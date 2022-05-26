Российские оккупанты продолжают подготовку к наступлению на Запорожском направлении, - ОВА
Российские оккупанты продолжают подготовку к наступлению на запорожском направлении, попутно обстреливая позиции украинских войск и гражданскую инфраструктуру из артиллерии и осуществляя авиаудары.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке пресс-служба Запорожской областной военной администрации.
В сообщении отмечается: "Российские оккупанты продолжают активную подготовку к наступательным действиям на Запорожском направлении. Враг обстрелял позиции наших войск и гражданскую инфраструктуру в районах Орехова и Гуляйполя, а также осуществил авиационные удары и артиллерийские обстрелы в районах Полтавки".
Однако россияне продолжают нести потери личного состава и военной техники. Регулярно поступает информация о сосредоточении значительного числа раненых военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации в медицинских учреждениях временно аннексированного Крыма.
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Кацапы уже в 4-ый раз сокращают линию фронта и это соответствует их военным планам. Сами они это делают. И правильно, так как маневренная оборона не может сделать по узкому участку фронта с концентрацией сил, против этого нужна авиация и РСЗО очень много и то где нет ПВО. Значит, надо расширить фронт на тысячу километров. Притом никто не обязывает отводить войска с Севера, можно вбросить дезу, что они отведены, а сами только и ждут ввода войск, чтобы резко напасть и потом спокойно объединится с нелояльным бацьке населением.
Скорее всего ждут полного захвата Луганской области, а это дело 2-3 недель в благоприятном для нас сценарии, а далее опять массовое наступление по всем фронтам, возможно даже опять и на Киевском направлении.
Напомню, по заверениям экспертов, орки ещё 10 мая должны были выдохнуться