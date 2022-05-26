"Паспортизацию" на оккупированных территориях никто не признает, – Маасикас

Запланированную оккупантами "паспортизацию" на захваченных территориях никто не признает, равно как и псевдореферендумы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Российско-оккупационным войскам пришлось отказаться от всех идей "референдума" на Херсонщине из-за отсутствия какой-либо поддержки. Почему они думают, что ныне запланированная "паспортизация" будет воспринята лучше? И в любом случае никто никогда не признает никаких подобных действий" , – подчеркнул он.

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