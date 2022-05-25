Луганщину не відрізано, трасу Лисичанськ - Бахмут не перекрито, - Гайдай
Інформація про те, що окупанти нібито відрізали "Дорогу життя" не відповідає дійсності.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Луганщина НЕ відрізана! Траса "Лисичанськ-Бахмут" НЕ перекрита. Доступ до Лисичанська та Сєвєродонецька є. Пообіді ЗМІ почали поширювати новину про те, що окупанти нібито відрізали "дорогу життя".
Це не відповідає дійсності. Дорога прострілюється, але ми сьогодні вже змогли завезти гумвантажі. Станом на 13 годину пересування дорогою можливе", - наголосив він.
"Деякі заголовки, взагалі, викликають обурення. Писати "Росіяни перерізали сполучення трасою Лисичанськ-Бахмут. Луганщина в котлі?" безвідповідально і маніпулятивно. Свої припущення залиште при собі. Чи думали Ви про те, що буде з рідними захисників, які боронять Луганщину та родичів тих, хто залишився в області, коли вони це прочитають? Який котел? Подумайте про людей. Вірте тільки офіційним джерелам інформації", - додав Гайдай.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зеленского (Трус),
Ермака (Бывалый) и
Аристовича (Балбес).
Верят только в Бога, остальным доверяют или нет.
Вот и вопрос (риторический), кому Вы больше доверяете Бутусову или чинушам, выдвиженцам зебилов?
А комсомольские речевки здесь ,мягко говоря, неуместны..
Вони її просто обстрілюють прямою наводкою.
Как будто у коалиции есть цель сдержать РФ на каких-то рубежах, на нашей территории, не более.
Інакше як випалити всю ту орду ?
так робили німці в битві на Соммі: англійці гамселили тижнями з гармат всіх можливих калібрів (і навіть більших, ніж 6" - а в цей час німецька піхота ховалася в сховищах на зворотньому боці пагорбів ---- результат: наступ англійців гучно накрився піздою
"Трасса простреливается, но врагом (кацапами) не контролируется"
ну це, звісно, коментар "у вигляді літери П...."
яким би <...> не був головний командир, але щастя наше, що він не має мізків у вигляді літери П )
Щось позитивне там бачили ?
у мене вже немає сил більше "внушать украинцам стереотип поражения в войне". Їм говориш, що всього навсього треба кинути на допомогу нашим 10-20 БТГ, які у нас є, щоб відтіснити кацапів з деяких позицій, знищивши загрозу оточення, вони говорять "всьо ідьот по плану - пусть акружают, но помощі нє надо; договорімся про гуманітарний карідор"
А може почати ще по всіх каналах по 10 раз на дню розповідати, що Рубіжне і Попасна під нашим контролем? Те ж саме про Херсон, Енергодар, Мелітополь, Бердянськ і Маріуполь? Реальний стан справ замінити на браві заяви і шапкозакидання в стилі Люсі?
При ньому вони значно скоротились. Це ФАКТ.