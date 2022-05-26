Електронні лікарняні та виплати українці можуть отримувати за кордоном, - МОЗ
Громадяни України, які наразі перебувають за кордон, можуть дистанційно оформляти електронні лікарняні для отримання виплат від держави.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.
"Є багато і внутрішньо переміщених людей, і багато українців виїхали за кордон. Відповідно ми дозволили на період воєнного стану для українців за кордоном дистанційно формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність і, таким чином, отримувати електронні лікарняні і ті виплати, які передбачені державою", - поінформувала Карчевич.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Спочатку один довпойоп починає платити пенсії ісраїльським і лугандонським пенсіонерам бо йому так захотілося, а тепер підлеглі цього довпойопа за наш рахунок іще і спонсорують емігрантів.
Чому українські платники податків мають платити за цей весь клоунський треш?!!! До яких пір буде відбуватися ця вакханалія зеленої влади?