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Россияне обстреляли из артиллерии громаду в Днепропетровской области, - ОВА

дніпропетровщина

Ночью враг нанес артиллерийский удар по Апостоловской громаде Криворожского района.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"В Криворожском районе снова стреляли. В полночь враг ударил из артиллерии по Апостоловской громаде. Людей не зацепило", - говорится в сообщении.

Читайте: Вражеский беспилотник сбит над Днепропетровщиной, - ОВА

обстрел (27036) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (3927)


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А і ви їх обстріляли ? ТІЛЬКИ факти руйнувань і без фактів супротиву. Де дивізіони, де зброя. У кожній області є чим захищатись. Зміїний Чорнобаївка, Білогорівка уже не пекло для рашистів? А такі назви давали мери...
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26.05.2022 09:12 Ответить
Не хватає зброї на всі боки! Свою війскову промисловість загубили сумісно з совістю.
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26.05.2022 09:30 Ответить
А може "нада проста пєрєстать стрєлять"?
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26.05.2022 09:44 Ответить
Не так зброї, як снарядів немає вже. Майже...
Тут треба кричати, припиняти телемарафон пустонзвонства, скликати Радбез і ЩОСЬ ТЕРМІНОВО РОБИТИ!!! Вивозити зі спокійних регіонів, просити у бувших соцкраїн 152 мм, може десь в Африці, Іраку? В КНДР (в обмін на зерно та олію)...
А СБУ - зайнятися керівництвом тилового забезпеченя. Одні, блд, телепонтарі. Хоча СБУ не до цього, звичайно...
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26.05.2022 10:03 Ответить
А що він вам скаже? Він держслужбовець, армієй не командує, звертайтесь з цим питанням до верховного і найвпливовішого.
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26.05.2022 09:30 Ответить
У мене в стрічці із 6 новин 5 про те, що робить расєя, щоб нас захопити!
А про нашу оборону та успіхи у Цензора новин зовсім немає?!
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26.05.2022 09:28 Ответить
 
 