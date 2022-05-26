Російські окупанти продовжують підготовку до наступу на Запорізькому напрямку, - ОВА

Російські окупанти продовжують підготовку до наступу на запорізькому напрямку, попутно обстрілюючи позиції українських військ та цивільну інфраструктуру з артилерії та здійснюючи авіаудари

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

У повідомленні зазначається: "Російські окупанти продовжують здійснювати активну підготовку до наступальних дій на Запорізькому напрямку. Ворог обстріляв позиції наших військ та цивільну інфраструктуру в районах Оріхова та Гуляйполя, а також здійснив авіаційні удари та артилерійські обстріли в районах Полтавки.

Однак росіяни продовжують зазнавати втрат особового складу та військової техніки. Регулярно надходить інформація щодо зосередження значної кількості поранених військовослужбовців збройних сил російської федерації в лікувальних закладах тимчасово анексованого Криму".

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