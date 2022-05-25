Білорусь постачає зброю РФ, - прем'єр-міністр Головченко

Білоруська зброя користується попитом не тільки всередині країни, а й "для потреб Російської Федерації".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радыё Свабода, про це заявив прем'єр-міністр республіки Роман Головченко.

Головченко, який очолював Державний військово-промисловий комітет у 2018-2020 роках, визнав труднощі з експортом продукції через санкції Заходу проти ВПК: "Дуже масштабні обмеження на імпорт. Не секрет, що ми використовували західні компоненти. Але військово-промисловий комплекс Білорусі не перший рік знаходиться під санкціями".

Він додав, що для цього виробники "зайнялися імпортозаміщенням, зміцнили зв'язки з російськими виробниками".

"І, звичайно, зараз зброя користується великим попитом не тільки для внутрішніх потреб республіки, але й для Російської Федерації. У нас є спільні програми. Зараз ми інтенсивно працюємо над покращенням того, що було, проводимо науково-дослідні роботи, в тому числі з урахуванням досвіду подій в Україні. Тому зараз дуже відповідальний і динамічний період для білоруської оборони", - додав Головченко.

Також читайте: Білорусь, яка вже надала свою територію агресору, є співучасником міжнародного злочину, - Маляр - Лукашенку