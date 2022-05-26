Российские оккупанты продолжают подготовку к наступлению на Запорожском направлении, - ОВА

Российские оккупанты продолжают подготовку к наступлению на запорожском направлении, попутно обстреливая позиции украинских войск и гражданскую инфраструктуру из артиллерии и осуществляя авиаудары.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке пресс-служба Запорожской областной военной администрации.

В сообщении отмечается: "Российские оккупанты продолжают активную подготовку к наступательным действиям на Запорожском направлении. Враг обстрелял позиции наших войск и гражданскую инфраструктуру в районах Орехова и Гуляйполя, а также осуществил авиационные удары и артиллерийские обстрелы в районах Полтавки".

Однако россияне продолжают нести потери личного состава и военной техники. Регулярно поступает информация о сосредоточении значительного числа раненых военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации в медицинских учреждениях временно аннексированного Крыма.

Смотрите: Последствия ракетного удара войск РФ по Запорожью: повреждено более 60 частных домов, один разрушен до основания. ФОТОрепортаж