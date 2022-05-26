Россияне обстреляли из артиллерии громаду в Днепропетровской области, - ОВА
Ночью враг нанес артиллерийский удар по Апостоловской громаде Криворожского района.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"В Криворожском районе снова стреляли. В полночь враг ударил из артиллерии по Апостоловской громаде. Людей не зацепило", - говорится в сообщении.
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Тут треба кричати, припиняти телемарафон пустонзвонства, скликати Радбез і ЩОСЬ ТЕРМІНОВО РОБИТИ!!! Вивозити зі спокійних регіонів, просити у бувших соцкраїн 152 мм, може десь в Африці, Іраку? В КНДР (в обмін на зерно та олію)...
А СБУ - зайнятися керівництвом тилового забезпеченя. Одні, блд, телепонтарі. Хоча СБУ не до цього, звичайно...
А про нашу оборону та успіхи у Цензора новин зовсім немає?!