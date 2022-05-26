Росіяни обстріляли з артилерії громаду у Дніпропетровській області, - ОВА
Вночі ворог завдав артилерійсього удару по Апостолівській громаді Криворізького району.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
" У Криворізькому районі знову стріляли. Опівночі ворог ударив з артилерії по Апостолівській громаді. Людей не зачепило", - йдеться у повідомленні.
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Тут треба кричати, припиняти телемарафон пустонзвонства, скликати Радбез і ЩОСЬ ТЕРМІНОВО РОБИТИ!!! Вивозити зі спокійних регіонів, просити у бувших соцкраїн 152 мм, може десь в Африці, Іраку? В КНДР (в обмін на зерно та олію)...
А СБУ - зайнятися керівництвом тилового забезпеченя. Одні, блд, телепонтарі. Хоча СБУ не до цього, звичайно...
А про нашу оборону та успіхи у Цензора новин зовсім немає?!