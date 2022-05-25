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Новости Война
20 111 103

Беларусь поставляет оружие РФ, - премьер-министр Головченко

білорусь

Белорусское оружие пользуется спросом не только внутри страны, но и "для нужд Российской Федерации".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радыё Свабода, об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

Главченко, возглавлявший Государственный военно-промышленный комитет в 2018-2020 годах, признал трудности с экспортом продукции из-за санкций Запада против ВПК: "Очень масштабные ограничения на импорт. Не секрет, что мы использовали западные компоненты. Но военно-промышленный комплекс Беларуси не первый год находится под санкциями".

Он добавил, что для этого производители "занялись импортозамещением, укрепили связи с российскими производителями".

И, конечно, сейчас оружие пользуется большим спросом не только для внутренних нужд республики, но и для Российской Федерации. У нас есть общие программы. Сейчас мы интенсивно работаем над улучшением того, что было, проводим научно-исследовательские работы, в том числе с учетом опыта событий в Украине. Поэтому сейчас очень ответственный и динамичный период для белорусской обороны", - добавил Главченко.

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Беларусь (7888) оружие (10203) россия (95418) Головченко (6)


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Топ комментарии
+49
А ещё ремонтирует технику, поставляет комплектующие и тд. Все военные заводы белоруской области работают на москву прямо в данный момент. Белорусы на 70-80% враги Украине. Это я вам как беларус говорю. Тут практически все против Украины и ябатьки, и змагары, и внеполитики.
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25.05.2022 13:45
+35
Потрібно наносити удари по впк Білоусії...
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25.05.2022 13:44
+23
"Змагары"? " Білоруською - "протиборці"! Це ті суки, які нас тут (на Цензорі) з 2014 року "вчили": "как украинцам устроить Украину", а коли встало питання "устраения Беларуси", то верещали що: "Мы - пратив Лукашенки, але не "майданутыя!" Й ходили на "леваруцию па выхадным"
Ці люди нічим не відрізняються від основної маси тих же французів, чехів, чи словаків з данцями і голландцями, що всю війну працювали на вермахт, а коли союзники прийшли у Європу і почали "у хвіст і в гриву" лупить нацистів, то за день-два до вступу військ союзників у місто "різко стали "антифашистами" Заводи "Рено", "Пежо", "Шкода", "ЧЗ" працювать не переставали і після вигнання нацистів просто стали працювать на переможців! Он же - бачив як Тіхановська розпиналася недавно про те, що одним з вирішальних факторів вигнання російських військ з українського Полісся стало "беласускае сапративление"?!
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25.05.2022 15:05
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Ну и дура... Я даже знаю, каким местом ты "вiдчуваешь"
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26.05.2022 00:01 Ответить
Іренко! Вони до нас уже заходили До Михайло-коцюбинського дійшли Але побачили по дорозі скільки наші хлопці кацапської техніки спалили разом з екіпажами то "забзділи" і відмовилися іти далі Але деяка частина погодилася воювать Тільки вони російську форму натягли У Зайцях їх підрозділ стояв І формою нікого обмануть не змогли - "говорок-то білоруський! Ми ж все-таки з Гомельщиною поряд живемо і кацапа по мові завжди від білоруса відрізнимо Кажуть що вони були і десь на півдні (в Бердянську нібито) але точно мені не відомо! А те що "полізуть - якщо ми встоять не зможемо перед навалою кацапською - нема сумніву

- Куме! А у чому саме різниця між українцем і білорусом?
- Українець пишається тим, що його нікому загнуздать не вдалося, а білорус - тим, що у нього вуздечка зручна і ніде не натирає!
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26.05.2022 06:12 Ответить
Наша розвідка доповідає що Білоруси знімають техніку с консервації.Тобто готують для русні.
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26.05.2022 03:45 Ответить
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