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Новости Война
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Луганщина не отрезана, трасса Лисичанск - Бахмут не перекрыта, - Гайдай

луганщина

Информация о том, что оккупанты якобы отрезали "Дорогу жизни" не соответствует действительности.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Луганщина не отрезана! Трасса "Лисичанск-Бахмут" не перекрыта. Доступ к Лисичанску и Северодонецку есть. После обеда СМИ начали распространять новость о том, что оккупанты якобы отрезали "дорогу жизни".

Это не соответствует действительности. Дорога простреливается, но мы уже смогли завезти гумгрузы. По состоянию на 13 часов передвижение по дороге возможно", - подчеркнул он.

"Некоторые заголовки, вообще, вызывают возмущение. Писать "Россияне перерезали сообщение по трассе Лисичанск-Бахмут. Луганщина в котле?" безответственно и манипулятивно. Свои предположения оставьте при себе. Думали ли Вы о том, что будет с родными защитников, защищающих Луганщину и родственников оставшихся в области, когда они это прочитают? Какой котел? Подумайте о людях .Верьте только официальным источникам информации", - добавил Гайдай.

Также читайте: Российские войска вышли на трассу Бахмут – Лисичанск и стремятся создать оперативное окружение, но наши воины не собираются сдавать Луганщину, - Бутусов

Автор: 

Северодонецк (333) Северодонецк (605) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+16
Бутусов писав інше, він там, а де той Гайдай?
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25.05.2022 13:51
+13
Скорее всего Гайдай нас успокаивает как и арестович .Он и про Рубежное с Попасной говорил,что это неприступные крепости и орки их не возьмут,а в итоге всё получилось с точностью наоборот .Бутусов всё таки с передка писал где ближе к тому району да и здесь вчера писали на сайте ,что орки вышли на трассу .Хотя за сутки ситуация могла поменяться и противника оттуда выбили (очень надеюсь ,что так и есть)
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25.05.2022 13:58
+11
Гайдаю фильм нужно снять с участием:
Зеленского (Трус),
Ермака (Бывалый) и
Аристовича (Балбес).
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25.05.2022 14:23
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Гайдаю фильм нужно снять с участием:
Зеленского (Трус),
Ермака (Бывалый) и
Аристовича (Балбес).
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25.05.2022 14:23 Ответить
Бутусов писав інше, він там, а де той Гайдай?
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25.05.2022 13:51 Ответить
Скорее всего Гайдай нас успокаивает как и арестович .Он и про Рубежное с Попасной говорил,что это неприступные крепости и орки их не возьмут,а в итоге всё получилось с точностью наоборот .Бутусов всё таки с передка писал где ближе к тому району да и здесь вчера писали на сайте ,что орки вышли на трассу .Хотя за сутки ситуация могла поменяться и противника оттуда выбили (очень надеюсь ,что так и есть)
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25.05.2022 13:58 Ответить
Та Бутусов приблизно те ж саме й писав...
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25.05.2022 14:13 Ответить
Бутусов то же самое писал, что трасса простреливается, а не захвачена, две большие разницы..
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25.05.2022 14:24 Ответить
Ты что не читал пост на цензоре от Бутусова где было сказано,что орки вышли и перекрыли трассу Лисичанск -Бахмут в районе Белогоровки и Нагорного и перекрыли её Но Гайдай утверждает обратное .Хз уже кому верить ведь каждый подаёт противоречащую друг другу информацию
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25.05.2022 14:42 Ответить
мы ждали шо то от мёртвийчука
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25.05.2022 13:51 Ответить
Кому ж нам вірити? Нашим чиновникам, які ніколи не брешуть?
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25.05.2022 13:53 Ответить
В предыдущем посте была совсем другая информация, тут уже хз кому верить что происходит на самом деле
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25.05.2022 13:53 Ответить



Верят только в Бога, остальным доверяют или нет.
Вот и вопрос (риторический), кому Вы больше доверяете Бутусову или чинушам, выдвиженцам зебилов?
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25.05.2022 17:46 Ответить
Головне, що я хочу сказати - не треба панікувати, опускати руки та втрачати віру в наші сили. Це не лише безглуздо, а й необґрунтовано. У ворога немає стратегічного перелому на свою користь, а є лише локальні поступи на кількох ділянках фронту. Але для нас сьогодні важливіше зайняти більш зручні позиції для оборони та не допустити попадання наших військ до оточення. А головне завдання - це зменшення ризиків втрати особового складу. Тому що у нас попереду велика контратака. Важливо, за ким буде останнє слово. А воно буде за нами. Тому що у нас величезна мотивація, а з нами весь цивілізований світ, його допомога та військово-фінансовий потенціал. І ми Переможемо! Борислав Береза https://realist.online/ukr/politika/u-voroha-nemaje-stratehichnoho-perelomu-na-svoju-korist-zsu-hotujutsja-do-kontrnastupu
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25.05.2022 13:53 Ответить
Ну то хай займають нові позиції, як що є потреба - нехай відходять, головне життя воїнів та збереження ЗСУ, а не як сталось в Маріуополі.
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25.05.2022 13:57 Ответить
відходять до куда? до Хмельницка или до Львова?
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25.05.2022 22:25 Ответить
Найбільше допомагають США та Англія, але навіть цього недостатньо, доки терористів фінансують з ес. Окуповані теріторії нікому буде відновлювати, чоловіків використають як гарматне м'ясо, жінок та дітей згвалтують та перестріляють, решту вивезуть до сибіру.
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25.05.2022 14:00 Ответить
Берёза ещё один успокоитель, а ля арестович
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25.05.2022 14:09 Ответить
Золотая ты наша, выход на Лисичанск -Бахмут,это не локальный успех врага.И мотивация конечно круто, но у противника преимущество в ресурсах и инициативе...
А комсомольские речевки здесь ,мягко говоря, неуместны..
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25.05.2022 14:20 Ответить
Зрозуміло не "відрізали".
Вони її просто обстрілюють прямою наводкою.
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25.05.2022 13:54 Ответить
Гайдай то вроді дуже не звездить (не арестович в будь якому разі), але я більше довіряю Бутусову.
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25.05.2022 13:57 Ответить
Генштаб ЗСУ писав у зведенні про дії ворожих ДРГ в районі траси Бахмут-Лисичанськ, тому про її часткове захоплення ворогом можна буде казати лише в разі отримання чіткої інформації про зайняття ним селищ Білогорівка та/або Берестове.
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25.05.2022 14:19 Ответить
Так сталося,що у нас "офіційні джерела інформації" - ще ті пи₴дуни.
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25.05.2022 14:00 Ответить
Насчет сегодняшнего удара по Запорожью тоже писали что промазали и попали в торговый центр вместо Мотор Сичи. Потом в телеграм каналах появилось видео что таки удар был именно по Мотор Сичь и не промазали... Очень много дезинформации
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25.05.2022 14:00 Ответить
Сейчас канечно складывается впечатление, что Украина отступает потому, что союзники дают ооочень мало вооружения.
Как будто у коалиции есть цель сдержать РФ на каких-то рубежах, на нашей территории, не более.
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25.05.2022 14:03 Ответить
Якщо "Дорога прострілюється", то як вона не перерізана? https://www.facebook.com/profile.php?id=100024612140901 Олег Быков 23 May, 22:27 · Видео сегодняшней эвакуации по "дороге жизни" Лисичанск-Бахмут. По обеим сторонам дороги идёт обстрел, бус едет прямо через взрывы. Може хто підкажіть, від якої зброї такі розриви? Розриви невеликі, це явно не 152 мм.
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25.05.2022 14:05 Ответить
Це не "пряма наводка", а скоріш за все 82мм міномет - непокоючий обстріл через висоти, що закривають трасу від передових позицій ворога.
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25.05.2022 14:23 Ответить
Дальність стрільби 82 мм міномету - 3100 м. Тобто вже поруч з шляхом. А що непокоючий обстріл - це точно, інакше з бус прикінчили би швидко.
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25.05.2022 15:49 Ответить
Кто короче ****** , либо Гайдай , либо СМИ , если , это всетаки СМИ то тогда где эта ***** Боканов, или так пашет над справой Порошенко, что аж не разбирается, очі до гори ніколи, підняти
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25.05.2022 14:06 Ответить
Сегодня война перешла в фазу артиллерийских дуэлей и ситуация на фронтах указывает на то, что у ВСУ недостаточно оружия для подавления огневых точек врага на некоторых участках. Но это временное явление длительность которого зависит от скорости поставок современного оружия, качестве командования и скорости подготовки артиллеристов и операторов арт-систем. Но думаю что даже в Кремле понимают что им писта.
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25.05.2022 14:07 Ответить
Треба розуміти, що ми будемо змушені застосовувати таку ж тактику.
Інакше як випалити всю ту орду ?
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25.05.2022 14:15 Ответить
Точечные удары по живой силе и технике орков. С оружием НАТО нет резона рисковать солдатами вступая с винторогими в лобовое столкновение. Очевидно же что мяса Кремлю не жалко и они нас вытягивают на лобовое столкновение, чтобы нанести как можно больший урон, а дистанционная война с высокоточными ударами по оркам позволяет жизни своих солдат сохранить и перемолоть мясо которое Кремля не жалко.
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25.05.2022 14:30 Ответить
Це ніби сортувати перемішані крупи.
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25.05.2022 15:27 Ответить
Ага, в ВСУ скоро одни штык-ножи останутся и красивые каски...но "писта" кацапам?! Разве, что транслировать на врагов круглосуточно бесчисленные спичи Зеленского. Бессмысленные и беспощадные...
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25.05.2022 14:30 Ответить
Неразгибается
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25.05.2022 14:09 Ответить
Люди все частіше говорять, що у телефонних розмовах із фронту їхні родичі скаржаться на відсутність техніки та засобів. Кажуть, стоять голіруч проти танків.
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25.05.2022 14:13 Ответить
Сьогодні в нашому місті ховають трьох бійців. Вчора тех похорони були.
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25.05.2022 14:21 Ответить
В нашему селі два автобуса хлопців забрали на війну.Танкістів забирали персонально воєнні на джипах.Трі місяці под Ізюмом ,в самому пеклі.Жодної похоронкі !!!.Справно воюють хлопці !Себе й країну берегуть! А їх паї всим селом обробляють!Ці хлопці не ******* журнашлюх.Вони спритні .Я пишаюсь сільськими хлопцями.
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25.05.2022 14:59 Ответить
храни их Господь!
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25.05.2022 22:28 Ответить
Сожгли их в танках,наверное..Нет тел..Кого хоронить?
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26.05.2022 03:20 Ответить
Я тоже считаю , что лучше, отступить, и сохранить , вооружение и боеспособные части , чем попасть в котёл, из-за мифических территорий, все равно ,почти вся область у москалей. . Надо ждать когда они выдохнутся
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25.05.2022 14:13 Ответить
я не уявляю, як можна відступати з позицій в глибині нашої оборони. Може хто пояснить якусь нову тактику ведення війни? Є ділянки, які треба тримати. Як? - Як усі: відійшли, ворог артою криє пусті позиції, заходить ворожа піхота, одночасно з нею повертається наша і відтісняє ворога на вихідні позиції. Саме це відбувається скрізь, де наші тримають оборону. На тих ділянках кацапи не мають успіху. Чи може на усіх ділянках накажете відступати? Я просто не розумію...
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25.05.2022 15:11 Ответить
курва для цього треба копати шанці повного профілю та це й обладнувати сховища від артобстрілів ---- а це важка й невдячна праця з погляду наявних командирів

так робили німці в битві на Соммі: англійці гамселили тижнями з гармат всіх можливих калібрів (і навіть більших, ніж 6" - а в цей час німецька піхота ховалася в сховищах на зворотньому боці пагорбів ---- результат: наступ англійців гучно накрився піздою
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25.05.2022 15:29 Ответить
а ще треба триматись в містах і селах. Хай навіть в руїнах, але там в рази оборонятися легше. Але наші з гордістю постійно звітуються - город разрушен, ми єво бросілі і отошлі на болєє вигодниє позіциі (в голий степ, ***) У мене вже просто немає сил пояснювати бальшинству на шашликах очевидні істини, у них всьо ідьот по плану
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25.05.2022 15:56 Ответить
Трасса простреливается, но врагом (кацапами) не контролируется. Окружение Северодонецка в виде буквы П, то есть оперативное, а не в виде буквы О - полное. Время еще есть, верим в ВСУ и не верим гавномесу Люсе Арестович.
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25.05.2022 14:15 Ответить
"Окружение Северодонецка в виде буквы П"

"Трасса простреливается, но врагом (кацапами) не контролируется"

ну це, звісно, коментар "у вигляді літери П...."

яким би <...> не був головний командир, але щастя наше, що він не має мізків у вигляді літери П )
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25.05.2022 15:34 Ответить
Виктор Дийнега , Вот только не надо шапкозакидательством заниматься, ни какая им не ***** , и воевать они стали умнее. Оружие им может поставлять Китай , через , Северную Корею . Так шо не надо . Пока Запад серьёзно не подключиться, пока все будет очень плохо, пока на Западе всерьёз не поймут ,что им нужна свободная Украина
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25.05.2022 14:20 Ответить
Не пытайся навязывать стереотипы. Для некоторых планета земля по сей день является плоской и стоит на трех слонах, но это не значит что я им должен поверить...
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25.05.2022 14:23 Ответить
западу мы не нужны
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25.05.2022 22:30 Ответить
Плять. Когда вы поймете что все зрады, это попытка кремлевской пропаганды и центра психологических операций раши "внушить украинцам стереотип поражения в войне". Стереотипами мыслят только недоразвитые из за пропаганды кацапы, нам украинцам необходимо научится мыслить обширно отталкиваясь от подтвержденных фактов, а не стереотипов которые пытаются нам впарить.
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25.05.2022 14:20 Ответить
Ви давно на карту дивились ?
Щось позитивне там бачили ?
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25.05.2022 14:38 Ответить
та їм карта непотрібна. Зе сказав, що всьо харашо, значіт всьо харашо.
у мене вже немає сил більше "внушать украинцам стереотип поражения в войне". Їм говориш, що всього навсього треба кинути на допомогу нашим 10-20 БТГ, які у нас є, щоб відтіснити кацапів з деяких позицій, знищивши загрозу оточення, вони говорять "всьо ідьот по плану - пусть акружают, но помощі нє надо; договорімся про гуманітарний карідор"
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25.05.2022 15:20 Ответить
А карта на Фактах (https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20220525-karta-bojovyh-dij-v-********/) показує інше.
А може почати ще по всіх каналах по 10 раз на дню розповідати, що Рубіжне і Попасна під нашим контролем? Те ж саме про Херсон, Енергодар, Мелітополь, Бердянськ і Маріуполь? Реальний стан справ замінити на браві заяви і шапкозакидання в стилі Люсі?
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25.05.2022 14:26 Ответить
іноді краще помовчати
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25.05.2022 14:42 Ответить
Ну да, не сдал. А ЛДНРы на чьей территории? Не на украинской? А сейчас идет война. Она еще не закончена чтобы делать какие-то выводы. Будут мирные соглашения на подобие "минских" тогда посмотрим кто и что сдал.
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25.05.2022 15:03 Ответить
Коли він вступав до обов'язків окупованих територій було значно більше.

При ньому вони значно скоротились. Це ФАКТ.
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25.05.2022 15:26 Ответить
Территорий может и больше. Но например Донецк не был оккупирован фактически. Я помню как сейчас вместо того чтобы зайти в ключевые города, наиболее боеспособные войска отправили в чистое поле в район границы где их просто накрыли из градов с территории РФ. Выгнали Гиркина-Стрелкова из Славянска в Донецк который никем не был занят. Ну это такое себе достижение. Дело не в том что что-то сократилось, дело в том что подписали мирные соглашения фактически сдав территорию Украины.
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25.05.2022 15:37 Ответить
ще не вмер - це уточнення
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25.05.2022 15:35 Ответить
більш довіри Бутусову
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25.05.2022 14:51 Ответить
Все это не имеет никакого значения. Не вышли сегодня выйдут завтра. Пока не будет контрнаступления мы будем понемногу отступать. Держаться в чистой степи на одной позиции просто невозможно.
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25.05.2022 15:08 Ответить
виїжали с соледара по трасі машини с лісічанска їдут - значіт проезд е
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25.05.2022 15:19 Ответить
Какая разница перерезали или нет, в любом случае защищать, если окружили прорвать..
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25.05.2022 15:42 Ответить
цій владі не вірю абсолютно
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25.05.2022 16:06 Ответить
 
 