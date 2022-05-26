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Окупанти проводять командно-штабні та мобілізаційні навчання в Білорусі, - Генштаб ЗСУ

білорусь

Російські військові проводять командно-штабні та мобілізаційні навчання в Білорусі. Крім того, зберігається загроза ракетних і авіаційних ударів з білоруської території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що мобілізаційні навчання окупанти проводять спільно з особовим складом військових частин збройних сил Білорусі.

"На Волинському та Поліському напрямках з особовим складом військових частин збройних сил республіки Білорусь проводяться командно-штабні та мобілізаційні тренування. Зберігається ймовірність ракетних і авіаційних ударів з території цієї країни", - йдеться в повідомленні.

Також триває ліквідація наслідків дислокації на території Білорусі підрозділів збройних сил РФ, які залучалися до ведення бойових дій в Україні.

Крім того, проводяться заходи щодо попередження незаконного обігу зброї та боєприпасів, які могли бути втрачені російськими підрозділами.

Також читайте: Білорусь постачає зброю РФ, - прем'єр-міністр Головченко

Автор: 

Білорусь (7927) Генштаб ЗС (6537)


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Топ коментарі
+13
Треба казати на білорусі, це не країна, а просто шмат окупованої території з рабами. Схоже таки доведеться в якись момент воювати й з ними.
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26.05.2022 08:20
+9
Білорашисти обов'язково нападуть, коли зрозуміють що ми програЄмо. Досить бавитися в братів з цими ублюдошними! Це вороги! Білорусь ворог України! Білоруси вороги українцям!
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26.05.2022 08:51
+5
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26.05.2022 10:23
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Надеюсь белорусские части ВСУ дорастут до уровня бригады или двух и тогда пойдут брать за жабры Картофельного батька.
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26.05.2022 08:20 Відповісти
Треба казати на білорусі, це не країна, а просто шмат окупованої території з рабами. Схоже таки доведеться в якись момент воювати й з ними.
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26.05.2022 08:20 Відповісти
Было бы неплохо если бы поляки вступили в войну если белакацапы рыпнуться)
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26.05.2022 08:30 Відповісти
Білорашисти обов'язково нападуть, коли зрозуміють що ми програЄмо. Досить бавитися в братів з цими ублюдошними! Це вороги! Білорусь ворог України! Білоруси вороги українцям!
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26.05.2022 08:51 Відповісти
Именно поэтому нужно превентивно ударить по беларуским аэродромам,скоплениям военной техники США заставили Украину отказаться от ракет средней дальности а сейчас когда Украине позарез нужны эти ракеты чтобы бить по скоплениям войск на территории врага-США эти ракеты не дают Украине аргументируя что мы будем обстреливать территориюю РБ и РФ Тоесть из РФ и РБ можно стрелять по Украине-а отвечать Украине нельзя? Такая война очень нравится русским тварям!
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26.05.2022 10:07 Відповісти
До речі місцеві коментатори с білорашистськими пропорцями зникли.
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26.05.2022 10:07 Відповісти
В Білорусії білорусів не так багато, хоча колись мало не в кожній родині було по 11-16 дітей, де вони всі? крепостницьке право від русскіх братиків і купа війн зробили свою справу.
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26.05.2022 13:16 Відповісти
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26.05.2022 10:23 Відповісти
Рашисти там як у себе вдома, та фактично такої країни як Білорусь уже нема - це окупована територія, як автономний округ недоімперії!
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26.05.2022 10:29 Відповісти
кацапских козлины проводят мобилизацию на оккупированной территории бывшей Беларуси, только пока не так явно какбурятов, лугандонов.
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26.05.2022 10:36 Відповісти
Беларусь не вывезет против Украины,Польши и Литвы..
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26.05.2022 15:53 Відповісти
 
 