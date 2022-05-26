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Новини Війна
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Електронні лікарняні та виплати українці можуть отримувати за кордоном, - МОЗ

больничный

Громадяни України, які наразі перебувають за кордон, можуть дистанційно оформляти електронні лікарняні для отримання виплат від держави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

"Є багато і внутрішньо переміщених людей, і багато українців виїхали за кордон. Відповідно ми дозволили на період воєнного стану для українців за кордоном дистанційно формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність і, таким чином, отримувати електронні лікарняні і ті виплати, які передбачені державою", - поінформувала Карчевич.

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Автор: 

МОЗ (5391) лікарняний (124)


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тоесть они и пособие за бугром будут получать, и выплаты от Украины? неплохо так устроились
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26.05.2022 11:45 Відповісти
Бррр...какие такие больничные? Каким образом? Это про кого?
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26.05.2022 11:45 Відповісти
Які ви молодці. Аж за кордоном допомагаєте, а тут в Україні нема кому, ось обзвонила кучу номерів різних служб, і не можу добитися, щоб онкохворому чоловіку виплачували призначену пенсію, бо служба яка міняє Чорнобильські посвідчення- саморозпустилася. І чим можуть втішити - чекайте закінчення війни.
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26.05.2022 11:56 Відповісти
Це для днр чи з лнр також можна?
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26.05.2022 11:57 Відповісти
Звичайно, можна. Пенсії ж платять, а чому ж і лікарняні не виплачувати?
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26.05.2022 14:45 Відповісти
Стимулируют то чтоб Украину покинуло все трудоспособное население.Хотят тут оставить десяток миллионов стариков и старух,которых или убьют или сами..
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26.05.2022 12:12 Відповісти
Всім легальним біженцям у ЄС, надається безкоштовна медична допомога! Чому Україна має платити лікарняні тим, хто не знаходиться на території України?!!
Спочатку один довпойоп починає платити пенсії ісраїльським і лугандонським пенсіонерам бо йому так захотілося, а тепер підлеглі цього довпойопа за наш рахунок іще і спонсорують емігрантів.
Чому українські платники податків мають платити за цей весь клоунський треш?!!! До яких пір буде відбуватися ця вакханалія зеленої влади?
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26.05.2022 13:29 Відповісти
 
 