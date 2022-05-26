Війна в Україні може спровокувати глобальну рецесію, - глава Світового банку Малпас
Президент Світового банку Девід Малпас не відкидає імовірність рецесії світової економіки через війну в Україні. Він вважає, що вплив буде "дуже негативним".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Малпас наголосив, що кризу відчують не тільки в Росії та Україні, але і в інших країнах.
"У міру того, як ми дивимося на світовий ВВП, зараз не вдається побачити, як ми можемо уникнути рецесії", - сказав він.
Він зазначив, що перебої в постачаннях зерна, зокрема, вдарять по Лівану, у якого немає власних запасів, а уповільнення сільськогосподарських секторів вже відчувають і інші держави.
Крім того, скорочення постачання російських енергоносіїв, на думку Малпаса, може уповільнити економіку в країнах ЄС.
Топ коментарі
+12 Валентина Саюн
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+11 Чиста Пречиста
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+7 Aleksey NotBad
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Дайте більше важкої зброї Україні. Дайте ваших військових. І придушити фашисто-кацапів. І увесь світ вздихне вільніше. І не буде більше "другої сильної фашисто-держави".
Хватить тільки жалітись і нити - до роботи.
Чечню бросили, Грузию бросили, Сирию бросили - вот думали и Украину бросить
НЕ ВЫЙДЕТ ‼️
все институции в мире развалятся из-за своей колобарантской политики , А УКРАИНА БУДЕТ ЦЕЛА .
НЕБО НАД УКРАИНОЙ ЗАКРОЙТЕ, идиоты . И не будет рецессии и голода в Африке
А то хотите закрыть аппетиты ***** Украиной и убийствами украинцев и спокойно спать ???
2 коалиции, сложившиеся в войне, которая определит ход мировой истории ХХI-го века.
На правильной стороне Истории: Украина, Великобритания, США, Польша.
На темной: Россия, Франция, Германия, Италия.
УгорщинаУйобщина
1. Полное эмбарго на нефть и газ из Помойной *********.
2. Каждая страна направляет в Украину всего по одной мотострелковой бригаде усиленной артдивизионом 155 мм, дивизионом ПВО и танковым батальоном с обеспечением их всем необходимым на период проведения мировым сообществом спецоперации по депунинизации, дерашизации и ленацификации РФ.