Росіяни доправили до окупованого Мелітополя ешелон застарілих танків Т-62, - ОВА
На Запоріжжі російські загарбники пригнали в Мелітополь ешелон застарілих танків Т-62, а також 30 одиниць техніки в селище Кирилівка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Запорізька ОВА.
У повідомленні зазначається: "Ешелон застарілих танків Т-62, який росіяни все-таки зняли з консервації, сьогодні прибув до Мелітополя. Танки оснащені гарматами із калібром 115 мм. Цікаво, як вони горять від Джавелінів і NLAW".
У ОВА підкреслили: "Сьогодні до селища Кирилівка зайшло 30 одиниць російської техніки. За повідомленням місцевих жителів, майже на кожному перехресті стоять БТРи. Також є ймовірність, що кирилівські бази відпочинку можуть стати прихистком для окупантів та, у результаті, постраждати від мародерства, як це було у Бердянську".
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https://twitter.com/i/status/1529522488308375553
но прекрасно осознаю степень отсталости и незащищеноости подобной техники с сравнении с современными образцами. да те же древние т-80 на порядок лучше!
Вот и думай, что круче.
Закопают в землю для обороны, бо движки гавно. А насчёт решёток, к примеру NLAWу они, что москитная сетка перед стеклопакетом, когда кирпич летит, он бьёт с высоты больше метра.
https://youtu.be/hupsUq-fzq8
- В чому особливість «мангалів», які приварені над баштою російських танків?
- Там м»ясо не на решітці, а під нею - щоб менше розліталося від вибуху!
Тим більше, не потрібно недооцінювати Т62. Це, ****, броньована дура, яка швидко їду по пересічній місцевості і стріляє потужними снарядами. Може її і простіше знищити, так все ж і вони багато горя встигнуть принести.
...
Шапками не надо закидывать. Любой закопанный танк- это мини-крепость.
Задовбав цю дічь писати про "уязьвімосьть" Т62
Ага. Киев за три дня и на Донбассе 15 километров 2 месяца....
И что значит "все-таки зняли з консервації"? Кто-то в этом сомневался?
В Мордоре на консервации находятся порядка 15 000 танков Т-62, Т-64, Т-72, Т-80. Больше всего Т-72. Но именно эта модель разукомплектовывалась (разворовывалась) активнее всего. А вот спрос на запчасти Т-62/Т-64 был невысокий и цена пониже. Поэтому быстрее удалось восстановить именно Т-62.
Сейчас в Мордоре идет масштабный процесс инспекции и восстановления всей (не только танков) техники с консервации. Это не быстрый процесс. Предполагаю, что можно восстановить не более чем 50-60 танков в месяц. Из-за отвратительных условий хранения (халатности) порядка 30% (т.е. 5 000 танков) восстановить уже будет невозможно.
Не следует так же забывать, что некоторое кол-во танков после боя можно восстановить и в Мордоре работает производство новых танков.
P.S.
Орки уже давно поняли силу Джавелинов и NLAW. Поэтому стараются использовать танки с больших дистанций (2-3 км.). Ежедневная статистика Генштаба по потерям орков, это подтверждает.
Даже ранний т-55 на поле боя более опасен своей маневренностью и точной нарезной дальнобойной скорострельной 100мм пушкой.Скорее всего эти танки зароют в землю по башню как ОТ или поставят на блок-посты..