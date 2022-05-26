Россияне обстреляли из артиллерии громаду в Днепропетровской области, - ОВА

Ночью враг нанес артиллерийский удар по Апостоловской громаде Криворожского района.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"В Криворожском районе снова стреляли. В полночь враг ударил из артиллерии по Апостоловской громаде. Людей не зацепило", - говорится в сообщении.

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