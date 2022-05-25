Луганщина не отрезана, трасса Лисичанск - Бахмут не перекрыта, - Гайдай
Информация о том, что оккупанты якобы отрезали "Дорогу жизни" не соответствует действительности.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Луганщина не отрезана! Трасса "Лисичанск-Бахмут" не перекрыта. Доступ к Лисичанску и Северодонецку есть. После обеда СМИ начали распространять новость о том, что оккупанты якобы отрезали "дорогу жизни".
Это не соответствует действительности. Дорога простреливается, но мы уже смогли завезти гумгрузы. По состоянию на 13 часов передвижение по дороге возможно", - подчеркнул он.
"Некоторые заголовки, вообще, вызывают возмущение. Писать "Россияне перерезали сообщение по трассе Лисичанск-Бахмут. Луганщина в котле?" безответственно и манипулятивно. Свои предположения оставьте при себе. Думали ли Вы о том, что будет с родными защитников, защищающих Луганщину и родственников оставшихся в области, когда они это прочитают? Какой котел? Подумайте о людях .Верьте только официальным источникам информации", - добавил Гайдай.
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Верят только в Бога, остальным доверяют или нет.
Вот и вопрос (риторический), кому Вы больше доверяете Бутусову или чинушам, выдвиженцам зебилов?
А комсомольские речевки здесь ,мягко говоря, неуместны..
Вони її просто обстрілюють прямою наводкою.
Как будто у коалиции есть цель сдержать РФ на каких-то рубежах, на нашей территории, не более.
Інакше як випалити всю ту орду ?
так робили німці в битві на Соммі: англійці гамселили тижнями з гармат всіх можливих калібрів (і навіть більших, ніж 6" - а в цей час німецька піхота ховалася в сховищах на зворотньому боці пагорбів ---- результат: наступ англійців гучно накрився піздою
"Трасса простреливается, но врагом (кацапами) не контролируется"
ну це, звісно, коментар "у вигляді літери П...."
яким би <...> не був головний командир, але щастя наше, що він не має мізків у вигляді літери П )
Щось позитивне там бачили ?
у мене вже немає сил більше "внушать украинцам стереотип поражения в войне". Їм говориш, що всього навсього треба кинути на допомогу нашим 10-20 БТГ, які у нас є, щоб відтіснити кацапів з деяких позицій, знищивши загрозу оточення, вони говорять "всьо ідьот по плану - пусть акружают, но помощі нє надо; договорімся про гуманітарний карідор"
А може почати ще по всіх каналах по 10 раз на дню розповідати, що Рубіжне і Попасна під нашим контролем? Те ж саме про Херсон, Енергодар, Мелітополь, Бердянськ і Маріуполь? Реальний стан справ замінити на браві заяви і шапкозакидання в стилі Люсі?
При ньому вони значно скоротились. Це ФАКТ.