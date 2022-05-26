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Google відключить частину російських провайдерів від своїх серверів, – ЗМІ

google

Російські інтернет-провайдери почали отримувати від Google повідомлення про розірвання договорів на обслуговування частини своїх серверів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Економічна правда з посиланням на РБК.

Так, ідеться про відключення від серверів Google Global Cache, які використовуються для зниження навантаження на магістральні мережі та збільшення швидкості доступу до сервісів Google, зокрема YouTube.

За даними видання, повідомлення про розірвання договорів вже отримали кілька компаній, у тому числі оренбурзький провайдер "Радиосвязь", який працює під брендом "Фокус лайф". Лист про зупинення роботи серверів туди направила компанія Raiden Unlimited Company (ірландська "дочка" Google), пояснивши рішення "змінами правової практики".

Аналогічне повідомлення отримав і провайдер "МФТІ Телеком". Представник компанії розповів РБК, що це може бути пов'язане з тим, що інститут перебуває у санкційному переліку.

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При цьому в МТС і "Ростелекомі" заявили виданню, що "не спостерігають відключень".

А представники компанії "ВимпелКом", до якої входить бренд "Білайн", а також "Т2 РТК Холдингу" (Tele2) та "Ер-Телеком Холдингу" відмовилися від коментарів.

Google (701) росія (64846)


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Опять полумеры,даже Фуфел чего то ссыт,отключить нахер полностью ,да что ж вы все там такие ссыкливые?
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26.05.2022 12:20 Відповісти

да. точно такие((
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26.05.2022 12:45 Відповісти
сначала дороги, потом "спасите-помогите"
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26.05.2022 12:47 Відповісти
в них і так вже помітно швидкість нету знизилася
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26.05.2022 12:21 Відповісти
їм трафік пустили через азію,тому зразу швидкість впала, брити відрубали їх десь два місяця тому
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26.05.2022 12:39 Відповісти
пусть лучше ютуб офис переместит из страны подальше от лап лубянского майора.. Ан нет, собирать гешефт с рекламы отказаться сложно, уж лучше оставить чтоб =доносить правду имперцам о том, что и так знают=
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26.05.2022 12:39 Відповісти
вапіющій акт агалтєлай русафобії !
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26.05.2022 12:44 Відповісти
 
 