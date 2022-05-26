Война в Украине может спровоцировать глобальную рецессию, - глава Всемирного банка Малпас
Президент Всемирного банка Дэвид Малпас не исключает вероятность рецессии мировой экономики из-за войны в Украине. Он считает, что влияние будет "очень отрицательным".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Малпас подчеркнул, что кризис ощутят не только в России и Украине, но и в других странах.
"По мере того как мы смотрим на мировой ВВП, сейчас не удается увидеть, как мы можем избежать рецессии", - сказал он.
Он отметил, что перебои в поставках зерна в частности ударят по Ливану, у которого нет собственных запасов, а замедление сельскохозяйственных секторов уже испытывают и другие государства.
Кроме того, сокращение поставок российских энергоносителей, по мнению Малпаса, может замедлить экономику в странах ЕС.
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Дайте більше важкої зброї Україні. Дайте ваших військових. І придушити фашисто-кацапів. І увесь світ вздихне вільніше. І не буде більше "другої сильної фашисто-держави".
Хватить тільки жалітись і нити - до роботи.
Чечню бросили, Грузию бросили, Сирию бросили - вот думали и Украину бросить
НЕ ВЫЙДЕТ ‼️
все институции в мире развалятся из-за своей колобарантской политики , А УКРАИНА БУДЕТ ЦЕЛА .
НЕБО НАД УКРАИНОЙ ЗАКРОЙТЕ, идиоты . И не будет рецессии и голода в Африке
А то хотите закрыть аппетиты ***** Украиной и убийствами украинцев и спокойно спать ???
2 коалиции, сложившиеся в войне, которая определит ход мировой истории ХХI-го века.
На правильной стороне Истории: Украина, Великобритания, США, Польша.
На темной: Россия, Франция, Германия, Италия.
УгорщинаУйобщина
1. Полное эмбарго на нефть и газ из Помойной *********.
2. Каждая страна направляет в Украину всего по одной мотострелковой бригаде усиленной артдивизионом 155 мм, дивизионом ПВО и танковым батальоном с обеспечением их всем необходимым на период проведения мировым сообществом спецоперации по депунинизации, дерашизации и ленацификации РФ.