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Новости Война
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Электронные больничные и выплаты украинцы могут получать за границей, - Минздрав

больничный

Граждане Украины, которые на данный момент пребывают за границей, могут дистанционно оформлять электронные больничные для получения выплат от государства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

"Есть много и внутренне перемещенных людей, и многие украинцы выехали за границу. Соответственно, мы разрешили на период военного положения для украинцев за границей дистанционно формировать медицинские выводы о временной нетрудоспособности и, таким образом, получать электронные больничные и те выплаты, которые предусмотрены государством", – проинформировала Карчевич.

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Минздрав (4898) больничный (55)


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тоесть они и пособие за бугром будут получать, и выплаты от Украины? неплохо так устроились
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26.05.2022 11:45 Ответить
Бррр...какие такие больничные? Каким образом? Это про кого?
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26.05.2022 11:45 Ответить
Які ви молодці. Аж за кордоном допомагаєте, а тут в Україні нема кому, ось обзвонила кучу номерів різних служб, і не можу добитися, щоб онкохворому чоловіку виплачували призначену пенсію, бо служба яка міняє Чорнобильські посвідчення- саморозпустилася. І чим можуть втішити - чекайте закінчення війни.
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26.05.2022 11:56 Ответить
Це для днр чи з лнр також можна?
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26.05.2022 11:57 Ответить
Звичайно, можна. Пенсії ж платять, а чому ж і лікарняні не виплачувати?
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26.05.2022 14:45 Ответить
Стимулируют то чтоб Украину покинуло все трудоспособное население.Хотят тут оставить десяток миллионов стариков и старух,которых или убьют или сами..
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26.05.2022 12:12 Ответить
Всім легальним біженцям у ЄС, надається безкоштовна медична допомога! Чому Україна має платити лікарняні тим, хто не знаходиться на території України?!!
Спочатку один довпойоп починає платити пенсії ісраїльським і лугандонським пенсіонерам бо йому так захотілося, а тепер підлеглі цього довпойопа за наш рахунок іще і спонсорують емігрантів.
Чому українські платники податків мають платити за цей весь клоунський треш?!!! До яких пір буде відбуватися ця вакханалія зеленої влади?
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26.05.2022 13:29 Ответить
 
 