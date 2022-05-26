Росіяни обстріляли з артилерії громаду у Дніпропетровській області, - ОВА

Вночі ворог завдав артилерійсього удару по Апостолівській громаді Криворізького району.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

" У Криворізькому районі знову стріляли. Опівночі ворог ударив з артилерії по Апостолівській громаді. Людей не зачепило", - йдеться у повідомленні.

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