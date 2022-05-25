Луганщина не отрезана, трасса Лисичанск - Бахмут не перекрыта, - Гайдай

Информация о том, что оккупанты якобы отрезали "Дорогу жизни" не соответствует действительности.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Луганщина не отрезана! Трасса "Лисичанск-Бахмут" не перекрыта. Доступ к Лисичанску и Северодонецку есть. После обеда СМИ начали распространять новость о том, что оккупанты якобы отрезали "дорогу жизни".

Это не соответствует действительности. Дорога простреливается, но мы уже смогли завезти гумгрузы. По состоянию на 13 часов передвижение по дороге возможно", - подчеркнул он.

"Некоторые заголовки, вообще, вызывают возмущение. Писать "Россияне перерезали сообщение по трассе Лисичанск-Бахмут. Луганщина в котле?" безответственно и манипулятивно. Свои предположения оставьте при себе. Думали ли Вы о том, что будет с родными защитников, защищающих Луганщину и родственников оставшихся в области, когда они это прочитают? Какой котел? Подумайте о людях .Верьте только официальным источникам информации", - добавил Гайдай.

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