По Запоріжжю окупанти випустили 4 крилаті ракети. Одну збила ППО

Окупанти випустили 4 ракети по Запоріжжю, одну з ракет збила протиповітряна оборона.

Про це повідомляє Запорізька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 25 травня, о 05:13 російські війська запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю. Одну з них збило наше ППО. Наразі обстежується уражена територія і на місці події працюють відповідні служби. Інформація буде уточнена згодом", - йдеться в повідомленні.

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