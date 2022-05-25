По Запоріжжю окупанти випустили 4 крилаті ракети. Одну збила ППО
Окупанти випустили 4 ракети по Запоріжжю, одну з ракет збила протиповітряна оборона.
Про це повідомляє Запорізька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 25 травня, о 05:13 російські війська запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю. Одну з них збило наше ППО. Наразі обстежується уражена територія і на місці події працюють відповідні служби. Інформація буде уточнена згодом", - йдеться в повідомленні.
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