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Новости Война
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"Паспортизацию" на оккупированных территориях никто не признает, – Маасикас

рф,орки,окупанти,окупація,арміярф

Запланированную оккупантами "паспортизацию" на захваченных территориях никто не признает, равно как и псевдореферендумы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Российско-оккупационным войскам пришлось отказаться от всех идей "референдума" на Херсонщине из-за отсутствия какой-либо поддержки. Почему они думают, что ныне запланированная "паспортизация" будет воспринята лучше? И в любом случае никто никогда не признает никаких подобных действий" , – подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Мариуполе начали выдавать паспорта РФ. Фактическая аннексия города началась, - Андрющенко

оккупация (10131) паспорт (1179) Матти Маасикас (98)


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Топ комментарии
+14
ну і шо? в криму і на донбасі теж не визнавав - і шо?
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26.05.2022 10:26
+9
Кацапам похер...
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26.05.2022 10:28
+4
Крым тоже не признали и что. слизняки.
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26.05.2022 10:35
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ну і шо? в криму і на донбасі теж не визнавав - і шо?
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26.05.2022 10:26 Ответить
Будут делать в Украине забугорные паспорта и гонять в Европу. Как это делали крысчане
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26.05.2022 10:29 Ответить
тут навіть порівнювати нема чим зовсім інша ситуація за крим ніхто навіть не намагався битися зараз Україна воює прийде черга і за кримом після деокупацїї півдня не зараз ближче до осені
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26.05.2022 10:34 Ответить
Кацапам похер...
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26.05.2022 10:28 Ответить
Крым тоже не признали и что. слизняки.
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26.05.2022 10:35 Ответить
татари терпіли в 2014 не підірвали Украіна би піддержала
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26.05.2022 10:42 Ответить
не п.зди.

Татари якраз вийшли.
Срана Меркельша сказала що вона всьо с путєном порєшает только всьо должно бить мірно - і наші дали вказівку татарам розійтись...
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26.05.2022 11:13 Ответить
І навіщо їм той Херсон? Мелітополь? Навіть Крим з Донецьком?
Стільки сил було потрачено русскіми, щоб перетворити Москву, в одне із найрозвинутіших МІСТ СВІТУ, в туристичну Мекку, куди будуть зїздитися усі СЕЛЕБРІТІ і ЗНАМЕНИТОСТІ.....Стільки зусиль було витрачено, щоб наблизити її до рівня гламурних Лондону, Нью-Йорк, Парижу......і все до одного місця😁😁😁

Одна витівка Путіна, і ця "гламурна" МОСКВА перетворена на ВЕЛИКУ РОГУЛЯТНЮ, без відомих, світових брендів...без навіть "галімого" Макдональдс і КокаКола,&Пепсі😁😁😁
Ну скажіть, ЧИ НЕ ДУРНИЙ ТОЙ МОСКАЛЬ?😁😁😁

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26.05.2022 10:48 Ответить
Ага , как с санкциями, они вроде ,и есть , но углеводороды, до сих пор покупают у москалей , 480 фирм , работают в расии . Как с мостом , генераторами , електроникой для военных целей, . Одни разговоры.
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26.05.2022 10:56 Ответить
Да по хер что не визнае людям то шо делать? И шо значит не визнае, паспорта то раиси будут давать, а они признаны.
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26.05.2022 11:53 Ответить
уже 8 лет они живут и пользуются пенсиями с двух сторон, паспортами, как хамелеоны. Когда будет закон не признавать гражданами Украины, взявших паспорта оккупанта?
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26.05.2022 14:08 Ответить
 
 