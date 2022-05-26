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Google отключит часть российских провайдеров от своих серверов, – СМИ

google

Российские интернет-провайдеры начали получать от Google уведомления о расторжении договоров на обслуживание части своих серверов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на РБК.

Так, речь идет об отключениях от серверов Google Global Cache, которые используются для снижения нагрузки на магистральные сети и увеличения скорости доступа к сервисам Google, в частности, YouTube.

По данным издания, сообщения о расторжении договоров уже получили несколько компаний, в том числе оренбургский провайдер "Радиосвязь", работающий под брендом "Фокус Лайф". Письмо об остановке работы серверов туда направила компания Raiden Unlimited Company (ирландская "дочка" Google), объяснив решение "изменениями правовой практики".

Аналогичное сообщение получил и провайдер "МФТИ Телеком". Представитель компании рассказал РБК, что это может быть связано с тем, что институт находится в санкционном перечне.

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При этом в МТС и "Ростелекоме" заявили, что не "не наблюдают отключений".

Представители компании "ВымпелКом", в которую входит бренд "Билайн", а также "Т2 РТК Холдинга" (Tele2) и "Эр-Телеком Холдинга" отказались от комментариев.

Google (136) россия (95308)


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Опять полумеры,даже Фуфел чего то ссыт,отключить нахер полностью ,да что ж вы все там такие ссыкливые?
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26.05.2022 12:20 Ответить

да. точно такие((
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26.05.2022 12:45 Ответить
сначала дороги, потом "спасите-помогите"
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26.05.2022 12:47 Ответить
в них і так вже помітно швидкість нету знизилася
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26.05.2022 12:21 Ответить
їм трафік пустили через азію,тому зразу швидкість впала, брити відрубали їх десь два місяця тому
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26.05.2022 12:39 Ответить
пусть лучше ютуб офис переместит из страны подальше от лап лубянского майора.. Ан нет, собирать гешефт с рекламы отказаться сложно, уж лучше оставить чтоб =доносить правду имперцам о том, что и так знают=
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26.05.2022 12:39 Ответить
вапіющій акт агалтєлай русафобії !
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26.05.2022 12:44 Ответить
 
 