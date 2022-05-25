Окупанти стягують у бік України застарілі танки Т-62. ВIДЕО

Росіяни готуються застосувати ці танки для боїв на південному напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Застарілі танки мають слабке бронювання і гармату калібру 115-мм, яка не має шансів проти тих же Т-72. Танки часів Хрущова зберігали зокрема на території 943 центру забезпечення мобілізаційного розгортання, в Новоозерному (окупований Крим).

Наразі окупанти зняли зі зберігання та підготували до відправки уже один батальйонний комплект танків Т-62М. Росіяни готуються застосувати ці танки для боїв на південному напрямку, щоб стримати просування українських військ на Миколаївському чи Херсонському напрямках.

Останнє бойове застосування і втрати цього типу танків Росією відзначалося під час вторгнення в Сакартвело (Грузію) в серпні 2008 року.

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