвеличнішого про мир в очах путіна, обкладання лайном нато ще до 24го, згортання програм озброєння та забезпечення, висміювання партнерів за попередження про напад та т.і.

Дякуйте, що взагалі щось роблять.
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25.05.2022 15:36
+27
Свята Джавеліна... мурал у Києві...
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25.05.2022 15:16
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Гармата, броня, всюдихідність, нам би хто тисячу таких дав.
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25.05.2022 15:14 Відповісти
Десь в кушерях у нас теж таке лайно є.
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25.05.2022 15:16 Відповісти
Тільки відновити його ми ще не можем, вже не можем, ніколи не могли і не зможем?
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25.05.2022 15:22 Відповісти
Давайте ще деріжаблі видновлювати чи біплани.
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25.05.2022 15:26 Відповісти
Ага ,давайте орать, что бы дали Абрамсы, а лучше деньгами...
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25.05.2022 15:30 Відповісти
Навіщо нам зараз Абрамси коли рашка купу техніки нам подарувала?
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25.05.2022 15:34 Відповісти
Не перечитайся пропаганди , бо так ненароком почнеш по кацапах їхніми калібрами пуляти що до нас прилетіли ((
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26.05.2022 00:40 Відповісти
А що ти цією фразою сказати хотів ? Старий танк тобі не такий ? Тоді уяви себе в ситуації коли проти тебе цей старий танк , а у тебе крім клаша того ж року випуску що цей танк - ніху@ (( . Тепер давай далі про ********* думку розвивай !
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26.05.2022 00:38 Відповісти
А йщо ми з цим лайном будем робити , якщо добра арта перемеле усю тисячу за кілька годин ?!

Знаєте скільки КВшек можно наскрести по усьому світу (а хоч по музеях) - там теж "є гармата , є всюхідність" ...

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25.05.2022 15:21 Відповісти
А т-64/72 "добра арта" не перемеле?
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25.05.2022 15:34 Відповісти
Скільки там у тебе доброї арти ? 79 чи 89 шт ? А решта без снарядів бо НАТО 152 не робить ? Це я не для " всьо пропало " написав , а щоб ти шапкою ненароком всю кацапню до вечора не вибив , бо капітулювати не буде кому ((
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26.05.2022 00:43 Відповісти
Та яка там броня.))))
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25.05.2022 15:22 Відповісти
Там не броня а пушка главное, если снаряды есть то и 115 мм сойдет.
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25.05.2022 15:28 Відповісти
********** с двигунами і кинуть.
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25.05.2022 15:53 Відповісти
Ви не забувайте, що цей хлам ще й пального жере вдвічі більше, далеко на ньому не проїдешь, має бути логістика поставлена....
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25.05.2022 16:17 Відповісти
далеко на ньому не проїдешь

Если мне не изменяет мой склероз, то 650 или 670 км.
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25.05.2022 17:03 Відповісти
На новому.Сірія показала - гівно.
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25.05.2022 17:48 Відповісти
а куди їм на ньому далеко їхати ? (( Передивився фільмів про другу світову ?
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26.05.2022 00:46 Відповісти

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25.05.2022 15:15 Відповісти
так зулуси тоді перемогли бритів...
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25.05.2022 16:26 Відповісти
Мы наверное разную историю в школе учили. Победили бриты с потерями 1 к 10 в пользу англича
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25.05.2022 16:54 Відповісти
Свята Джавеліна... мурал у Києві...
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25.05.2022 15:16 Відповісти
Ну тоді вже требо триптіх робити , святі :
"Джавеліна , НЛАВа й їх українська сестра Стугна" ....
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25.05.2022 15:33 Відповісти
там якраз є місце для усьохо триптиха. Вулиця Антонова дуже в цьому плані перспективна.
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25.05.2022 15:38 Відповісти
Завелика розкіш, думаю РПГ-7 достатньо.
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25.05.2022 17:51 Відповісти
Доречі про танки окрім тих, що дали поляки і, здається, словаки, тиша. В лендлізі жодної згадки публічної про танки, як і про рзсв
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25.05.2022 15:18 Відповісти
Шо могла ната те й дала. Здулась ната як повітряна кулька. Якщо США не впряжеться серйозно, то буде геть кепсько.
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25.05.2022 15:25 Відповісти
нато щось нам винно взагалі? особливо після заяв найвеличнішого про мир в очах путіна, обкладання лайном нато ще до 24го, згортання програм озброєння та забезпечення, висміювання партнерів за попередження про напад та т.і.

Дякуйте, що взагалі щось роблять.
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25.05.2022 15:36 Відповісти
Ллєш лайно на президента України? То, мабуть, ***** - твій кумир.
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25.05.2022 16:00 Відповісти
Он не президента Украины имел ввиду, а ото чмо хрипатое с видосиками.
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25.05.2022 16:19 Відповісти
вот хорошо, что ты не сдулся... Такое впечатление, что ты только что из Рамштайна прибыл с пакетом документов
США - вертолеты, артиллерия, ракеты, грузовики, боеприпасы. Британия - артиллерия, ракеты, боеприпасы. Дания - противокорабельные ракеты. Чехия - вертолеты, артиллерия, танки. Греция - артиллерия, боеприпасы. Италия - артиллерия, боеприпасы, грузовики. Норвегия - артиллерия. Канада - снаряды для гаубиц. Польша - танки, артиллерия, боеприпасы. Плюс Литва, Эстония, Испания, Израиль и даже страны помельче - Колумбия, Пакистан и тд. Через три недели - уже Рамштайн-3.

Источник: https://www.ponomaroleg.com/zachem-vspominat-pro-oon/
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25.05.2022 15:57 Відповісти
Бо танки нам зараз не потрібні. Точніше, потрібні, але без танкістів це металобрухт, а не зброя. А ось танкістів тупо немає, треба терміново навчати. У нас зараз стоять наші танки без екіпажів.
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25.05.2022 15:40 Відповісти
Не треба брехню розносити, працюю з командиром танка, ще не визивали його.
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25.05.2022 15:56 Відповісти
Вибачте що вам персонально не відрепортували. Винним буде винесена догана.
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25.05.2022 16:02 Відповісти
Відео де?
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25.05.2022 15:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=VLgLRdnw9RI Натє.
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25.05.2022 15:25 Відповісти
А яка різниця? Головне щоб їздило і стріляло. І не шкода втрачати
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25.05.2022 15:20 Відповісти
Екіпаж. Людей шкода втрачати. Але як сау можна використовувати. Можна як стаціонарну вогневу точку, якщо в капонірі. По різному можна, якщо нічого не має кращого.
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25.05.2022 15:28 Відповісти
Гармата слабка, динамічного захисту башти немає. Такий танк у капонірі може забезпечувати вогневу підтримку максимум кілометра, і одночасно є мішенню в тирі для арти. Навіть наші радянські роздовбані стволи за 5 кілометрів зроблять із танка свічку з трьох пострілів. Якщо танк стоїть, а не їздить, це мішень, а не зброя.
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25.05.2022 15:49 Відповісти
дальность выстрела 15000 метров
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25.05.2022 21:17 Відповісти
скорее всего их гдето закопают-и потом долго и нудно придется взламывать такую оборону.
А снарядов к ним имеется немерено ,особенно осколочно -фугасных -было даже в прошлом году исследование в кацапии ,по приведению некоторых машин в порядок с новой СУО и ДЗ-очень бюджетно получалось (их у кацапии около 6000 штук имеется)
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25.05.2022 21:16 Відповісти
Та похріну що вони застарілі. Вони їдуть, вони стріляють. І їх дохріна. НЕ поспіваємо утилізувати.
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25.05.2022 15:21 Відповісти
того эшалона на 3 дня хватит не больше
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25.05.2022 16:31 Відповісти
Скільки ти особисто за сьогодні спалив ?
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26.05.2022 00:48 Відповісти
Половина из них дальше 10 км не проедет. Хотя может им дальше и не нужно.
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25.05.2022 16:58 Відповісти
не вижу уже даже повода для смеха .... очевидно на них будут ездить орки из лугандонии .... и наши недавние сограждане, со зданнного бибой Юга, которых рашисты наловили в военкоматы .... закидывали мясом ... теперь будут закидываться железом с мясом
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25.05.2022 15:22 Відповісти
Ну ще не наловили, але то справа часу.
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25.05.2022 15:30 Відповісти
Кажеш не наловили ? А хто у лугандонії проти ЗСУ воює ?
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26.05.2022 00:49 Відповісти
Особисто я не маю ніякого жалю до них.Не хотіли жити в Україні, то тепер будуть гарматним м'ясо для кацапії
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25.05.2022 15:31 Відповісти
Всё равно лучше Тачанки
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25.05.2022 15:24 Відповісти
Танки конечно говно, но его можно использовать как замену БМП, для огневой поддержки.
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25.05.2022 15:27 Відповісти
Угу, только топливо для них надо гонять составами. Расход у этих динозавров аховый. Стоящий на месте танк, да ещё и без динамической защиты - ростовая мишень в тире для арты.
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25.05.2022 15:44 Відповісти
У рф нафти нема куди дівати. У РБ - бензина і дизеля теж нема куди дівати.
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25.05.2022 16:34 Відповісти
Якраз би проти них і старий Леопард 1 знадобився би
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25.05.2022 15:29 Відповісти
Против них и РПГ7 сгодится
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25.05.2022 17:13 Відповісти
если с постоянно смотреть и слушать успокоительную хрень от разных "позитивных голов" Банковой, то это плохо закончится для смотрящих, когда реальность ворвется в розовые сопли успокаивающих вещунов. Так сейчас и произошло. А все потому что не надо было через разных нарциссов скармливать украинцам лживые надежды озвученные томным голосом. Теперь видим результат. Теплая ванна, которая многих расслабила и успокоила, оказалась западней иллюзий. Не поддавайтесь лживым надеждам и не занимайтесь самообманом. Будет тяжело, больно и непросто. В финале будет наша Победа. Но мы все заплатим за нее страшную цену из жизней наших побратимов, родных, близких, друзей, знакомых. И не все мы увидим нашу победу. Но ради Победы и ради права наших детей жить в независимой, европейской, демократической, правовой, в свободой и единой Украине мы и воюем! Это наш выбор. Мы
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25.05.2022 15:30 Відповісти
А БК есть под этот калибр?
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25.05.2022 15:31 Відповісти
Угу, 50-річної давнини.
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25.05.2022 15:32 Відповісти
Граф Лєв Толстой... https://youtu.be/qjP0b_QfDEk
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25.05.2022 15:32 Відповісти
Люди, не треба недооцінювати ці танки. Поки його підіб'ють, він встигне нам горя наробити.
Може вже досить закидувати шапками ворога? Як бачимо, вони зробили висновки з березневих провалів.
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25.05.2022 15:38 Відповісти
Экипаж в них 4-е орка-танкиста против 3-х в т-72..Стугны,Джавелины,НЛАВы и пр,пт..,враз увеличат производительность по "поджаренным"бурятам..,и не только..
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25.05.2022 16:01 Відповісти
Шапкозакидательство шапкозакидательством, но боюсь что Джавелины и НЛАВы обосрутся со смеху, подлетая к цели, что может отрицательно сказаться на их боеспособности. Стугне пофиг, ее оператор направляет
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25.05.2022 20:01 Відповісти
ні хрена вони не зробили, це не та армія,що висновки робить. Вони лише одного бояться щоб по них не зробили висновків
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25.05.2022 19:32 Відповісти
Я бы с этой новости не сильно ржал. Может танк Т-62 и отстой но его в Мордоре много - более 2000 штук. Плюс мобилизация "боевых" бурятов и удмуртов даст примерно 100-200 тыс. потенциальных убийц, насильников и мародеров.
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25.05.2022 15:49 Відповісти
Этот танк запросто пробиваем РПГ-7,СПГ-9,"Мухой" и пр. сов.пт-средствами,с модернизированными его образцами станет немного потяжелей с прицеливанием в уязвимые места, а с импортными птс будет пробиваться и поджигаться везде и всюду..
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25.05.2022 16:10 Відповісти
а Т-72 еще больше чем Т-62, но почему то уже Т-62 начали собирать со свалок
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25.05.2022 16:50 Відповісти
Це добре що гімно з зберігання знімають та везуть, значить легше буде нищити ніж перші модні.
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25.05.2022 15:59 Відповісти
Скоро Т-34 пойдут -деды воевали и можем повторить..
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25.05.2022 16:17 Відповісти
Їх просто будуть вкатувать в капоніри як вогневі точки на випадок контрударів та вогневої підтримки.
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25.05.2022 16:17 Відповісти
Зараз чітко видно, що в той час, коли Україна отримує все більш новітню зброю, злочинна армія рф поповнює своє озброєння все більш застарілими зразками. Їм так і до Т-34 недовго! 😃
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25.05.2022 16:20 Відповісти
Позакапують і будуть гарними мішенями для NLAW, або дронів. Бо відчуваю, які там двигуни після так званого зберігання, мертві. Коротше карусельщики показують своїм зомбакам кількість, а не якість, як завжди брехнею і м'ясом закидують.
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25.05.2022 16:31 Відповісти
так пробитие идет сверху в крышу башни,какой там может быть рикошет
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25.05.2022 16:53 Відповісти
цей щучий ніс ІС 3 ахт ахт (88) пробивав залюбки. Їх не рішились випустити в бій в 1945 році, бо злякались втрат, застосували тільки на параді в Берліні.
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25.05.2022 19:36 Відповісти
На відео - вони частково модернізовані по ДБ.
На платформу ж якось заїхали.
На вигляд не іржаві.
Їх багато.
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25.05.2022 16:38 Відповісти
скоро Т-18 знімати з консервації будуть)
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25.05.2022 16:40 Відповісти


и уже есть защита от атаки сверху
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25.05.2022 20:07 Відповісти
Оно конечно понятно что это лучше чем ничего, но блин норот. Я понимаю если бы Украина такой хлам в бой пускала от безнадеги. Но если уже типа вторая армия мира начала хлам полувековой давности свозить то.... ну я даже не знаю. И то его же ну максимум на месяц хватит. Потом что? Т 55? И их же не для арты свозят. Арты то у них дохерища. Они их на штурм кинут. Очевидно же. А его обычной мухой можно спалить.
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25.05.2022 17:05 Відповісти
Шольц все сопли жует своими обещанными танками ..
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25.05.2022 17:45 Відповісти
Танки может и говно, но их сотни
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25.05.2022 17:46 Відповісти
Т-62 если не уничтожить, но вывести из строя можно точно автоматической пушкой 30 мм
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25.05.2022 19:51 Відповісти
Для этого ее надо иметь, орудия у нас в 20 раз меньше по заявлению зели
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25.05.2022 21:11 Відповісти
До хера хлама, вот только якутов может не хватить!
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25.05.2022 17:54 Відповісти
ПОТОМУ ЧТО ПУТИН ***** !!!
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25.05.2022 18:02 Відповісти
всякого хлама у них много пока еще
еще бы можно было оперативно отвечать на обстрелы с границы
а то совсем себя безнаказанно чувствуют
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25.05.2022 19:05 Відповісти
А следующие будут т-55, потом ИС-3, и т-34?
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25.05.2022 19:28 Відповісти
если на Т-34-85 поставить ДЗ, Штору и КАЗ Арена, то можно сказать Ла-Манш практически уже достигнут
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25.05.2022 19:53 Відповісти
Танк и застосовувались арабами проти Ізраїлю, показали вкрай низькі результати тоді то іх відправляли в місця поза конфліктами. Ізраїль ці танки переробив на БТР і на евакуаційні санмашини.
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25.05.2022 19:42 Відповісти
у рф наверное целевая программа по снижению народонаселения через эту войну, основная идея - уничтожить побольше своих, ну и чужим (то есть нам) немного достанется
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25.05.2022 19:46 Відповісти
Потому что короновирус херово справлялся
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25.05.2022 21:14 Відповісти
Ничем эти танки не хуже Леопарда-1, который нам немцы грозились дать.
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25.05.2022 21:58 Відповісти
Як що ті танки з часів Януковоща, то все гаразд - прапорщіки там запчастинами з них барижили гарно.
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26.05.2022 00:18 Відповісти
А теперь квартетом в путинский рай.
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26.05.2022 02:28 Відповісти
НОРМАЛЬНО,ЧЕМ БУРЯТЫ НЕ КОМИКАДЗЕ? ОЧЕНЬ ПОХОЖИ. КАНИШУАА
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26.05.2022 02:32 Відповісти
 
 