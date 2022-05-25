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Луганщину не відрізано, трасу Лисичанськ - Бахмут не перекрито, - Гайдай

луганщина

Інформація про те, що окупанти нібито відрізали "Дорогу життя" не відповідає дійсності.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Луганщина НЕ відрізана! Траса "Лисичанськ-Бахмут" НЕ перекрита. Доступ до Лисичанська та Сєвєродонецька є. Пообіді ЗМІ почали поширювати новину про те, що окупанти нібито відрізали "дорогу життя".

Це не відповідає дійсності. Дорога прострілюється, але ми сьогодні вже змогли завезти гумвантажі. Станом на 13 годину пересування дорогою можливе", - наголосив він.

"Деякі заголовки, взагалі, викликають обурення. Писати "Росіяни перерізали сполучення трасою Лисичанськ-Бахмут. Луганщина в котлі?" безвідповідально і маніпулятивно. Свої припущення залиште при собі. Чи думали Ви про те, що буде з рідними захисників, які боронять Луганщину та родичів тих, хто залишився в області, коли вони це прочитають? Який котел? Подумайте про людей. Вірте тільки офіційним джерелам інформації", - додав Гайдай.

Також читайте: Російські війська вийшли на трасу Бахмут - Лисичанськ і прагнуть створити оперативне оточення, але наші воїни не збираються здавати Луганщину, - Бутусов

Автор: 

Лисичанськ (315) Сєверодонецьк (508) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+16
Бутусов писав інше, він там, а де той Гайдай?
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25.05.2022 13:51
+13
Скорее всего Гайдай нас успокаивает как и арестович .Он и про Рубежное с Попасной говорил,что это неприступные крепости и орки их не возьмут,а в итоге всё получилось с точностью наоборот .Бутусов всё таки с передка писал где ближе к тому району да и здесь вчера писали на сайте ,что орки вышли на трассу .Хотя за сутки ситуация могла поменяться и противника оттуда выбили (очень надеюсь ,что так и есть)
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25.05.2022 13:58
+11
Гайдаю фильм нужно снять с участием:
Зеленского (Трус),
Ермака (Бывалый) и
Аристовича (Балбес).
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25.05.2022 14:23
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Гайдаю фильм нужно снять с участием:
Зеленского (Трус),
Ермака (Бывалый) и
Аристовича (Балбес).
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25.05.2022 14:23 Відповісти
Бутусов писав інше, він там, а де той Гайдай?
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25.05.2022 13:51 Відповісти
Скорее всего Гайдай нас успокаивает как и арестович .Он и про Рубежное с Попасной говорил,что это неприступные крепости и орки их не возьмут,а в итоге всё получилось с точностью наоборот .Бутусов всё таки с передка писал где ближе к тому району да и здесь вчера писали на сайте ,что орки вышли на трассу .Хотя за сутки ситуация могла поменяться и противника оттуда выбили (очень надеюсь ,что так и есть)
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25.05.2022 13:58 Відповісти
Та Бутусов приблизно те ж саме й писав...
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25.05.2022 14:13 Відповісти
Бутусов то же самое писал, что трасса простреливается, а не захвачена, две большие разницы..
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25.05.2022 14:24 Відповісти
Ты что не читал пост на цензоре от Бутусова где было сказано,что орки вышли и перекрыли трассу Лисичанск -Бахмут в районе Белогоровки и Нагорного и перекрыли её Но Гайдай утверждает обратное .Хз уже кому верить ведь каждый подаёт противоречащую друг другу информацию
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25.05.2022 14:42 Відповісти
мы ждали шо то от мёртвийчука
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25.05.2022 13:51 Відповісти
Кому ж нам вірити? Нашим чиновникам, які ніколи не брешуть?
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25.05.2022 13:53 Відповісти
В предыдущем посте была совсем другая информация, тут уже хз кому верить что происходит на самом деле
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25.05.2022 13:53 Відповісти



Верят только в Бога, остальным доверяют или нет.
Вот и вопрос (риторический), кому Вы больше доверяете Бутусову или чинушам, выдвиженцам зебилов?
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25.05.2022 17:46 Відповісти
Головне, що я хочу сказати - не треба панікувати, опускати руки та втрачати віру в наші сили. Це не лише безглуздо, а й необґрунтовано. У ворога немає стратегічного перелому на свою користь, а є лише локальні поступи на кількох ділянках фронту. Але для нас сьогодні важливіше зайняти більш зручні позиції для оборони та не допустити попадання наших військ до оточення. А головне завдання - це зменшення ризиків втрати особового складу. Тому що у нас попереду велика контратака. Важливо, за ким буде останнє слово. А воно буде за нами. Тому що у нас величезна мотивація, а з нами весь цивілізований світ, його допомога та військово-фінансовий потенціал. І ми Переможемо! Борислав Береза https://realist.online/ukr/politika/u-voroha-nemaje-stratehichnoho-perelomu-na-svoju-korist-zsu-hotujutsja-do-kontrnastupu
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25.05.2022 13:53 Відповісти
Ну то хай займають нові позиції, як що є потреба - нехай відходять, головне життя воїнів та збереження ЗСУ, а не як сталось в Маріуополі.
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25.05.2022 13:57 Відповісти
відходять до куда? до Хмельницка или до Львова?
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25.05.2022 22:25 Відповісти
Найбільше допомагають США та Англія, але навіть цього недостатньо, доки терористів фінансують з ес. Окуповані теріторії нікому буде відновлювати, чоловіків використають як гарматне м'ясо, жінок та дітей згвалтують та перестріляють, решту вивезуть до сибіру.
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25.05.2022 14:00 Відповісти
Берёза ещё один успокоитель, а ля арестович
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25.05.2022 14:09 Відповісти
Золотая ты наша, выход на Лисичанск -Бахмут,это не локальный успех врага.И мотивация конечно круто, но у противника преимущество в ресурсах и инициативе...
А комсомольские речевки здесь ,мягко говоря, неуместны..
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25.05.2022 14:20 Відповісти
Зрозуміло не "відрізали".
Вони її просто обстрілюють прямою наводкою.
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25.05.2022 13:54 Відповісти
Гайдай то вроді дуже не звездить (не арестович в будь якому разі), але я більше довіряю Бутусову.
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25.05.2022 13:57 Відповісти
Генштаб ЗСУ писав у зведенні про дії ворожих ДРГ в районі траси Бахмут-Лисичанськ, тому про її часткове захоплення ворогом можна буде казати лише в разі отримання чіткої інформації про зайняття ним селищ Білогорівка та/або Берестове.
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25.05.2022 14:19 Відповісти
Так сталося,що у нас "офіційні джерела інформації" - ще ті пи₴дуни.
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25.05.2022 14:00 Відповісти
Насчет сегодняшнего удара по Запорожью тоже писали что промазали и попали в торговый центр вместо Мотор Сичи. Потом в телеграм каналах появилось видео что таки удар был именно по Мотор Сичь и не промазали... Очень много дезинформации
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25.05.2022 14:00 Відповісти
Сейчас канечно складывается впечатление, что Украина отступает потому, что союзники дают ооочень мало вооружения.
Как будто у коалиции есть цель сдержать РФ на каких-то рубежах, на нашей территории, не более.
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25.05.2022 14:03 Відповісти
Якщо "Дорога прострілюється", то як вона не перерізана? https://www.facebook.com/profile.php?id=100024612140901 Олег Быков 23 May, 22:27 · Видео сегодняшней эвакуации по "дороге жизни" Лисичанск-Бахмут. По обеим сторонам дороги идёт обстрел, бус едет прямо через взрывы. Може хто підкажіть, від якої зброї такі розриви? Розриви невеликі, це явно не 152 мм.
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25.05.2022 14:05 Відповісти
Це не "пряма наводка", а скоріш за все 82мм міномет - непокоючий обстріл через висоти, що закривають трасу від передових позицій ворога.
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25.05.2022 14:23 Відповісти
Дальність стрільби 82 мм міномету - 3100 м. Тобто вже поруч з шляхом. А що непокоючий обстріл - це точно, інакше з бус прикінчили би швидко.
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25.05.2022 15:49 Відповісти
Кто короче ****** , либо Гайдай , либо СМИ , если , это всетаки СМИ то тогда где эта ***** Боканов, или так пашет над справой Порошенко, что аж не разбирается, очі до гори ніколи, підняти
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25.05.2022 14:06 Відповісти
Сегодня война перешла в фазу артиллерийских дуэлей и ситуация на фронтах указывает на то, что у ВСУ недостаточно оружия для подавления огневых точек врага на некоторых участках. Но это временное явление длительность которого зависит от скорости поставок современного оружия, качестве командования и скорости подготовки артиллеристов и операторов арт-систем. Но думаю что даже в Кремле понимают что им писта.
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25.05.2022 14:07 Відповісти
Треба розуміти, що ми будемо змушені застосовувати таку ж тактику.
Інакше як випалити всю ту орду ?
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25.05.2022 14:15 Відповісти
Точечные удары по живой силе и технике орков. С оружием НАТО нет резона рисковать солдатами вступая с винторогими в лобовое столкновение. Очевидно же что мяса Кремлю не жалко и они нас вытягивают на лобовое столкновение, чтобы нанести как можно больший урон, а дистанционная война с высокоточными ударами по оркам позволяет жизни своих солдат сохранить и перемолоть мясо которое Кремля не жалко.
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25.05.2022 14:30 Відповісти
Це ніби сортувати перемішані крупи.
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25.05.2022 15:27 Відповісти
Ага, в ВСУ скоро одни штык-ножи останутся и красивые каски...но "писта" кацапам?! Разве, что транслировать на врагов круглосуточно бесчисленные спичи Зеленского. Бессмысленные и беспощадные...
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25.05.2022 14:30 Відповісти
Неразгибается
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25.05.2022 14:09 Відповісти
Люди все частіше говорять, що у телефонних розмовах із фронту їхні родичі скаржаться на відсутність техніки та засобів. Кажуть, стоять голіруч проти танків.
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25.05.2022 14:13 Відповісти
Сьогодні в нашому місті ховають трьох бійців. Вчора тех похорони були.
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25.05.2022 14:21 Відповісти
В нашему селі два автобуса хлопців забрали на війну.Танкістів забирали персонально воєнні на джипах.Трі місяці под Ізюмом ,в самому пеклі.Жодної похоронкі !!!.Справно воюють хлопці !Себе й країну берегуть! А їх паї всим селом обробляють!Ці хлопці не ******* журнашлюх.Вони спритні .Я пишаюсь сільськими хлопцями.
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25.05.2022 14:59 Відповісти
храни их Господь!
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25.05.2022 22:28 Відповісти
Сожгли их в танках,наверное..Нет тел..Кого хоронить?
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26.05.2022 03:20 Відповісти
Я тоже считаю , что лучше, отступить, и сохранить , вооружение и боеспособные части , чем попасть в котёл, из-за мифических территорий, все равно ,почти вся область у москалей. . Надо ждать когда они выдохнутся
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25.05.2022 14:13 Відповісти
я не уявляю, як можна відступати з позицій в глибині нашої оборони. Може хто пояснить якусь нову тактику ведення війни? Є ділянки, які треба тримати. Як? - Як усі: відійшли, ворог артою криє пусті позиції, заходить ворожа піхота, одночасно з нею повертається наша і відтісняє ворога на вихідні позиції. Саме це відбувається скрізь, де наші тримають оборону. На тих ділянках кацапи не мають успіху. Чи може на усіх ділянках накажете відступати? Я просто не розумію...
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25.05.2022 15:11 Відповісти
курва для цього треба копати шанці повного профілю та це й обладнувати сховища від артобстрілів ---- а це важка й невдячна праця з погляду наявних командирів

так робили німці в битві на Соммі: англійці гамселили тижнями з гармат всіх можливих калібрів (і навіть більших, ніж 6" - а в цей час німецька піхота ховалася в сховищах на зворотньому боці пагорбів ---- результат: наступ англійців гучно накрився піздою
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25.05.2022 15:29 Відповісти
а ще треба триматись в містах і селах. Хай навіть в руїнах, але там в рази оборонятися легше. Але наші з гордістю постійно звітуються - город разрушен, ми єво бросілі і отошлі на болєє вигодниє позіциі (в голий степ, ***) У мене вже просто немає сил пояснювати бальшинству на шашликах очевидні істини, у них всьо ідьот по плану
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25.05.2022 15:56 Відповісти
Трасса простреливается, но врагом (кацапами) не контролируется. Окружение Северодонецка в виде буквы П, то есть оперативное, а не в виде буквы О - полное. Время еще есть, верим в ВСУ и не верим гавномесу Люсе Арестович.
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25.05.2022 14:15 Відповісти
"Окружение Северодонецка в виде буквы П"

"Трасса простреливается, но врагом (кацапами) не контролируется"

ну це, звісно, коментар "у вигляді літери П...."

яким би <...> не був головний командир, але щастя наше, що він не має мізків у вигляді літери П )
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25.05.2022 15:34 Відповісти
Виктор Дийнега , Вот только не надо шапкозакидательством заниматься, ни какая им не ***** , и воевать они стали умнее. Оружие им может поставлять Китай , через , Северную Корею . Так шо не надо . Пока Запад серьёзно не подключиться, пока все будет очень плохо, пока на Западе всерьёз не поймут ,что им нужна свободная Украина
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25.05.2022 14:20 Відповісти
Не пытайся навязывать стереотипы. Для некоторых планета земля по сей день является плоской и стоит на трех слонах, но это не значит что я им должен поверить...
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25.05.2022 14:23 Відповісти
западу мы не нужны
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25.05.2022 22:30 Відповісти
Плять. Когда вы поймете что все зрады, это попытка кремлевской пропаганды и центра психологических операций раши "внушить украинцам стереотип поражения в войне". Стереотипами мыслят только недоразвитые из за пропаганды кацапы, нам украинцам необходимо научится мыслить обширно отталкиваясь от подтвержденных фактов, а не стереотипов которые пытаются нам впарить.
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25.05.2022 14:20 Відповісти
Ви давно на карту дивились ?
Щось позитивне там бачили ?
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25.05.2022 14:38 Відповісти
та їм карта непотрібна. Зе сказав, що всьо харашо, значіт всьо харашо.
у мене вже немає сил більше "внушать украинцам стереотип поражения в войне". Їм говориш, що всього навсього треба кинути на допомогу нашим 10-20 БТГ, які у нас є, щоб відтіснити кацапів з деяких позицій, знищивши загрозу оточення, вони говорять "всьо ідьот по плану - пусть акружают, но помощі нє надо; договорімся про гуманітарний карідор"
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25.05.2022 15:20 Відповісти
А карта на Фактах (https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20220525-karta-bojovyh-dij-v-********/) показує інше.
А може почати ще по всіх каналах по 10 раз на дню розповідати, що Рубіжне і Попасна під нашим контролем? Те ж саме про Херсон, Енергодар, Мелітополь, Бердянськ і Маріуполь? Реальний стан справ замінити на браві заяви і шапкозакидання в стилі Люсі?
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25.05.2022 14:26 Відповісти
іноді краще помовчати
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25.05.2022 14:42 Відповісти
Ну да, не сдал. А ЛДНРы на чьей территории? Не на украинской? А сейчас идет война. Она еще не закончена чтобы делать какие-то выводы. Будут мирные соглашения на подобие "минских" тогда посмотрим кто и что сдал.
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25.05.2022 15:03 Відповісти
Коли він вступав до обов'язків окупованих територій було значно більше.

При ньому вони значно скоротились. Це ФАКТ.
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25.05.2022 15:26 Відповісти
Территорий может и больше. Но например Донецк не был оккупирован фактически. Я помню как сейчас вместо того чтобы зайти в ключевые города, наиболее боеспособные войска отправили в чистое поле в район границы где их просто накрыли из градов с территории РФ. Выгнали Гиркина-Стрелкова из Славянска в Донецк который никем не был занят. Ну это такое себе достижение. Дело не в том что что-то сократилось, дело в том что подписали мирные соглашения фактически сдав территорию Украины.
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25.05.2022 15:37 Відповісти
ще не вмер - це уточнення
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25.05.2022 15:35 Відповісти
більш довіри Бутусову
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25.05.2022 14:51 Відповісти
Все это не имеет никакого значения. Не вышли сегодня выйдут завтра. Пока не будет контрнаступления мы будем понемногу отступать. Держаться в чистой степи на одной позиции просто невозможно.
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25.05.2022 15:08 Відповісти
виїжали с соледара по трасі машини с лісічанска їдут - значіт проезд е
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25.05.2022 15:19 Відповісти
Какая разница перерезали или нет, в любом случае защищать, если окружили прорвать..
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25.05.2022 15:42 Відповісти
цій владі не вірю абсолютно
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25.05.2022 16:06 Відповісти
 
 