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Новости Агрессия России против Украины Война
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Война в Украине может спровоцировать глобальную рецессию, - глава Всемирного банка Малпас

банк,всемирный

Президент Всемирного банка Дэвид Малпас не исключает вероятность рецессии мировой экономики из-за войны в Украине. Он считает, что влияние будет "очень отрицательным".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Малпас подчеркнул, что кризис ощутят не только в России и Украине, но и в других странах.

"По мере того как мы смотрим на мировой ВВП, сейчас не удается увидеть, как мы можем избежать рецессии", - сказал он.

Он отметил, что перебои в поставках зерна в частности ударят по Ливану, у которого нет собственных запасов, а замедление сельскохозяйственных секторов уже испытывают и другие государства.

Кроме того, сокращение поставок российских энергоносителей, по мнению Малпаса, может замедлить экономику в странах ЕС.

Читайте: Всемирный банк выделит $30 млрд на преодоление продовольственного кризиса в мире

Всемирный Банк (447)


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Топ комментарии
+12
Те що іде глобальне знищення України їх не турбувати? Не буде Європи,якщо не стримати ворога в Україні.
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26.05.2022 08:53
+11
Українцям насрати на ваші рецесії і біди! Так само як і вам насрати на нас! Ми теж будемо сидіти і дивитися серіальчик онлайн про війну в якому небудь Ливані і як дохнуть африканці з голоду!!!
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26.05.2022 08:56
+7
Все претензии к пдрам кремлёвским. До их самоубийственной аферы было все хорошо и планета начинала очищаться от ковида, а экономики бурно расти
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26.05.2022 08:51
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Все претензии к пдрам кремлёвским. До их самоубийственной аферы было все хорошо и планета начинала очищаться от ковида, а экономики бурно расти
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26.05.2022 08:51 Ответить
Те що іде глобальне знищення України їх не турбувати? Не буде Європи,якщо не стримати ворога в Україні.
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26.05.2022 08:53 Ответить
Українцям насрати на ваші рецесії і біди! Так само як і вам насрати на нас! Ми теж будемо сидіти і дивитися серіальчик онлайн про війну в якому небудь Ливані і як дохнуть африканці з голоду!!!
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26.05.2022 08:56 Ответить
Так раньше так и было. Да и сейчас всем наплевать на войну, которая их не затрагивает.
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26.05.2022 09:24 Ответить
Україна має 30% всіх чорноземів у світі.Без українського продовольства світ очікує дефіцит та відповідно високі ціни на хачі які бідні країни собі дозволити не зможуть.
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26.05.2022 08:58 Ответить
Що,нам до чужих проблем? Нехай переймаються нашими
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26.05.2022 09:14 Ответить
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26.05.2022 09:22 Ответить
так они тоже скажут что нам до украиснких проблем ? у нас свои и ... отменят санкции ..
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26.05.2022 13:35 Ответить
Я бы отравлял земли которые будет тяжело отбить. Чтоб ни русне ни миру не досталось.
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26.05.2022 09:48 Ответить
Це ще один мотив, щоби знищити кацапстанію. То давайте до роботи СВІТ. А то тільки ля-ля-ля та ля-ля-ля. Пора би вже закочувати рукави і до роботи.
Дайте більше важкої зброї Україні. Дайте ваших військових. І придушити фашисто-кацапів. І увесь світ вздихне вільніше. І не буде більше "другої сильної фашисто-держави".
Хватить тільки жалітись і нити - до роботи.
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26.05.2022 09:01 Ответить
Україна обклала усіх виробників та експортерів продукції в Україні додатковим митом на 25% називаючи це боротьбою з виведенням капіталів. Як то кажуть, якщо корова не хоче доїтися її треба вбити. Якщо доїмо корову(економіку), а війна не закінчиться то молока не буде Так що всі сили на фронт, доки корова не закінчилася!!!
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26.05.2022 09:03 Ответить
Ніу,й добре!!! Хоч,трохи розуму додасть
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26.05.2022 09:08 Ответить
Не война в Украине, а нападение вонючей пидороссии надо правильно расставлять акценты
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26.05.2022 09:11 Ответить
****, та шо ж такое? И всемирный голод, и рецессия, и солнечное затмение, и о.уительный метеорит на подлёте, и подъём уровня воды в океане на десять метров. И всё можно предотвратить заключением перемирия!
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26.05.2022 09:16 Ответить
Хотят бросить Украину с украинцами в пасть *****
Чечню бросили, Грузию бросили, Сирию бросили - вот думали и Украину бросить
НЕ ВЫЙДЕТ ‼️

все институции в мире развалятся из-за своей колобарантской политики , А УКРАИНА БУДЕТ ЦЕЛА .
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26.05.2022 09:21 Ответить
Війна в Україні може спровокувати глобальну рецесію, - глава Світового банку Малпас Джерело:

НЕБО НАД УКРАИНОЙ ЗАКРОЙТЕ, идиоты . И не будет рецессии и голода в Африке
А то хотите закрыть аппетиты ***** Украиной и убийствами украинцев и спокойно спать ???
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26.05.2022 09:18 Ответить
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky

2 коалиции, сложившиеся в войне, которая определит ход мировой истории ХХI-го века.
На правильной стороне Истории: Украина, Великобритания, США, Польша.
На темной: Россия, Франция, Германия, Италия.
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26.05.2022 09:20 Ответить
Угорщина Уйобщина
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26.05.2022 09:36 Ответить
Перефразируя *****: а нафиг нам нужен тот мир без Украины?
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26.05.2022 09:31 Ответить
Италия Венгрия Кипр за сохранение лица кремлеского гнома... этим пасипакам не доходит что это невозможно там известный орган...
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26.05.2022 09:43 Ответить
У меня предложение, для президента мирового банка и остальных озабоченный голодом и рецессией. Решите со всеми странами один простой вопрос, для преодоления этой рецессии и голода. как решить? Всего одним способом из двух пунктов.
1. Полное эмбарго на нефть и газ из Помойной *********.
2. Каждая страна направляет в Украину всего по одной мотострелковой бригаде усиленной артдивизионом 155 мм, дивизионом ПВО и танковым батальоном с обеспечением их всем необходимым на период проведения мировым сообществом спецоперации по депунинизации, дерашизации и ленацификации РФ.
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26.05.2022 09:56 Ответить
только не война в Украине - а агрессия ублюдской рашки !
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26.05.2022 13:37 Ответить
 
 