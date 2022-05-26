УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10461 відвідувач онлайн
Новини
14 295 73

Росіяни доправили до окупованого Мелітополя ешелон застарілих танків Т-62, - ОВА

танк,т-62

На Запоріжжі російські загарбники пригнали в Мелітополь ешелон застарілих танків Т-62, а також 30 одиниць техніки в селище Кирилівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Запорізька ОВА. 

У повідомленні зазначається: "Ешелон застарілих танків Т-62, який росіяни все-таки зняли з консервації, сьогодні прибув до Мелітополя. Танки оснащені гарматами із калібром 115 мм. Цікаво, як вони горять від Джавелінів і NLAW".

У ОВА підкреслили: "Сьогодні до селища Кирилівка зайшло 30 одиниць російської техніки. За повідомленням місцевих жителів, майже на кожному перехресті стоять БТРи. Також є ймовірність, що кирилівські бази відпочинку можуть стати прихистком для окупантів та, у результаті, постраждати від мародерства, як це було у Бердянську".

Також читайте: Російські окупанти продовжують підготовку до наступу на Запорізькому напрямку, - ОВА

Автор: 

танк (2062) Запорізька область (3588)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+50
По меньше бровади і усмішок.Це лайно їзде і стріляє як би там не було.Вони навалюють мясом.Тому всі міста і селища прифронтові в 20 км зоні бойових дій негано потрібно вивозити мирних а чоловіків призовного віку видавати зброю.Люди мають право на захист.Велика увага кордону с Білорусю там всі міста потрібно ще вчора готувати до оборони.Настала вирішальна фаза війни і п"здорез буде не шуточним,вони прийшли сюди вбивати.Всі оці усмішки закидони і інший юмор повинен бути зі зброєю в руках.Тоді це буде актуально а словами проти зброї не вийде.
показати весь коментар
26.05.2022 03:31
+28
Значит готовятся к наступлению. Хоть танки и старые но это в первую очередь оружие и оно предназначено убивать. Необходимо действовать на опережение.
показати весь коментар
26.05.2022 02:44
+19
Не знаю как в бою, но в Афганистане и Туркво с точки зрения эксплуатации Т 62 щитались лучшими по отношению к Т72 и Т64 так говорили тогда наши танкисты . По этому хочу напомнить шапкозакидателям ( и поддержать вышесказанное ), что захвачено свыше 20% терретории Украины и враг продолжает наступать.
показати весь коментар
26.05.2022 06:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скоро т-34е с монументов поснимают)))
показати весь коментар
26.05.2022 02:32 Відповісти
бойове застосування Switchblade 300
https://twitter.com/i/status/1529522488308375553
показати весь коментар
26.05.2022 02:43 Відповісти
Значит готовятся к наступлению. Хоть танки и старые но это в первую очередь оружие и оно предназначено убивать. Необходимо действовать на опережение.
показати весь коментар
26.05.2022 02:44 Відповісти
Будем вилами их останавливать и коктейлями молотова
показати весь коментар
26.05.2022 02:48 Відповісти
Особливго Ви будете.
показати весь коментар
26.05.2022 07:19 Відповісти
У мене виникло враження, що світ не знає як та чим зупинити кацапську навалу. Зброя, що нам дають, явно не відповідає потребам. У кацапів всякого гімна на десяток років.
показати весь коментар
26.05.2022 08:00 Відповісти
и есть же желающие лезть в эти гробы... бесстрашные руssкие иваны 😀
показати весь коментар
26.05.2022 02:58 Відповісти
Вам кажется что Т 72 - это верх комфорта и вершина инженерной мысли? Я вас расстрою - Т 72 это тоже гробы. А еще представьте в каком они находятся состоянии допустим после месяца эксплуатации...
показати весь коментар
26.05.2022 04:01 Відповісти
нет, не кажется. я вообще никакой танк не считаю вершиной комфорта. к чему это вообще?
но прекрасно осознаю степень отсталости и незащищеноости подобной техники с сравнении с современными образцами. да те же древние т-80 на порядок лучше!
показати весь коментар
26.05.2022 04:11 Відповісти
ну так и потери козломордых легко компенсировать, полки с дидами на палках готовы в бой, так что все зашибись! да лапоть?
показати весь коментар
26.05.2022 08:39 Відповісти
"гробы", которые разнесли всю Попасную и вышли на Бахмут. И никто их не смог остановить. Ну-ну, считайте так и дальше
показати весь коментар
26.05.2022 08:40 Відповісти
На фото 62 м с бровями брежнева. Бейте в влд, а лучше в борт - там брони меньше.
показати весь коментар
26.05.2022 03:20 Відповісти
Я про свд писал?
показати весь коментар
26.05.2022 15:10 Відповісти
По меньше бровади і усмішок.Це лайно їзде і стріляє як би там не було.Вони навалюють мясом.Тому всі міста і селища прифронтові в 20 км зоні бойових дій негано потрібно вивозити мирних а чоловіків призовного віку видавати зброю.Люди мають право на захист.Велика увага кордону с Білорусю там всі міста потрібно ще вчора готувати до оборони.Настала вирішальна фаза війни і п"здорез буде не шуточним,вони прийшли сюди вбивати.Всі оці усмішки закидони і інший юмор повинен бути зі зброєю в руках.Тоді це буде актуально а словами проти зброї не вийде.
показати весь коментар
26.05.2022 03:31 Відповісти
дійсно, умняки в коментарях гоняти не пушки ворочить. бажаю успіху на фронті
показати весь коментар
26.05.2022 04:14 Відповісти
Не знаю как в бою, но в Афганистане и Туркво с точки зрения эксплуатации Т 62 щитались лучшими по отношению к Т72 и Т64 так говорили тогда наши танкисты . По этому хочу напомнить шапкозакидателям ( и поддержать вышесказанное ), что захвачено свыше 20% терретории Украины и враг продолжает наступать.
показати весь коментар
26.05.2022 06:32 Відповісти
т 62 ага только за речку не гнали т 72 и т 64 а юзали там т 55 и т 62
показати весь коментар
26.05.2022 08:33 Відповісти
Навіть використання на блок постах, каральних діях то вже створення проблем. Цілком підтримую, що треба евакуація цивільних і озброєння всіх бажаючих. Дивує що ще нема Закону про Право на зброю. І Вільного володіння зброєю у адекватних громадян України.
показати весь коментар
26.05.2022 06:52 Відповісти
Цікаво, що за один-три місяці можна було б перевірити кому видати зброю, оформити, навчити. І тоді зброя, особливо в прикордонних і прифронтових районах, була б майже в кожного чоловіка. Але чи вистачає її, то інше питання.
показати весь коментар
26.05.2022 07:35 Відповісти
Один такий "застарілий танк" може наробити більше шкоди, ніж 50-100 автоматчиків...
показати весь коментар
26.05.2022 08:00 Відповісти
Вряд ли даже у русни хватит умишка, шоб отправить вот это вот на передок для наступления. Скорее всего, будут использовать как САУ, в обороне.
показати весь коментар
26.05.2022 04:22 Відповісти
Правда. Але не русня, а москальня чи кацапня. Схоже ви забули, а може й не знали, що Русь це тільки Україна.
показати весь коментар
26.05.2022 05:20 Відповісти
Макс! У мене нема сумнівів що вони той "хлам" пустять у другій лінії наступу (в першій поженуть Т-72) Питання в іншому - КОГО вони посадять всередину? 40-50-літніх резервістів, які в танку 20-30 років тому сиділи - на строковій службі? І багато вони навоюють? Вони просто будуть "завалювать м"ясом" - щоб ми витрачали на них ********** ПТРК
показати весь коментар
26.05.2022 06:36 Відповісти
Мурза салам Там экипаж 4 рыла заряжающий присутствует 115мм пушка которая оказалась не очень ведь потом полезли в 125мм броне защита она - даже французскую 3дюймовку с пушечных ба не держала Африка в 80х это показала на все сто 105мм танковая пушка шила их на ура и даже 83мм
показати весь коментар
26.05.2022 08:42 Відповісти
В сирии на него ставили реликт5 и решетку наверх за 3 часа, и живучесть не хуже т90, а что противопоставить ему? ну можно асльфатоукладчики, а что еще?
показати весь коментар
26.05.2022 04:25 Відповісти
В Сирии они воевали с "джихадмобилями ", в Украине совсем другая история.
показати весь коментар
26.05.2022 05:17 Відповісти
Конечно, другая. Видео не смотрел, где наши бойцы воюют с пулеметами "Максим" и ДП сороковых годов? А джипы у теробороны с установленными пулеметами ещё не видел?
Вот и думай, что круче.
показати весь коментар
26.05.2022 08:48 Відповісти
- Кремлебот.
показати весь коментар
26.05.2022 09:24 Відповісти
Нагнали дерьма, для психической поддержки мяса.
Закопают в землю для обороны, бо движки гавно. А насчёт решёток, к примеру NLAWу они, что москитная сетка перед стеклопакетом, когда кирпич летит, он бьёт с высоты больше метра.
https://youtu.be/hupsUq-fzq8
показати весь коментар
26.05.2022 05:26 Відповісти
На Т-72 і Т-80 теж "решетки" ставили Помогало?

- В чому особливість «мангалів», які приварені над баштою російських танків?

- Там м»ясо не на решітці, а під нею - щоб менше розліталося від вибуху!
показати весь коментар
26.05.2022 06:19 Відповісти
Ви смієтеся з тих решіток, а якщо подивитися на техніку Британії, США та інших у війні в Іраку, наприклад, то там ця техніка вся в таких решітках. Тож, не потрібно сіятися з тих мангалів. Ну неправильно це, недооцінювати ворогаю

Тим більше, не потрібно недооцінювати Т62. Це, ****, броньована дура, яка швидко їду по пересічній місцевості і стріляє потужними снарядами. Може її і простіше знищити, так все ж і вони багато горя встигнуть принести.
показати весь коментар
26.05.2022 09:56 Відповісти
поснимали уже давно кацапы эти мангалы, потому что из-за них не зайти не выйти, и радиосвязи в бою нет.
показати весь коментар
26.05.2022 13:02 Відповісти
Точно,что реликт.)
показати весь коментар
26.05.2022 06:49 Відповісти
Не в моїх правилах так писати комусь, але ти, Костя, або наглий бот кацап, або довбойо@.
показати весь коментар
26.05.2022 07:40 Відповісти
когдат лейтенать плегин сгорел в Ангола на 62ке от базуки времен второй мировой в 1983м вы хоть ники дрысня выбирайте нормальные клоуны мля
показати весь коментар
26.05.2022 08:26 Відповісти
Суть не втому ЩО вони там пригнали, а ЧОМУ?. Як так, в нас немає розвідки, ДРГ?
показати весь коментар
26.05.2022 05:05 Відповісти
Аде ж це танки. А українські президенти, починаючи з Кучми, продовжуючи Ющенко, Януковичем, розпродавали танки за безцінок, як зайве військове майно.
показати весь коментар
26.05.2022 05:14 Відповісти
Коли такі як ви усвідомите, що продають не президенти. Їм лише подають відомості на підпис з доповіддю, що ось це нам потрібне, а це ні.
показати весь коментар
26.05.2022 06:34 Відповісти
а президенти дурні-дурнями, підписують папірці на продаж танків не думаючи головою, ви так вважаєте? Чи дiло все таки в чомусь іншому?
показати весь коментар
26.05.2022 07:24 Відповісти
Так зачем тогда президенту такие бумажки носить. Проще уборщице Клаве, та то же может подпись поставить.
показати весь коментар
26.05.2022 11:31 Відповісти
Те що вони показують, що в них скінчилася новітня зброя, добре. Тепер треба нам потужна підтримка, сконцентруватися, та переломити хребта фашистам.
показати весь коментар
26.05.2022 05:33 Відповісти
Ешелон - це скільки танків? І, мабуть, Т 62 не вбивають українських воїнів

...
показати весь коментар
26.05.2022 05:47 Відповісти
Нормальний ешелон - це така кількість "одиниць перевезення" (вагонів та платформ), яка може вишикуваться вздовж залізничної платформи на станції Наскільки я пам"ятаю, при СРСР вони будувалися на 70-80 "одиниць" На платформу поміщається один танк Але в ешелон також вантажиться й додаткова техніка - ЗУ (для прикриття з повітря) , паливозаправники (для підвозу пального), вантажні автомобілі (для перевезення б/к та харчів) і ремонтно-евакуаційна техніка Та ще пара вагонів для о/с Так що безпосередньо танків там може буть штук 40 (а може і батальйон (33) - бо підрозділи при завантаженні стараються не "ділить на шматки))
показати весь коментар
26.05.2022 06:30 Відповісти
Суть ведь не в том, что старые, а в том, что Мелитополь захвачен орками.
показати весь коментар
26.05.2022 06:56 Відповісти
У мене тільки одне питання - чому це все доїхало?
показати весь коментар
26.05.2022 06:57 Відповісти
Може тому, що ти рейки не розкрутив перед потягом ? )))
показати весь коментар
26.05.2022 10:30 Відповісти
Скорее всего, готовятся оборонять юг. Окопают этот хлам и перекинут более современные танки на Донбасс .
Шапками не надо закидывать. Любой закопанный танк- это мини-крепость.
показати весь коментар
26.05.2022 07:29 Відповісти
ну мля йом кипур и 2 войны в заливе не чему не учат -закопанный танк -сгоревший танк
показати весь коментар
26.05.2022 08:36 Відповісти
Теоретик-ідіот, ти сам підійдеш впритул до закопаного Т62, щоб його спалити? Чи, все-таки, хлопці з ЗСУ будуть ризикувати життям, щоб це зробити?

Задовбав цю дічь писати про "уязьвімосьть" Т62
показати весь коментар
26.05.2022 10:02 Відповісти
алень я на гвоздике в 2015 на прямую выскакивал ты видать зусул давится с 3 мин 120 мм учи матчасть а не дрочи как твой делд Али из армия ОАР
показати весь коментар
26.05.2022 11:22 Відповісти
Никто к вкопаному танку подбираться не будет. Идет меневренная война с беспилотниками. Любая стационарная цель, которая не маневрирует после выстрела будет уничтожена артилерией.
показати весь коментар
26.05.2022 11:36 Відповісти
они их кидают в перёд, истощают оборону а потом вторым этапом проводят наступление. вы что не видите они захватывают и захватывают каждый день, просто непонятна радость некоторых дятлов
показати весь коментар
26.05.2022 07:41 Відповісти
"Захватывают и захватывают каждый день".
Ага. Киев за три дня и на Донбассе 15 километров 2 месяца....
показати весь коментар
26.05.2022 10:32 Відповісти
По любому все оце потрібно буде палити дороговартісними ракетами! Кацап,він хитрий і підступний,розслаблюватись не варто!
показати весь коментар
26.05.2022 07:42 Відповісти
Яким чином воно доїхало??? А як же партизани і підірваний бронепотяг???? Як вже набридла ця лажа, 35млн людей не можемо вигнати декілька тисяч рашистів з власної землі! Тьфу!
показати весь коментар
26.05.2022 08:27 Відповісти
Контрольное слово тут не "Т- 62", а "эшелон".
И что значит "все-таки зняли з консервації"? Кто-то в этом сомневался?
В Мордоре на консервации находятся порядка 15 000 танков Т-62, Т-64, Т-72, Т-80. Больше всего Т-72. Но именно эта модель разукомплектовывалась (разворовывалась) активнее всего. А вот спрос на запчасти Т-62/Т-64 был невысокий и цена пониже. Поэтому быстрее удалось восстановить именно Т-62.
Сейчас в Мордоре идет масштабный процесс инспекции и восстановления всей (не только танков) техники с консервации. Это не быстрый процесс. Предполагаю, что можно восстановить не более чем 50-60 танков в месяц. Из-за отвратительных условий хранения (халатности) порядка 30% (т.е. 5 000 танков) восстановить уже будет невозможно.
Не следует так же забывать, что некоторое кол-во танков после боя можно восстановить и в Мордоре работает производство новых танков.

P.S.
Орки уже давно поняли силу Джавелинов и NLAW. Поэтому стараются использовать танки с больших дистанций (2-3 км.). Ежедневная статистика Генштаба по потерям орков, это подтверждает.
показати весь коментар
26.05.2022 08:50 Відповісти
из танков хороси шашлик получайся. СЛАВА ВСУ!
показати весь коментар
26.05.2022 08:51 Відповісти
Т-62 ,как-бы, переходная модель от т-55 к т-64/72..Он со своими бортовыми топливными баками-стелажами , пылает на Ура!Заряжающий после пятиминутного энтенсивного боя уже выжатый и никакой,поди поворочай 30-ти килограммовыми унитарными артвыстрелами которых в укладках 40 штук..
Даже ранний т-55 на поле боя более опасен своей маневренностью и точной нарезной дальнобойной скорострельной 100мм пушкой.Скорее всего эти танки зароют в землю по башню как ОТ или поставят на блок-посты..
показати весь коментар
26.05.2022 10:31 Відповісти
Рабята, хватит шапкозакидательства! Бесконечные разговоры, шо у "кацапов нет техники, все деморализованы..." и прочей лабуды приводят к тому, что в Херсонской области рф уже строит 3-Ю линию обороны! И эти танки точно так же стрелеляют.
показати весь коментар
26.05.2022 11:23 Відповісти
Мое мнение для всех кому кажется что у гибонов закончилась новая техника в 1984-86 в гсвг для афгана т62 проходили модернизацию восновном наращивалась броня все т64 т72 т80 и т.д.это паркетники т62 и т55 прут и.похер на припятствие стена болото песок так что можем иметь проблемы
показати весь коментар
26.05.2022 11:43 Відповісти
Снаряду 155мм, Джавелину и Свитчблейду пофиг какой там т62,64,72,80 и т.д. Конечно лучше былобы сразу накрыть эшелон из MLRS или HIMARS но тут как сказал классик - прое....ли
показати весь коментар
26.05.2022 15:38 Відповісти
 
 