Беларусь поставляет оружие РФ, - премьер-министр Головченко
Белорусское оружие пользуется спросом не только внутри страны, но и "для нужд Российской Федерации".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радыё Свабода, об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко.
Главченко, возглавлявший Государственный военно-промышленный комитет в 2018-2020 годах, признал трудности с экспортом продукции из-за санкций Запада против ВПК: "Очень масштабные ограничения на импорт. Не секрет, что мы использовали западные компоненты. Но военно-промышленный комплекс Беларуси не первый год находится под санкциями".
Он добавил, что для этого производители "занялись импортозамещением, укрепили связи с российскими производителями".
И, конечно, сейчас оружие пользуется большим спросом не только для внутренних нужд республики, но и для Российской Федерации. У нас есть общие программы. Сейчас мы интенсивно работаем над улучшением того, что было, проводим научно-исследовательские работы, в том числе с учетом опыта событий в Украине. Поэтому сейчас очень ответственный и динамичный период для белорусской обороны", - добавил Главченко.
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