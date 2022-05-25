По Запорожью оккупанты выпустили 4 крылатые ракеты. Одну сбила ПВО
Оккупанты выпустили 4 ракеты по Запорожью, одну из ракет сбила противовоздушная оборона.
Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 25 мая, в 05:13 российские войска запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью. Одну из них сбило наше ПВО. В настоящее время обследуется пораженная территория и на месте происшествия работают соответствующие службы. Информация будет уточнена впоследствии", - говорится в сообщении.
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