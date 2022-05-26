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Російські окупанти продовжують підготовку до наступу на Запорізькому напрямку, - ОВА

рф,армія

Російські окупанти продовжують підготовку до наступу на запорізькому напрямку, попутно обстрілюючи позиції українських військ та цивільну інфраструктуру з артилерії та здійснюючи авіаудари

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

У повідомленні зазначається: "Російські окупанти продовжують здійснювати активну підготовку до наступальних дій на Запорізькому напрямку. Ворог обстріляв позиції наших військ та цивільну інфраструктуру в районах Оріхова та Гуляйполя, а також здійснив авіаційні удари та артилерійські обстріли в районах Полтавки.

Однак росіяни продовжують зазнавати втрат особового складу та військової техніки. Регулярно надходить інформація щодо зосередження значної кількості поранених військовослужбовців збройних сил російської федерації в лікувальних закладах тимчасово анексованого Криму".

Читайте на "Цензор.НЕТ": По Запоріжжю окупанти випустили 4 крилаті ракети. Одну збила ППО

Автор: 

армія рф (17277) Запоріжжя (2263) Запорізька область (3583)


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Топ коментарі
+13
Як ви ***** ******* зі своїм "готуються до наступу". Ви *****, до чогось взагалі готуєтесь?
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26.05.2022 00:12
+6
С Крыма колонны идут и идут , вчера ещё одна большая прошла , связь и интернет на сутки глушили . Уже только по заглушенной связи можно определять , что идёт пополнение и количество по тому на сколько глушат , бывало и по трое суток колоны шли до бердянского кольца а потом разделялись на север и восток . Это только которые по трассе а сёлами ещё наверное столько же , в Андреевке их уже больше чем населения
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26.05.2022 00:14
+6
я бачу що твій розвиток зупинився в момент зачаття...
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26.05.2022 00:44
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Скільки може розвідка і СБУ давати брехливі дані про стан армії орків. Відчуття, що свої хуже
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26.05.2022 00:09 Відповісти
"Кому кажется - креститься надо"(с). У BND другие данные?).
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26.05.2022 00:27 Відповісти
Як ви ***** ******* зі своїм "готуються до наступу". Ви *****, до чогось взагалі готуєтесь?
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26.05.2022 00:12 Відповісти
Надо либо нападать на Брянск, либо отвести войска с Севера (оставив немного у Луцка), оставив снайперов немного и баррикады у Чернобыля, Чернигова и других дорогах. Пускай Лукашенко нападает. Едва он на метр зайдет за границу, то сразу резко перебрасываем много войск и идем на полную оккупацию Беларуси, чтобы с нее перейти на Москву. Туда напасть легче и безопаснее, чем идти на огромную кучу войск с авиацией и ПВО. Но нужен повод, так его можно дать. Только баррикады и мины поставить, чтобы не было слишком сильного нападения вглубь.

Кацапы уже в 4-ый раз сокращают линию фронта и это соответствует их военным планам. Сами они это делают. И правильно, так как маневренная оборона не может сделать по узкому участку фронта с концентрацией сил, против этого нужна авиация и РСЗО очень много и то где нет ПВО. Значит, надо расширить фронт на тысячу километров. Притом никто не обязывает отводить войска с Севера, можно вбросить дезу, что они отведены, а сами только и ждут ввода войск, чтобы резко напасть и потом спокойно объединится с нелояльным бацьке населением.
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26.05.2022 00:12 Відповісти
С Крыма колонны идут и идут , вчера ещё одна большая прошла , связь и интернет на сутки глушили . Уже только по заглушенной связи можно определять , что идёт пополнение и количество по тому на сколько глушат , бывало и по трое суток колоны шли до бердянского кольца а потом разделялись на север и восток . Это только которые по трассе а сёлами ещё наверное столько же , в Андреевке их уже больше чем населения
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26.05.2022 00:14 Відповісти
А ти не рахуй кількість окупантів, а почни зі спротиву, потім перейди на саботаж, а там і до диверсій дійдеш. Це називається партизанським рухом.
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26.05.2022 00:37 Відповісти
я бачу що твій розвиток зупинився в момент зачаття...
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26.05.2022 00:44 Відповісти
В Токмаке в последние дни орков значительно прибавилось. Готовятся - это факт
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26.05.2022 00:16 Відповісти
Якщо здамо ще два-три райони запоріжжя то це ще буде вважатись перемогою, якщо більше то в ОПі вирішать як визначатись. Можливо також перемогою, але невеликою.
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26.05.2022 00:32 Відповісти
Хто це здамо? Ти приймаєш участь в опорі кацапам чи на дивані десь в районі Буковини чи Поділля?
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26.05.2022 00:39 Відповісти
В Херсоне тоже от 3к до 5к орков прибавилось.
Скорее всего ждут полного захвата Луганской области, а это дело 2-3 недель в благоприятном для нас сценарии, а далее опять массовое наступление по всем фронтам, возможно даже опять и на Киевском направлении.
Напомню, по заверениям экспертов, орки ещё 10 мая должны были выдохнуться
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26.05.2022 01:32 Відповісти
Арестович на вторую неделю заявлял, что у кацапов уже нечем наступать.
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26.05.2022 08:54 Відповісти
 
 