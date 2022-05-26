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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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США осудили раздачу паспортов РФ на оккупированных территориях

паспорт,рф

Госдепартамент США осудил упрощенную процедуру получения российского гражданства для жителей Херсонской и Запорожской областей. Там считают такой шаг попыткой подчинить народ Украины.

Об этом на брифинге заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Мы видели, как российские силы насильственно вывозили людей с оккупированной территории. Мы видели, как российские войска перевозили украинцев в так называемые фильтрационные лагеря. Мы видели попытки российских войск в другие способы подчинить украинский народ на этих территориях", — сказал он.

Соединенные Штаты отвергают и попытку россии подчинить украинцев посредством выдачи российских паспортов: "Это лишь слабо замаскированный шаг, который является частью попыток россии подчинить народ Украины, силой навязать свою волю".

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Представитель Госдепартамента сравнил нынешние действия россиян с предыдущими попытками провести фейковые референдумы, которые должны подтвердить "легитимность российского правления".

Госдепартамент США (1817) гражданство (1312) оккупация (10102) паспорт (1177) россия (95308) США (26313) Прайс Нед (109)


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Осуждаєм та висловлюєм глубокую озабочЄнность... Но оружіє, щоб вата розліталась пАка нє дадім...
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26.05.2022 13:02 Ответить
мда ... была бы хохма в свое время, если бы третий рейх оккупировал югославию, польшу, францию и тут же начал выдавать всем бундес аушвайсы
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26.05.2022 13:11 Ответить
Шариковых на рабZee дефицит...потому и Раздают ксивы рюсскага мира ...типа концлагерному быдлу путлера...
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26.05.2022 13:15 Ответить
Так закон о лишении украинского гражданства тех кто имеет паспорт принимайте.
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26.05.2022 13:47 Ответить
 
 