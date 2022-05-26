Електронні лікарняні та виплати українці можуть отримувати за кордоном, - МОЗ

Громадяни України, які наразі перебувають за кордон, можуть дистанційно оформляти електронні лікарняні для отримання виплат від держави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

"Є багато і внутрішньо переміщених людей, і багато українців виїхали за кордон. Відповідно ми дозволили на період воєнного стану для українців за кордоном дистанційно формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність і, таким чином, отримувати електронні лікарняні і ті виплати, які передбачені державою", - поінформувала Карчевич.

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