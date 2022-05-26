Война в Украине может спровоцировать глобальную рецессию, - глава Всемирного банка Малпас

Президент Всемирного банка Дэвид Малпас не исключает вероятность рецессии мировой экономики из-за войны в Украине. Он считает, что влияние будет "очень отрицательным".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Малпас подчеркнул, что кризис ощутят не только в России и Украине, но и в других странах.

"По мере того как мы смотрим на мировой ВВП, сейчас не удается увидеть, как мы можем избежать рецессии", - сказал он.

Он отметил, что перебои в поставках зерна в частности ударят по Ливану, у которого нет собственных запасов, а замедление сельскохозяйственных секторов уже испытывают и другие государства.

Кроме того, сокращение поставок российских энергоносителей, по мнению Малпаса, может замедлить экономику в странах ЕС.

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