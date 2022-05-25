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По Запоріжжю окупанти випустили 4 крилаті ракети. Одну збила ППО

ракета

Окупанти випустили 4 ракети по Запоріжжю, одну з ракет збила протиповітряна оборона.

Про це повідомляє Запорізька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 25 травня, о 05:13 російські війська запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю. Одну з них збило наше ППО. Наразі обстежується уражена територія і на місці події працюють відповідні служби. Інформація буде уточнена згодом", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: На Запорізькому напрямі ворог намагається вести штурмові дії для покращення свого становища, - ОВА

Автор: 

Запоріжжя (2262) обстріл (28316) ракети (4014)


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Топ коментарі
+11
хороший день что бы сдохнуть путену
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25.05.2022 07:45
+8
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25.05.2022 08:14
+6
Київ захистили ******** ППО, може вже начасі подумати про інші міста?
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25.05.2022 07:43
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Будуть атакувати Запоріжжя
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25.05.2022 07:36 Відповісти
пуйло до Львова буде йти! невже не зрозумiло? ответкi по рашкостану та рб нема- можна й далi руйнувать!
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25.05.2022 07:47 Відповісти
Арєстовіча переслухав?
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25.05.2022 10:00 Відповісти
Вони його вже три місяці атакують, дякую за інфу
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25.05.2022 07:48 Відповісти
Київ захистили ******** ППО, може вже начасі подумати про інші міста?
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25.05.2022 07:43 Відповісти
просто путін не дурень - припинив обстрілювати Київ тому що зрозумів, що всякі Гетьманцеви, Боневтики, Єрмаки, Баканови, Демченко повинні спокійно працювати - так для нього користі більше.
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25.05.2022 08:05 Відповісти
Задумайся, яку користь твоя ботоферма приносить своїми висерами?
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25.05.2022 10:50 Відповісти
Або так само буде, як із вогнепальною зброєю? Роздали в Києві, а інші міста беззахисні, й відстоювати місто голими руками та словами?
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25.05.2022 07:44 Відповісти
хороший день что бы сдохнуть путену
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25.05.2022 07:45 Відповісти
ПІДТРИМУЮ!!!
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25.05.2022 07:49 Відповісти
Анексія Запоріжжя справа час... І Арестович продовжує про перемоги брехати...
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25.05.2022 08:03 Відповісти
анексія? вони собі можуть хоть і аляску приписати до росії і що це міняє? наші зсу не будуть звільнянти і битися? при чому той арестович воно базікалка та шоумен він війском править чи що? хто ж винен що ви слухаете того арестовича
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25.05.2022 08:08 Відповісти
У ЗСУ скоро тільки штик-ножі залишаться на жаль з такими "ленд-лізами" і пустомелями при владі...
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25.05.2022 08:26 Відповісти
Та ще й сракою слухаєте Арестовича. Бо він не тільки про перемоги, але й про поразки розказує.
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25.05.2022 08:14 Відповісти
ви ще дивитесь шоу Арестовича?
Колискова для малят і людей похилого віку
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25.05.2022 08:37 Відповісти
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25.05.2022 08:14 Відповісти
 
 