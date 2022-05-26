Війна в Україні може спровокувати глобальну рецесію, - глава Світового банку Малпас

Президент Світового банку Девід Малпас не відкидає імовірність рецесії світової економіки через війну в Україні. Він вважає, що вплив буде "дуже негативним".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Малпас наголосив, що кризу відчують не тільки в Росії та Україні, але і в інших країнах.

"У міру того, як ми дивимося на світовий ВВП, зараз не вдається побачити, як ми можемо уникнути рецесії", - сказав він.

Він зазначив, що перебої в постачаннях зерна, зокрема, вдарять по Лівану, у якого немає власних запасів, а уповільнення сільськогосподарських секторів вже відчувають і інші держави.

Крім того, скорочення постачання російських енергоносіїв, на думку Малпаса, може уповільнити економіку в країнах ЄС.

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