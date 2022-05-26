Російські окупанти продовжують підготовку до наступу на Запорізькому напрямку, - ОВА
Російські окупанти продовжують підготовку до наступу на запорізькому напрямку, попутно обстрілюючи позиції українських військ та цивільну інфраструктуру з артилерії та здійснюючи авіаудари
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.
У повідомленні зазначається: "Російські окупанти продовжують здійснювати активну підготовку до наступальних дій на Запорізькому напрямку. Ворог обстріляв позиції наших військ та цивільну інфраструктуру в районах Оріхова та Гуляйполя, а також здійснив авіаційні удари та артилерійські обстріли в районах Полтавки.
Однак росіяни продовжують зазнавати втрат особового складу та військової техніки. Регулярно надходить інформація щодо зосередження значної кількості поранених військовослужбовців збройних сил російської федерації в лікувальних закладах тимчасово анексованого Криму".
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Кацапы уже в 4-ый раз сокращают линию фронта и это соответствует их военным планам. Сами они это делают. И правильно, так как маневренная оборона не может сделать по узкому участку фронта с концентрацией сил, против этого нужна авиация и РСЗО очень много и то где нет ПВО. Значит, надо расширить фронт на тысячу километров. Притом никто не обязывает отводить войска с Севера, можно вбросить дезу, что они отведены, а сами только и ждут ввода войск, чтобы резко напасть и потом спокойно объединится с нелояльным бацьке населением.
Скорее всего ждут полного захвата Луганской области, а это дело 2-3 недель в благоприятном для нас сценарии, а далее опять массовое наступление по всем фронтам, возможно даже опять и на Киевском направлении.
Напомню, по заверениям экспертов, орки ещё 10 мая должны были выдохнуться