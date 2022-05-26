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Оккупанты проводят командно-штабные и мобилизационные учения в Беларуси, - Генштаб ВСУ

білорусь

Российские военные проводят командно-штабные и мобилизационные учения в Беларуси. Кроме того, сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с белорусской территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Отмечается, что мобилизационные учения оккупанты проводят совместно с личным составом воинских частей вооруженных сил Беларуси.

"На Волынском и Полесском направлениях с личным составом воинских частей вооруженных сил республики Беларусь проводятся командно-штабные и мобилизационные тренировки. Сохраняется вероятность ракетных и авиационных ударов с территории этой страны", - говорится в сообщении.

Также идет ликвидация последствий дислокации на территории Беларуси подразделений вооруженных сил РФ, которые привлекались к ведению боевых действий в Украине.

Кроме того, проводятся мероприятия по предупреждению незаконного оборота оружия и боеприпасов, которые могли быть утрачены российскими подразделениями.

Читайте: Беларусь поставляет оружие РФ, - премьер-министр Головченко

Беларусь (7889) Генштаб ВС (6238)


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Топ комментарии
+13
Треба казати на білорусі, це не країна, а просто шмат окупованої території з рабами. Схоже таки доведеться в якись момент воювати й з ними.
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26.05.2022 08:20
+9
Білорашисти обов'язково нападуть, коли зрозуміють що ми програЄмо. Досить бавитися в братів з цими ублюдошними! Це вороги! Білорусь ворог України! Білоруси вороги українцям!
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26.05.2022 08:51
+5
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26.05.2022 10:23
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Надеюсь белорусские части ВСУ дорастут до уровня бригады или двух и тогда пойдут брать за жабры Картофельного батька.
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26.05.2022 08:20 Ответить
Треба казати на білорусі, це не країна, а просто шмат окупованої території з рабами. Схоже таки доведеться в якись момент воювати й з ними.
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26.05.2022 08:20 Ответить
Было бы неплохо если бы поляки вступили в войну если белакацапы рыпнуться)
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26.05.2022 08:30 Ответить
Білорашисти обов'язково нападуть, коли зрозуміють що ми програЄмо. Досить бавитися в братів з цими ублюдошними! Це вороги! Білорусь ворог України! Білоруси вороги українцям!
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26.05.2022 08:51 Ответить
Именно поэтому нужно превентивно ударить по беларуским аэродромам,скоплениям военной техники США заставили Украину отказаться от ракет средней дальности а сейчас когда Украине позарез нужны эти ракеты чтобы бить по скоплениям войск на территории врага-США эти ракеты не дают Украине аргументируя что мы будем обстреливать территориюю РБ и РФ Тоесть из РФ и РБ можно стрелять по Украине-а отвечать Украине нельзя? Такая война очень нравится русским тварям!
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26.05.2022 10:07 Ответить
До речі місцеві коментатори с білорашистськими пропорцями зникли.
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26.05.2022 10:07 Ответить
В Білорусії білорусів не так багато, хоча колись мало не в кожній родині було по 11-16 дітей, де вони всі? крепостницьке право від русскіх братиків і купа війн зробили свою справу.
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26.05.2022 13:16 Ответить
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26.05.2022 10:23 Ответить
Рашисти там як у себе вдома, та фактично такої країни як Білорусь уже нема - це окупована територія, як автономний округ недоімперії!
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26.05.2022 10:29 Ответить
кацапских козлины проводят мобилизацию на оккупированной территории бывшей Беларуси, только пока не так явно какбурятов, лугандонов.
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26.05.2022 10:36 Ответить
Беларусь не вывезет против Украины,Польши и Литвы..
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26.05.2022 15:53 Ответить
 
 