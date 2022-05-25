Окупанти стягують у бік України застарілі танки Т-62. ВIДЕО
Росіяни готуються застосувати ці танки для боїв на південному напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Застарілі танки мають слабке бронювання і гармату калібру 115-мм, яка не має шансів проти тих же Т-72. Танки часів Хрущова зберігали зокрема на території 943 центру забезпечення мобілізаційного розгортання, в Новоозерному (окупований Крим).
Наразі окупанти зняли зі зберігання та підготували до відправки уже один батальйонний комплект танків Т-62М. Росіяни готуються застосувати ці танки для боїв на південному напрямку, щоб стримати просування українських військ на Миколаївському чи Херсонському напрямках.
Останнє бойове застосування і втрати цього типу танків Росією відзначалося під час вторгнення в Сакартвело (Грузію) в серпні 2008 року.
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Знаєте скільки КВшек можно наскрести по усьому світу (а хоч по музеях) - там теж "є гармата , є всюхідність" ...
Если мне не изменяет мой склероз, то 650 или 670 км.
"Джавеліна , НЛАВа й їх українська сестра Стугна" ....
Дякуйте, що взагалі щось роблять.
США - вертолеты, артиллерия, ракеты, грузовики, боеприпасы. Британия - артиллерия, ракеты, боеприпасы. Дания - противокорабельные ракеты. Чехия - вертолеты, артиллерия, танки. Греция - артиллерия, боеприпасы. Италия - артиллерия, боеприпасы, грузовики. Норвегия - артиллерия. Канада - снаряды для гаубиц. Польша - танки, артиллерия, боеприпасы. Плюс Литва, Эстония, Испания, Израиль и даже страны помельче - Колумбия, Пакистан и тд. Через три недели - уже Рамштайн-3.
Источник: https://www.ponomaroleg.com/zachem-vspominat-pro-oon/
А снарядов к ним имеется немерено ,особенно осколочно -фугасных -было даже в прошлом году исследование в кацапии ,по приведению некоторых машин в порядок с новой СУО и ДЗ-очень бюджетно получалось (их у кацапии около 6000 штук имеется)
Може вже досить закидувати шапками ворога? Як бачимо, вони зробили висновки з березневих провалів.
На платформу ж якось заїхали.
На вигляд не іржаві.
Їх багато.
и уже есть защита от атаки сверху
еще бы можно было оперативно отвечать на обстрелы с границы
а то совсем себя безнаказанно чувствуют