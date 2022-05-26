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Росіяни обстріляли з артилерії громаду у Дніпропетровській області, - ОВА

дніпропетровщина

Вночі ворог завдав артилерійсього удару по Апостолівській громаді Криворізького району.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

" У Криворізькому районі знову стріляли. Опівночі ворог ударив з артилерії по Апостолівській громаді. Людей не зачепило", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворожий безпілотник збито над Дніпропетровщиною, - ОВА

обстріл (28357) Резніченко Валентин (517) Дніпропетровська область (3700)


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А і ви їх обстріляли ? ТІЛЬКИ факти руйнувань і без фактів супротиву. Де дивізіони, де зброя. У кожній області є чим захищатись. Зміїний Чорнобаївка, Білогорівка уже не пекло для рашистів? А такі назви давали мери...
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26.05.2022 09:12 Відповісти
Не хватає зброї на всі боки! Свою війскову промисловість загубили сумісно з совістю.
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26.05.2022 09:30 Відповісти
А може "нада проста пєрєстать стрєлять"?
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26.05.2022 09:44 Відповісти
Не так зброї, як снарядів немає вже. Майже...
Тут треба кричати, припиняти телемарафон пустонзвонства, скликати Радбез і ЩОСЬ ТЕРМІНОВО РОБИТИ!!! Вивозити зі спокійних регіонів, просити у бувших соцкраїн 152 мм, може десь в Африці, Іраку? В КНДР (в обмін на зерно та олію)...
А СБУ - зайнятися керівництвом тилового забезпеченя. Одні, блд, телепонтарі. Хоча СБУ не до цього, звичайно...
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26.05.2022 10:03 Відповісти
А що він вам скаже? Він держслужбовець, армієй не командує, звертайтесь з цим питанням до верховного і найвпливовішого.
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26.05.2022 09:30 Відповісти
У мене в стрічці із 6 новин 5 про те, що робить расєя, щоб нас захопити!
А про нашу оборону та успіхи у Цензора новин зовсім немає?!
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26.05.2022 09:28 Відповісти
 
 