Луганщину не відрізано, трасу Лисичанськ - Бахмут не перекрито, - Гайдай

Інформація про те, що окупанти нібито відрізали "Дорогу життя" не відповідає дійсності.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Луганщина НЕ відрізана! Траса "Лисичанськ-Бахмут" НЕ перекрита. Доступ до Лисичанська та Сєвєродонецька є. Пообіді ЗМІ почали поширювати новину про те, що окупанти нібито відрізали "дорогу життя".



Це не відповідає дійсності. Дорога прострілюється, але ми сьогодні вже змогли завезти гумвантажі. Станом на 13 годину пересування дорогою можливе", - наголосив він.

"Деякі заголовки, взагалі, викликають обурення. Писати "Росіяни перерізали сполучення трасою Лисичанськ-Бахмут. Луганщина в котлі?" безвідповідально і маніпулятивно. Свої припущення залиште при собі. Чи думали Ви про те, що буде з рідними захисників, які боронять Луганщину та родичів тих, хто залишився в області, коли вони це прочитають? Який котел? Подумайте про людей. Вірте тільки офіційним джерелам інформації", - додав Гайдай.

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