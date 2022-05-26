Росіяни доправили до окупованого Мелітополя ешелон застарілих танків Т-62, - ОВА

На Запоріжжі російські загарбники пригнали в Мелітополь ешелон застарілих танків Т-62, а також 30 одиниць техніки в селище Кирилівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Запорізька ОВА.

У повідомленні зазначається: "Ешелон застарілих танків Т-62, який росіяни все-таки зняли з консервації, сьогодні прибув до Мелітополя. Танки оснащені гарматами із калібром 115 мм. Цікаво, як вони горять від Джавелінів і NLAW".

У ОВА підкреслили: "Сьогодні до селища Кирилівка зайшло 30 одиниць російської техніки. За повідомленням місцевих жителів, майже на кожному перехресті стоять БТРи. Також є ймовірність, що кирилівські бази відпочинку можуть стати прихистком для окупантів та, у результаті, постраждати від мародерства, як це було у Бердянську".

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