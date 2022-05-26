Оккупанты проводят командно-штабные и мобилизационные учения в Беларуси, - Генштаб ВСУ

Российские военные проводят командно-штабные и мобилизационные учения в Беларуси. Кроме того, сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с белорусской территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Отмечается, что мобилизационные учения оккупанты проводят совместно с личным составом воинских частей вооруженных сил Беларуси.

"На Волынском и Полесском направлениях с личным составом воинских частей вооруженных сил республики Беларусь проводятся командно-штабные и мобилизационные тренировки. Сохраняется вероятность ракетных и авиационных ударов с территории этой страны", - говорится в сообщении.

Также идет ликвидация последствий дислокации на территории Беларуси подразделений вооруженных сил РФ, которые привлекались к ведению боевых действий в Украине.

Кроме того, проводятся мероприятия по предупреждению незаконного оборота оружия и боеприпасов, которые могли быть утрачены российскими подразделениями.

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