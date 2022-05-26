"Паспортизацию" на оккупированных территориях никто не признает, – Маасикас
Запланированную оккупантами "паспортизацию" на захваченных территориях никто не признает, равно как и псевдореферендумы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.
"Российско-оккупационным войскам пришлось отказаться от всех идей "референдума" на Херсонщине из-за отсутствия какой-либо поддержки. Почему они думают, что ныне запланированная "паспортизация" будет воспринята лучше? И в любом случае никто никогда не признает никаких подобных действий" , – подчеркнул он.
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+14 Ольга Жмудовська
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+9 Fox Warr
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+4 а ес #372967
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Татари якраз вийшли.
Срана Меркельша сказала що вона всьо с путєном порєшает только всьо должно бить мірно - і наші дали вказівку татарам розійтись...
Стільки сил було потрачено русскіми, щоб перетворити Москву, в одне із найрозвинутіших МІСТ СВІТУ, в туристичну Мекку, куди будуть зїздитися усі СЕЛЕБРІТІ і ЗНАМЕНИТОСТІ.....Стільки зусиль було витрачено, щоб наблизити її до рівня гламурних Лондону, Нью-Йорк, Парижу......і все до одного місця😁😁😁
Одна витівка Путіна, і ця "гламурна" МОСКВА перетворена на ВЕЛИКУ РОГУЛЯТНЮ, без відомих, світових брендів...без навіть "галімого" Макдональдс і КокаКола,&Пепсі😁😁😁
Ну скажіть, ЧИ НЕ ДУРНИЙ ТОЙ МОСКАЛЬ?😁😁😁