Окупанти проводять командно-штабні та мобілізаційні навчання в Білорусі, - Генштаб ЗСУ

Російські військові проводять командно-штабні та мобілізаційні навчання в Білорусі. Крім того, зберігається загроза ракетних і авіаційних ударів з білоруської території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що мобілізаційні навчання окупанти проводять спільно з особовим складом військових частин збройних сил Білорусі.

"На Волинському та Поліському напрямках з особовим складом військових частин збройних сил республіки Білорусь проводяться командно-штабні та мобілізаційні тренування. Зберігається ймовірність ракетних і авіаційних ударів з території цієї країни", - йдеться в повідомленні.

Також триває ліквідація наслідків дислокації на території Білорусі підрозділів збройних сил РФ, які залучалися до ведення бойових дій в Україні.

Крім того, проводяться заходи щодо попередження незаконного обігу зброї та боєприпасів, які могли бути втрачені російськими підрозділами.

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