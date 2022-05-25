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По Запорожью оккупанты выпустили 4 крылатые ракеты. Одну сбила ПВО

ракета

Оккупанты выпустили 4 ракеты по Запорожью, одну из ракет сбила противовоздушная оборона.

Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 25 мая, в 05:13 российские войска запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью. Одну из них сбило наше ПВО. В настоящее время обследуется пораженная территория и на месте происшествия работают соответствующие службы. Информация будет уточнена впоследствии", - говорится в сообщении.

Также читайте: За 24 мая в Харьковской области погиб 1 человек, 3 - ранены, - ОВА

Автор: 

Запорожье (2648) обстрел (26995) ракеты (3559)


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Топ комментарии
+11
хороший день что бы сдохнуть путену
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25.05.2022 07:45
+8
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25.05.2022 08:14
+6
Київ захистили ******** ППО, може вже начасі подумати про інші міста?
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25.05.2022 07:43
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Будуть атакувати Запоріжжя
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25.05.2022 07:36 Ответить
пуйло до Львова буде йти! невже не зрозумiло? ответкi по рашкостану та рб нема- можна й далi руйнувать!
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25.05.2022 07:47 Ответить
Арєстовіча переслухав?
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25.05.2022 10:00 Ответить
Вони його вже три місяці атакують, дякую за інфу
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25.05.2022 07:48 Ответить
Київ захистили ******** ППО, може вже начасі подумати про інші міста?
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25.05.2022 07:43 Ответить
просто путін не дурень - припинив обстрілювати Київ тому що зрозумів, що всякі Гетьманцеви, Боневтики, Єрмаки, Баканови, Демченко повинні спокійно працювати - так для нього користі більше.
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25.05.2022 08:05 Ответить
Задумайся, яку користь твоя ботоферма приносить своїми висерами?
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25.05.2022 10:50 Ответить
Або так само буде, як із вогнепальною зброєю? Роздали в Києві, а інші міста беззахисні, й відстоювати місто голими руками та словами?
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25.05.2022 07:44 Ответить
хороший день что бы сдохнуть путену
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25.05.2022 07:45 Ответить
ПІДТРИМУЮ!!!
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25.05.2022 07:49 Ответить
Анексія Запоріжжя справа час... І Арестович продовжує про перемоги брехати...
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25.05.2022 08:03 Ответить
анексія? вони собі можуть хоть і аляску приписати до росії і що це міняє? наші зсу не будуть звільнянти і битися? при чому той арестович воно базікалка та шоумен він війском править чи що? хто ж винен що ви слухаете того арестовича
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25.05.2022 08:08 Ответить
У ЗСУ скоро тільки штик-ножі залишаться на жаль з такими "ленд-лізами" і пустомелями при владі...
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25.05.2022 08:26 Ответить
Та ще й сракою слухаєте Арестовича. Бо він не тільки про перемоги, але й про поразки розказує.
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25.05.2022 08:14 Ответить
ви ще дивитесь шоу Арестовича?
Колискова для малят і людей похилого віку
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25.05.2022 08:37 Ответить
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25.05.2022 08:14 Ответить
 
 