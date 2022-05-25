УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9079 відвідувачів онлайн
Новини Війна
20 111 103

Білорусь постачає зброю РФ, - прем'єр-міністр Головченко

білорусь

Білоруська зброя користується попитом не тільки всередині країни, а й "для потреб Російської Федерації".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радыё Свабода, про це заявив прем'єр-міністр республіки Роман Головченко.

Головченко, який очолював Державний військово-промисловий комітет у 2018-2020 роках, визнав труднощі з експортом продукції через санкції Заходу проти ВПК: "Дуже масштабні обмеження на імпорт. Не секрет, що ми використовували західні компоненти. Але військово-промисловий комплекс Білорусі не перший рік знаходиться під санкціями".

Він додав, що для цього виробники "зайнялися імпортозаміщенням, зміцнили зв'язки з російськими виробниками".

"І, звичайно, зараз зброя користується великим попитом не тільки для внутрішніх потреб республіки, але й для Російської Федерації. У нас є спільні програми. Зараз ми інтенсивно працюємо над покращенням того, що було, проводимо науково-дослідні роботи, в тому числі з урахуванням досвіду подій в Україні. Тому зараз дуже відповідальний і динамічний період для білоруської оборони", - додав Головченко.

Також читайте: Білорусь, яка вже надала свою територію агресору, є співучасником міжнародного злочину, - Маляр - Лукашенку

Автор: 

Білорусь (7926) зброя (7443) росія (65007) Головченко Роман (6)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+49
А ещё ремонтирует технику, поставляет комплектующие и тд. Все военные заводы белоруской области работают на москву прямо в данный момент. Белорусы на 70-80% враги Украине. Это я вам как беларус говорю. Тут практически все против Украины и ябатьки, и змагары, и внеполитики.
показати весь коментар
25.05.2022 13:45
+35
Потрібно наносити удари по впк Білоусії...
показати весь коментар
25.05.2022 13:44
+23
"Змагары"? " Білоруською - "протиборці"! Це ті суки, які нас тут (на Цензорі) з 2014 року "вчили": "как украинцам устроить Украину", а коли встало питання "устраения Беларуси", то верещали що: "Мы - пратив Лукашенки, але не "майданутыя!" Й ходили на "леваруцию па выхадным"
Ці люди нічим не відрізняються від основної маси тих же французів, чехів, чи словаків з данцями і голландцями, що всю війну працювали на вермахт, а коли союзники прийшли у Європу і почали "у хвіст і в гриву" лупить нацистів, то за день-два до вступу військ союзників у місто "різко стали "антифашистами" Заводи "Рено", "Пежо", "Шкода", "ЧЗ" працювать не переставали і після вигнання нацистів просто стали працювать на переможців! Он же - бачив як Тіхановська розпиналася недавно про те, що одним з вирішальних факторів вигнання російських військ з українського Полісся стало "беласускае сапративление"?!
показати весь коментар
25.05.2022 15:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ну и дура... Я даже знаю, каким местом ты "вiдчуваешь"
показати весь коментар
26.05.2022 00:01 Відповісти
Іренко! Вони до нас уже заходили До Михайло-коцюбинського дійшли Але побачили по дорозі скільки наші хлопці кацапської техніки спалили разом з екіпажами то "забзділи" і відмовилися іти далі Але деяка частина погодилася воювать Тільки вони російську форму натягли У Зайцях їх підрозділ стояв І формою нікого обмануть не змогли - "говорок-то білоруський! Ми ж все-таки з Гомельщиною поряд живемо і кацапа по мові завжди від білоруса відрізнимо Кажуть що вони були і десь на півдні (в Бердянську нібито) але точно мені не відомо! А те що "полізуть - якщо ми встоять не зможемо перед навалою кацапською - нема сумніву

- Куме! А у чому саме різниця між українцем і білорусом?
- Українець пишається тим, що його нікому загнуздать не вдалося, а білорус - тим, що у нього вуздечка зручна і ніде не натирає!
показати весь коментар
26.05.2022 06:12 Відповісти
Наша розвідка доповідає що Білоруси знімають техніку с консервації.Тобто готують для русні.
показати весь коментар
26.05.2022 03:45 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 