Google отключит часть российских провайдеров от своих серверов, – СМИ

Российские интернет-провайдеры начали получать от Google уведомления о расторжении договоров на обслуживание части своих серверов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на РБК.

Так, речь идет об отключениях от серверов Google Global Cache, которые используются для снижения нагрузки на магистральные сети и увеличения скорости доступа к сервисам Google, в частности, YouTube.

По данным издания, сообщения о расторжении договоров уже получили несколько компаний, в том числе оренбургский провайдер "Радиосвязь", работающий под брендом "Фокус Лайф". Письмо об остановке работы серверов туда направила компания Raiden Unlimited Company (ирландская "дочка" Google), объяснив решение "изменениями правовой практики".

Аналогичное сообщение получил и провайдер "МФТИ Телеком". Представитель компании рассказал РБК, что это может быть связано с тем, что институт находится в санкционном перечне.

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При этом в МТС и "Ростелекоме" заявили, что не "не наблюдают отключений".

Представители компании "ВымпелКом", в которую входит бренд "Билайн", а также "Т2 РТК Холдинга" (Tele2) и "Эр-Телеком Холдинга" отказались от комментариев.