Білорусь постачає зброю РФ, - прем'єр-міністр Головченко
Білоруська зброя користується попитом не тільки всередині країни, а й "для потреб Російської Федерації".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радыё Свабода, про це заявив прем'єр-міністр республіки Роман Головченко.
Головченко, який очолював Державний військово-промисловий комітет у 2018-2020 роках, визнав труднощі з експортом продукції через санкції Заходу проти ВПК: "Дуже масштабні обмеження на імпорт. Не секрет, що ми використовували західні компоненти. Але військово-промисловий комплекс Білорусі не перший рік знаходиться під санкціями".
Він додав, що для цього виробники "зайнялися імпортозаміщенням, зміцнили зв'язки з російськими виробниками".
"І, звичайно, зараз зброя користується великим попитом не тільки для внутрішніх потреб республіки, але й для Російської Федерації. У нас є спільні програми. Зараз ми інтенсивно працюємо над покращенням того, що було, проводимо науково-дослідні роботи, в тому числі з урахуванням досвіду подій в Україні. Тому зараз дуже відповідальний і динамічний період для білоруської оборони", - додав Головченко.
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